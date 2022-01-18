В украинских школах ввели обновленное меню. Оно включает около 160 блюд и содержит много экзотических названий. Разработкой рациона питания детей занимался известный медийный персонаж - повар Евгений Клопотенко

Битва за еду. Как борец за борщ не угодил украинским школьникам © предоставлено автором Елена Зеленская. Не прошло и недели, как дети опробовали новые блюда, и родители подняли информационный скандал: еда пресная и некалорийная. В соцсетях эксперты тоже высказались на тему школьного питания.

Блогер Ольга Палий объяснила, почему благие намерения улучшить детское питание вызвали шквал негодования: «Хотели как лучше, а получилось как всегда…

Классная идея про реформу школьного питания, чудесные рецепты, разработанные талантливым Клопотенко, патронат жены президента Елены Зеленской, которая надеялась повторить успех Мишель Обамы (да, она такую реформу проводила в США). Что тут могло пойти не так? Откуда столько хейта и негодования в соцсетях?

Вам станет понятно, посмотрев на эти цифры.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Форуме школьного питания в Днепре сказал: "За 2020-2021 годы мы модернизировали в Украине более 2,5 тыс школьных пищеблоков. Это колоссальный показатель в начале реализации реформы». Учитывая, что в Украине почти 15 тысяч школ, слова чиновника звучат как издевательство. Тем более, что готовить многие блюда из нового меню на сотни порций без специальных гаджетов невозможно.

По данным исследования, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), швейцарско-украинским проектом DECIDE, оказалось, что:

40% учебных заведений не хватает поваров;

48% поваров нуждаются в дополнительном обучении для соблюдения новых стандартов питания.

Все это было известно и ранее, но чиновники обратили внимание на проблему только сейчас. Евгений Клопотенко на своей странице в Facebook пообещал, что его команда будет проводить офлайн-тренинги для школьных поваров в регионах. Не совсем понятно, что он понимает под словом «скоро», все ли повара на них попадут, и, главное, что помешало сначала обучить людей новой технологии, а потом вводить ее как обязательную.

Не во всех школах страны по свистку, а по мере их готовности. К сожалению, чиновникам хотелось отрапортовать о своих достижениях перед начальством, а думать там не подвезли.

Но приказы не всегда работают, кто бы мог подумать!?

В результате то, что должно было стать перемогой, стало грандиозной зрадой, связанной с именем Елены Зеленской.

В фб склоняют Клопотенко по всем падежам. Но это уж точно не его просчеты. Он классный. Но, к сожалению, не волшебник».



Журналист Светлана Крюкова высказала свою точку зрения, почему может провалиться гастрономический эксперимент: «Скажите, а кто надоумил первую леди Елену Зеленскую залезть в тему детской еды в школах и садах?

Можно ей было там шоу-рум открыть? Или салон красоты? Или ресторан для подружек из парикмахерской? Можно было не впускать специалистку по скумбриям за 8 грн в тему всеукраинского обеспечения питанием детей?

Что произошло? На самом деле катастрофа. Зеленская как-то проснулась и решила быть полезной. После чего придумала новое меню для школьников (их кормят до 4 класса) и детские садов. По ее просьбе шеф-повар Евгений Клопотенко наварганил ульта-модное меню из 160 новых блюд, которые теперь должны готовить повара по всей стране. Меню под общим лозунгом, популярным среди подружек Зеленской — no sugar, no gluten.

Меньше сахара и соли, меньше хлеба, больше овощей и фруктов, больше мяса.

Таким образом в школах начали подавать несладкий какао, бланманже, суп авголемоно, фриттату, чили кон карне, пан де калатрава, соус Бешамель, наггетсы и множество других популярных за рубежом, но абсолютно непривычных для украинцев кулинарных изысков, которых поварихи зажопенска начали готовить на свой манер.

Меню повергло в шок всех. Дети просто отказались питаться в садах и школах. Как можно приучить сельского ребёнка, который дома уплетает за обе щеки картошку с салом, перейти на гречку с изюмом или отварную тыкву (ее подают 10 дней из 20 рабочих)? Скажите, вы много знаете взрослых, кто вообще ест эту тыкву?

В 10 раз увеличили бобовые — у детей скрутило животики. Фасоль начали готовить и выбрасывать. Родители локально начали поднимать бунт. Закупать в частном порядке печенье и сахар, чтоб подсластить чай и дать перекус, пока ребёнок не вернётся домой и там уже нормально поест. Вкусовая привычка это только одна проблема.

Вторая проблема — отсутствие оборудования, миксеров, кастрюль, сковородок и печек для новых изысканных блюд. Одно дело приготовить баламанже для первой леди в исполнении Клопотенко и десяти помощников, приезжающих на съемочную площадку с полуфабрикатами. Другое дело съесть эту же еду из рук тети Вали столовки номер 8, у которой только и осталось из инвентаря, что две алюминиевые кастрюли, да тупой нож. Но дети все равно не едят бобовые, хоть ты их на фасоль в угол поставь.

