Во вторник, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики. Министерство информации и общественного развития Казахстана возглавил бывший замглавы ведомства Аскар Умаров. Его назначение удивило многих в России

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами последнего.

«Привет, немытая Рассия!» В Казахстане министром стал чиновник, заподозренный в оскорблении русских © primeminister.kz

Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале привела несколько высказываний Аскара Умарова:

«А вот кого только что назначили министром информации Казахстана.

«Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит».

«С русскими проблемами языка и культуры — в Россию, пожалуйста. Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора».

«Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?»

«Когда мы видим, что на наших площадках откровенно идет пропаганда возрождения СССР, насаждается антиамериканизм, антикитаизм, антитюркизм, когда нам отказывают в праве жить вне чужой идеологии — это вызывает протест».

«При Путине взяли верх манипулирующие проблемами русских в Казахстане реваншисты. А здравые и конструктивные силы, которые понимают, что Россия не должна мешать казахским националистам, не формируют общественный климат».

Ч.Т.Д».

Евгений Примаков был однозначен в оценках:

«Прочитал про нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова.

Исхожу из того, что Россотрудничество, что бы там ни говорили в интернетах, не занимается политической борьбой, тем более в суверенных государствах. Но Росострудничество работает с российскими соотечественниками и часть нашей работы происходит в контакте в том числе и с министерствами, занимающимися информационной работой.

В связи с этим я изо всех сил стараюсь поверить, что все эти цитаты ниже — не из нового министра информации Умарова или Аскар Умаров на самом деле вовсе не стал министром информации Казахстана. Предвижу, к глубокой печали, громкое осуждение того, что я не радуюсь такому назначению, что я не держу своё мнение при себе или что я смею как-то там вмешиваться во внутренние дела Казахстана. Ничуть не считаю, что я в них вмешиваюсь, поскольку назначен министр Умаров в новое правительство не Россотрудничеством, не российским МИДом, а президентом Казахстана, в полностью его зоне ответственности; также и снимать министра Умарова будет не Россотрудничество, не российский МИД, а только президент Казахстана.

Если речь идёт о настоящем суверенитете, ну так и будем его уважать, даже учитывая такие цитаты из господина министра информации Умарова:

✔️Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?

✔️Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас. как колонизаторов в иных странах никто не гонит.

✔️Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал!! В крови у них что ли?

Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву проходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чём ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту. Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане.

Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации».

Политолог Сергей Марков написал, что все шокированы и ждут разъяснений от самого президента Казахстана:

«В России взрыв возмущения вызвало решение президента Казахстана Токаева назначить министром информации Аскара Умарова. В России его считают радикальным русофобом. Ему приписывают, что он выступает в социальных сетях под ником TurkMedia и что он ненавидит русских и Россию. Считается, что Аскар Умаров говорил, что

1. "Мы обогнали русню опять! Прощая немытая рассия! "

2. Русские это "навязанная диаспора" и колонизаторы.

3. Он ненавидит День Победы и издевается над ним, "когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы…. Кого победили? Что победили?"

4. Считает, что казахи не должны говорить на русском языке. Называет их "чернорусы" и "манкурты". "Казахам чернорусам задуматься: оставаться с рашкой или с цивилизованным миром"

5. Считается что Аскар Умаров активно помогал организаторам "языковых патрулей", в частности Куату Ахметову. Это языковые патрули ходили по общественным местам и оскорбляли тех, кто говорил на русском языке.

6. Аскар Умаров ненавидит Владимира Путина и писал, что "при Путине взяли верх реваншисты, манипулирующие проблемами русских в Казахстане".

7. Всячески прославляет национализм.

8. Является убежденным врагом русского языка.

Все эти слова были написаны Умаровым под ником с соцсетях, а не под своим именем официально. Но считается, что это именно его слова. Умаров или должен быть уволен или должен четко и ясно доказать, что это не его слова. Назначение министром врага России не может рассматриваться даже как внутреннее дело Казахстана. Это вопрос отношений между странами.

Думаю, что если бы в России знали, что Токаев назначит Аскара Умарова на ключевую идеологическую должность, то общественное мнение России было бы категорически против поддержки Токаева во время кризиса войсками армии России. Все шокированы и ждут объяснений.

