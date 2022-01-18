Бывший президент Петр Порошенко, как и анонсировал широко в прессе, 17 января вернулся в Киев. Как в свое время Михаил Саакашвили прорывался через украино-польский кордон в сопровождении журналистов и народных депутатов, так и Порошенко организовал свой помпезный камбэк

Золотарев объяснил, почему Зеленский всерьез взялся за Порошенко и удастся ли его окончательно посадить © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Журналист Сергей Щербина назвал тоскливой репликой (подделкой) происходящее: «Кадры движа Порошенко окончательно убедили в том, что, с технологической точки зрения, это хреновое переиздание суда над Тимошенко.

Те же заготовки, та же экзальтация, тот же неуёмный пафос, те же истерические ноты выступающих. Практически один в один.

Только вот теперь это мероприятие совершенно неинтересно широкой публике. В таком виде оно неактуально, неуместно и оттого выглядит стыдным.

Так и с Юлией Владимировной было, на самом деле. Там тоже до шапочки из фольги доходил накал, и, хотя в целом была более приятная для неё драматургия всего политического процесса, не помогло. Массы так и не вдохновились.

А в нынешнем случае — Петра Алексеевича надёжно консервируют в его электоральной банке свои же технологи и штабисты.

Они это ещё в 2018-2019 успешно провернули, а сейчас совсем тоска».



Политолог Олеся Яхно уверена, что Порошенко шьют политическое дело: «Не пойму мотивации власти. Ни с юридической, ни с политической точек зрения в действиях против Порошенко.

Это дело по обвинению в госизмене не добавит, а наоборот убавит для самой власти. Политическая составляющая очевидна. Невозможность довести дело на юридическом уровне только усилит мнение о политической мотивации.

Думаю, проблема в том, что власть зависла в 2019 году, а сейчас уже 2022-ой. Если тогда многие голосовали за Зеленского не потому, что были «за» него, а потому что были «против» Порошенко, то сейчас — многие будут на стороне пятого президента, потому что не разделяют действия шестого президента. К слову, сегодня в Украине находится с визитом министр иностранных дел Германии Бербок. Это как две реальности — внешние события/вызовы и внутренние реалии».



Народный депутат от провластной партии «Слуга народа» Макс Бужанский объяснил, что происходит: «Коротко и тезисно по истории с Порошенко.

1. Был и остаюсь убежденным сторонником точки зрения о том, что деятельность Петра Алексеевича на посту Президента Украины имела ряд признаков преступной, в связи с чем он должен быть подвергнут уголовному преследованию в установленном законом порядке.

2. Два года назад писал о том, что если не расследовать эту деятельность немедленно, далее любые шаги в этом направлении будут расцениваться как политическое давление.

3. Несмотря на свою позицию в целом (см пункт 1), в конкретно этих предъявленных подозрениях, вины Порошенко и всех остальных участников не вижу, вообще не вижу состава преступления, исходя из сложившейся на тот момент ситуации, но это моя личная точка зрения.

4. Как любой гражданин, Порошенко имеет полное право защищаться в суде всеми доступными ему способами, как человек, который хочет жить в правовом государстве, я полностью за то, чтобы у него была подобная возможность.

Но как политик, народный депутат, лидер политической силы, 5й Президент Украины и автор закона о снятии депутатской неприкосновенности, Порошенко не имеет ни малейшего права на тот позорный цирк, который устраивает уже месяц.

Ни на бегство от следователей из парламента, ни на удирание из страны, ни на попытки спекулировать угрозой войны и своей якобы международной командировкой, ни на фарс в аэропорту, ни на фарс под судом.

Права на фарс у него нет, потому что под собственные слова о престиже Украины, о достоинстве, и тд, он всё это втаптывает в грязь.

5. Ни малейших прав обвинять систему в предвзятости у Порошенко тоже нет, меру пресечения рассматривает отреформированный им суд, назначенный лично им судья, подозрение предъявлено лично им созданным ГБР и тд.

6. Точно так же, Порошенко единственный в стране человек, не имеющий малейшего морального права заикаться о политических репрессиях.

Поскольку сам являлся автором бесконечного количества политических репрессий как в отношении отдельных граждан, так и в отношении целых категорий граждан.

Бумеранг прилетел, он прилетает всегда, прилетел тем, прилетит этим, следующим, всем.

Мы страна грабель, по которым топчемся и бумерангов, которые всегда внезапны.

7. Последнее.

Обратите внимание на то, что Порошенко и его сторонники говорят о чем угодно, кроме одного.

Так можно или нет в интересах Украины торговать с неподконтрольными территориями?

Не говорят, потому что сами загнали себя в этот тупик годами риторики, направленной не на окончание войны и реинтеграцию, а на политическую капитализацию на войне.

Ну вот она их и догнала, риторика эта.

Специально пишу это сейчас, до решения суда, которое, каким бы оно ни было, не устроит никого.

У нас так заведено, что всегда ничто никого не устраивает, мы так живём».



Российский политолог Сергей Марков дал свой прогноз, так сказать, со стороны: «Арестует ли Зеленский Порошенко? Этот вопрос задают сегодня в братской стране миллионы. Потому что миллионы очень, очень хотят и требуют, чтобы Порошенко был арестован. Потому что по убеждению миллионов, Порошенко вор, Порошенко предатель, Порошенко виновник войны, Порошенко обманщик. Зеленского избрали президентом во многом потому, что Зеленский много раз ясно обещал посадить Порошенко.