Третье. Оплачивать прихоти первой леди по приготовлению паршивой еды и закупка оборудования для кухонь возложено на местные власти = на родителей.

Цена на питание зависит от региона и воли местных элит — где-то за еду платят полностью родители, где-то расходы покрывает частично или полностью местный бюджет.

Повара устроили бунт и увольняются. Родители не хотят платить за эти эксперименты и готовятся в гости к первой леди. Боялись тарифного Майдана, а напоролись на бабий-бунт, драться будем на сковородках.

Познакомьте Елену Зеленскую с Мариной Порошенко. Пусть она ее на гимнастику переключит. На канале какого-нибудь олигарха».



Медиаэксперт Елена Скидан пошутила на тему: «А где, собственно, в школьном меню скумбрия по 8???

Я бы предпочла 2 порции на завтрак + на десятку капусты + 1 яйцо за 4 = 30 грн.

Чабрец можно не переводить».

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Журналист Алексей Мустафин вспомнил свое советское детство и столовки: «Не могу приобщиться к хайпу. Никогда не ел в школьной столовой. Да и дома перед вкусным, как я понимаю сегодня, борщом от бабушки или мамы, предпочитал суповые концентраты с глутаминатом натрия)»



Блогер Денис Гороховский поставил неудовлетворительную оценку реформе: «Начался новый учебный семестр в школах и выяснилось, что украинские дети питаются теперь по-новому. Жалоб за первые дни учебы от родителей вы можете найти вагон в любой тематической группе. Я попытался разобраться в вопросе, хотя можно было уже остановиться на том, что рецептурную карту разрабатывала команда Клопотенко. Но я полез почитать более детально. Если коротко, то старый анекдот про "гасло файне, мета кепська" снова актуален.

Если же вы хотите чутка поднять себе настроение, по представьте лицо школьного повара из какой-нибудь сельской или районной школы, которому сообщают, что теперь в меню есть следующий позиции:

— СУП АВГОЛЕМОНО

— ЧІЛІ КОН КАРНЕ З КУРКОЮ \ ЧИЛІ КОН КАРНЕ З ЯЛОВИЧИНОЮ

— ПАН ДЕ КАЛАТРАВА

— БЛАНМАНЖЕ

— МАК ЕНД ЧІЗ

— ЯБЛУКО КАРКАДЕ

— КІФЛИК

— ФРАНЦУЗЬКА ПЕЧЕНЯ З ЯЛОВИЧИНОЮ

— БОЛОНЬЄЗЕ

— ФРІТТАТА

и еще 10 страниц разных блюд.

Сторонники Клопотенко, конечно же, упрекнут меня в том, что я нагнетаю, а к каждому рецепту идет технологическая карта, в которой описан процесс приготовления и т.п. Я не поленился и скачал. В первом же документе, помимо опечаток в виде пропущенных букв (иногда получается забавно, например "Подають фріттату попередьо") и кривой верстки, когда часть текста остается "за кадром", я нашел замечательные слова типа "напівготовность". Для тех, кто далек от кулинарии и техкарт поясню: техкарта — это максимально четкая инструкция, которая дает возможность приготовить блюдо, пошагово следуя инструкциям. В ней не можем быть "полуготовность", "добавить по вкусу" и прочих вольностей. В ней должна быть четкая температура, четкое время и четкая характеристика продуктов и\или ингредиентов. Но зато под это дело удачно распилили, насколько я понимаю, швейцарский грант и, вероятно, бюджетные средства. Но даже если не распилили, то в любом случае сделано настолько некачественно, что результат мы видим уже в первую неделю обучения, причем синхронно по всей стране».



Блогер Андрей Дзиндзя упрекнул президентскую чету в уклонении от ответственности:

«Уже несколько дней наблюдаю ссоры вокруг нового школьного питания. Сам будучи вегетарианцем, считаю эту реформу (едва ли не единственную при этом президенте) действительно важной и нужной. Понятно, что изменять человеческие привычки и приучать детей к здоровому питанию сложно и не может не вызвать неприятие у многих. Тем более даже по рецепту можно приготовить по-разному и глазомер у всех поваров разный…) Но мне не понятно другое. На этой реформе очень пиарилась Елена Зеленская. Сейчас, когда реформа запущена, она куда-то исчезла и отдувается за все повар Евгений Клопотенко. Сейчас, когда этой реформе очень нужна государственная поддержка, наша первая леди затаилась в углу, чтобы не привлекать негатив. Напоминает кампанию по вакцинации от Зеленского. Когда он снял ролик о необходимости вакцинирования. Получил несколько сотен возмутительных комментариев. И вместо проведения разъяснительной работы быстро удалил это видео. То есть, когда нужно не только красиво скалиться на камеру, а отстаивать важные вещи наши президентские супруги сливаются. Пусть бояре отдуваются, а царь — хороший».