Это назначение в России рассматривается как открытая пощечина России и лично Владимиру Путину».



Писатель Захар Прилепин внимательно следит за информационной лавиной, вызванной назначением Умарова:

«По поводу нового министра информации Казахстана и его перманентной русофобии.

(См. 2 поста ниже в моей ленте).

Представляю, какими счастливыми слезами плачет весь конгресс Российской интеллигенции. Это ведь их мысли! Их чаяния! Ну просто вот до буковки всё совпадает. Вот бы в Россию такого министра информации! Вот бы праздник был у них!

…в следующий раз, когда там всё зашатается, Токаев улетит в качестве заряда ракеты с Байконура.

Я Россотрудничество не возглавляю, мне всё равно.

Читая эти вот высказывания от нового министра, я хотел бы возглавить Росконфликтничество».



Российский телеведущий Артем Шейнин указал, что Умарову еще и запрещен въезд на территорию России:

«Сложно добавить что-то и к написанному Евгением Примаковым, и к комментарию самого Захара Прилепина к написанному им.

Хотя слов-то в голову пришло сразу много, когда прочитал былые высказывания свеженазначенного министра информации Казахстана.

Про День Победы, про русских…

Но слова пока придержим — посмотрим на дела.

А там время покажет…

Но с этим новым назначенцем есть и поинтереснее проблемка и уже не про слова, а как раз про дела.

Дело в том, что ему запрещен въезд на территорию РФ за проявления русофобии.

Ну, то есть, это надо было просто вот ОЧЕНЬ отличиться на этом поприще, учитывая довольно лояльное и толерантное отношение государства российского ко всевозможным русофобам.

Но этот таки сумел договориться до запрета на въезд.

Карты, говорят, всякие любил, где Омская и Оренбургская области в составе Казахстана…

Теперь вот — министр.

Впрочем, мы ж интернационалисты, да?

Во всем умеем найти позитив — а что, если этот таварисч так своеобразно продвигал идею более плотной интеграции Казахстана с Россией?:)

Просто его тогда не поняли, а теперь он в ранге министра все растолкует.

И правильно донесет до казахстанского общества правильную информацию о братской России.

Вот и славно, трам-пам-пам».



Казахская журналист Айгуль Омарова также возмущена таким выпадом нового правительства своей страны:

«Какой ужас! Умаров Аскар назначен министром информации. Это не сон?! Простите, в руках у нацпатов оказывается инструмент влияния. Такое никуда не годится! Всё дообеденное впечатление от своей речи г-н Токаев испортил данным назначением. Что в стране нет толковых людей на пост министра информации? Да полно. И бэкграунд у них не такой, как у Умарова.

Ждите теперь различного рода публикаций в российских изданиях. И замечу, что вся критика будет справедлива. Назначать пантюркиста и человека, ненавидящего Россию и русских, который и не скрывает своих взглядов, в ситуации, когда от СМИ требуется объективно и достоверно освещать события, чревато последствиями.

Очень хочется верить, что весь состав только что назначенного правительства недолго будет находиться на своих постах.

Надеюсь, что Фейсбук читают помощники главы государства. Обращаюсь напрямую к президенту Токаеву: — Неужели не нашлось более достойной кандидатуры? У нас немало опытных людей, которые смогут и наладить работу СМИ, и не вводить в противостояние с соседними государствами. Вот только небольшой список: Шамши Патеев, Нурторе Жусуп, Аскар Алимжанов, Лев Тараков. Любой из них в тысячу раз лучше, чем Аскар Умаров, которому ещё ко всему и образовываться надо, чтобы не плевать в наше общее с Россией прошлое».



Эксперт по брендингу из Казахстана Анастасия Ахметова надеется, что благодаря реакции российских медиа в правительстве исправят ошибку с назначением:

«Я давно знакома с сетевыми высказываниями Аскара Умарова, нынешнего министра информации в РК. Ксенофобил он жестко. Писал под никами Тюркмедиа и Аскар Кумырян.

Красной нитью через все его высказывания — ненависть к русским и русскоязычным казахам, которых он презрительно называл «чернорусами» в своих опусах. Бизнесмен Константин Авершин, (тогда еще он не был депутатом,) ездил к нему лично выяснять зачем он гонит межнац волну.