Но Зеленский уже 2 года все никак не арестовывает Порошенко. И не арестует сейчас. Потому что Зеленскому запрещает арестовывать Порошенку реальный начальник. Который начальник и Порошенке и Зеленскому.

Сегодня в 10 30 по Москве Порошенко красиво приземлится в Киеве в аэропорту Жуляны. Чтобы его не арестовали, соберется несколько тысяч его сторонников. Но никто его не арестует. Потому что начальство не разрешает. И Зеленскому это тоже выгодно, потому что когда будет следующий президент, то также будут требовать миллионы арестовать Зеленского за то, что он обманул и за предательство. И так же начальство новому президенту будет запрещать арестовать уже Зеленского.

А в Киеве 17 января будет запланированное политехнологами шоу. Уверен, что есть тайная договоренность между политехнологами Зеленского и Порошенко об этом шоу. Оно выгодно обоим, и Зеленскому и Порошенко. Зеленский пиарит себя, что вот он очень очень очень хочет арестовать Порошенко. И почти арестовал его. Ведь это одно из главных требований избирателя.

А Порошенко пиарит себя, что он главный противник Зеленского, который между прочим теряет свою популярность, потому что не выполняет почти ничего, что обещал избирателям. Оба Зеленский и Порошенко заинтересованы представить себя как двух единственных политических титанов в стране и маргинализировать всех остальных политиков.

А люди с изломанным пропагандой сознанием верят этой картинке фальшивой драмы, созданной совместно политехнологами Зеленского и Порошенко. Зеленский и Порошенко уже вместе, а их борьба это фальшивый спектакль политехнологов. При одобрении начальства».



Политический эксперт Михаил Чаплыга убежден, что нынешние поведение власти только добавляет рейтинг Порошенко: «Надеюсь у "Офиса" есть план… иначе они своими же руками сегодня превратили Петра в звезду "сопротивления" и отдали ему информационную повестку дня.

Повышая ставки нужно быть готовыми к тому, что победа может оказаться и поражением».



Блогер Евгений Хурсин согласен с коллегой: «Создаётся впечатление, что команда и технологи действующего президента делают всё возможное, чтобы раскрутить как оппозицию и увеличить рейтинг бывшему президенту.

Или это не его команда и не его технологи?

Возможно потому, что некоторые из них ранее работали и были в команде бывшего.

Это они по привычке или сознательный саботаж?»



Журналист Сергей Лямец написал об иллюзии конфликта двух президентов — бывшего и нынешнего: «Сторонники Порошенко себя показали в полную силу. Перекрытые дороги, разбитые автомобили, пробки по всему Киеву, люди с флагами. Полная иллюзия того, что сывочолого преследуют по политическим мотивам.

Зеленский явно собирается сыграть в ту же игру. В ближайшее власть "слуги" продемонстрируют свою сторону иллюзии. Будут показывать, как Зе стал приговором для Порошенко. Доказывать, что нынешний преследуют папередника по закону. Конечно же, ничего не получится, что лишь докажет…

Так создаются два полюса, между которыми и должно побежать внимание пересічних = в понимании Порошенко и Зе недалеких. Словно роман постаревшей рок-звезды и потерявшей блеск актриски, этот экшн выгоден обеим сторонам. И Порошенко, и Зе уже никому не нужны, но будут судорожно о себе напоминать.

На самом деле, все это театр. Точно так же выгодны друг другу были Порошенко и Медведчук, Порошенко и Путин, Медведчук и Зеленский. Противостоянии между Зеленским и Порошенко — это обоюдовыгодный процесс. Рецепт старый как мир: не знаешь, что делать — придумай войну. Они оба не знали, что делать с падающими рейтингами. И придумали войну.

А реальность — совершенно другая. Помните, как партию "Європейська солідарність" поймали на ситуативной коалиции с ОПЗЖ в Полтавской облраде? Вот и сегодня. Анонимные телеграм-каналы уже намекнули, что у Порошенко с Зеленским даже есть коалиции в облрадах.

Понятное дело, в открытых источниках вы нигде не найдете такую информацию. Вместо официально объявленной коалиции приходится анализировать договоренности, голосования и не-голосования.

Но оказалось, что таки все правда. ̲П̲о̲р̲о̲ш̲е̲н̲к̲о̲ ̲и̲ ̲З̲е̲л̲е̲н̲с̲к̲и̲й̲ ̲р̲а̲б̲о̲т̲а̲ю̲т̲ ̲в̲м̲е̲с̲т̲е̲ ̲в̲о̲ ̲м̲н̲о̲г̲и̲х̲ ̲о̲б̲л̲а̲с̲т̲я̲х̲ ̲У̲к̲р̲а̲и̲н̲ы̲.

Как сказал один опытный политолог, "земля и бюджет не пахнут". Во многих партиях на местах достаточно карьерных политиков, которые переходят из одной политической силы в другую, если это выгодно.

Кроме того, есть гипотеза, что "стадион так стадион" и все эти преследования — это намеренная политика выстраивания двухполюсного политикума в Украине. По аналогии с демократами и республиканцами в США, консерваторы и лейбористы в Великобритании, и т.д. С той разницей, что в Украине получаются только воры слева и воры справа, без четкой идеологии. Власть и псевдооппозиция».