Я искренне не понимаю как в многонациальном Казахстане такой человек мог попасть на столь высокий государственный пост и я не верю что он теперь «не такой». Человек взрослый и вряд ли кардинально поменял свои ксенофобные ультранационалистические убеждения, просто затихарился, чтобы не потерять кресло министра.

Рада что хоть как-то отреагировали на это назначение в России, ну а нам как быть? Это теперь наш целый министр информации!

Именно благодаря реакции медийных лиц РФ есть шанс что у нас увидят эту чудовищную ошибку в назначении. Институт репутации должен работать и в политике! Не имеют морального права такие люди занимать гос посты.

На свои ультраправые убеждения Аскар Умаров имеет полное право, он не обязан любить русских и уважать, не обязан хорошо относиться к русскоязычным казахам, но такой человек в министры не годится, попробуйте меня переубедить».



Директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев объяснил истоки возникновения такой политики в Казахстане:

«Меня попросили пояснить мою собственную позицию по Умарову.

Она примерно такая. Режим позднего нурсултаната — это семейно-клановая модель, пытающаяся для внутреннего употребления выдавать себя за этнократию, а для внешнего и полувнешнего — за многонационалию. То есть для совсем своих «родня превыше всего», для полусвоих, то есть соплеменников, «великий казахский народ», для России и местных русских — «многонациональный Казахстан» с почти дословными кальками из российского же официоза.

По факту получилось примерно следующее. Если ты казах из правильной семьи — у тебя будет всё ок почти в любом случае. Если ты казах, но из неправильной семьи — у тебя есть шансы на карьеру, но они зависят от того, насколько ты «русифицировался» (=«цивилизовался») в разных смыслах, от языка до бытовых привычек, то есть стал шала-. Если не «цивилизовался» и остался нагыз — сиди в юрте и крути хвосты кобылам. Если же ты местный русский — тоже, в общем, особо шансов ни на что нет, потому что есть свои и есть шала-.

Собственно, примерно это и привело к взрыву — стойкая путаница в головах примерно у всех. Двое-, трое- и четверомыслие. В итоге базовой средой для вербовки пехоты на недавний штурм «режима» стала именно та часть казахов, кого эта модель вытолкнула «на обочину» — то самое оскорбительное слово «мамбет» (сам факт его оскорбительности уже о многом говорит — представьте, если бы у нас называть «иванами» стало оскорблением).

Умаров, насколько я его знаю (а знаю уже много лет) по его текстам — это примерно казахстанский Просвирнин. С бойким пером, нацдемскими взглядами с уклоном в «разжигание», при этом сам по себе абсолютный «шала-» с искренней верой в то, что он на острие именно «современности» и мейнстрима. В его картине мира движение из прошлого в будущее — это движение от «совка» к «здоровому национальному государству», где «меньшинства», конечно же, «знают своё место», государствообразующий народ один и государственный язык тоже один, далее везде.

Протеже Умарова Куат Ахметов, главный пропагандист пресловутых «языковых патрулей», на хорошем русском объясняет: вот вы, к примеру, приходите в Астрахани в магазин «Магнит», а там на кассе сидит казах — не мигрант между прочим, местный, его предки там всю жизнь жили. Вы ему по-русски — он вас посылает на казахском и требует общаться на своём. Как вы отреагируете?

Что ответить-то Куату, кроме как достать стыренную у Псаки табличку «вы не понимаете, это другое»?

Почему Токаев поставил Умарова? Это символический жест, примерно как обратное снижение цен на газ. Типа дорогие казахи, мы вас услышали, теперь всё будет как и обещано — не «лучшие семьи», а «государствообразующий народ». А вы, дорогие местные русские, должны определиться, что вам больше по душе — когда чиновники заставляют вас учить казахский на латинице (ну, неприятно, да), или когда приходящие из степи батыры вас (и нас тоже) грабят, насилуют и убивают. Извините, но третьего не дано.

Теперь моя позиция. Лично я считаю, что Аскар Умаров человек недалёкий и неприятный, а его назначение министром — жест со стороны президента Токаева, конечно, к России недружественный. Но, как бы это сказать… тут нужно что-то более существенное, чем табличка «это другое».



Уже в среду, 12 января, сам Аскар Умаров на своей странице в Facebook заявил, что всегда старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами: