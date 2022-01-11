За событиями в Казахстане особенно пристально наблюдали в Украине. Слишком много аналогий, очень близкий сценарий развития событий.

Токаев сообщил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Журналист Денис Жарких прогнозирует усиление роли ОДКБ на международной арене:

«ОДКБ против НАТО. Россию на протяжении ряда последних лет провоцировали ввести войска. И они, прижатые к стенке, ввели. Но не в Украину, а в Казахстан, и не сами а с ОДКБ. То есть, НАТО хочет получить подтверждение российской угрозы, а тут получается, что РФ выступило гарантом стабильности. Естественно, это уже подается, как преступление против человечества, но такая версия работает только на особо упоротых и проплаченных. ОДКБ явно набирает очки.

Цветные революции встретили сопротивление, ведь они возможны только при бездействии и растерянности властей. США и НАТО не делают громких заявлений, поскольку в этой ситуации можно спровоцировать еще больший конфликт. Проще сказать, получить по соплям под горячую руку. Это только лишенные всяческого интеллекта украинские политики и активисты могут с диванов бросаться на Кубань и дойти в своих фантазиях до Урала. В Вашингтоне знают, сколько у России ядерных зарядов, и какие носители, а потому предпочитают исключительно выражать озабоченность.

Однако, силовой ответ способен лишь предотвратить захват власти, но не удержать ее. НАТО нельзя оставлять этот удар без ответа. Ведь тогда получится, что безопасность в мире может обойтись и без них. Монополия на контроль миропорядка будет потеряна. А это схлопнет американскую экономику, которая держится, как раз на ВПК, с одной стороны и легенде про самую демократичную демократию, с другой. То есть, не соответствуете нашей демократии — получите привет от нашей доблестной армии и флота. А тут им — без вас разберемся. Это как?

«Заложники малых стран»: Злобин заявил, что лидерство больших стран позади © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Американцы выучили урок Вьетнама — нечего самим соваться туда, куда не просят. Но можно дестабилизировать ситуацию, устраивая управляемый хаос, что они и делают. Поэтому для США важно чужими руками устроить в Казахстане бардак. Ведь он находится на стратегическом участке между Китаем и Россией. Даю прогноз, что они именно это и будут делать. Для этого достаточно небольшие отряды (не более 100 человек), как в Афганистане, чтобы она нападали на уступающие по численности силы — отделения полиции, патрули ОДКБ, жизненно важные предприятия. Основная задача — устроить тарарам для мирного населения, его террор. Естественно, это не США, а повстанцы сами будут бороться за свою свободу от "российского ига".

Короче, дешево и сердито. А тут еще вой русских либералов, дискредитация армии и правящей партии, слезы матерей, и поехали разносить саму Россию по кирпичикам. Когда в Казахстане запустят новых маджахедов, то и градус Украины нужно будет накрутить. Лучше создать несколько фронтов, чтобы уж наверняка. Вот на Кавказе что-то тихо — непорядок, есть же Грузия.

То есть, шаги России явно найдут активный ответ США, можно и не сомневаться. Вопрос, что с этим делать. А делать просто — то, что сдали без боя, придется возвращать — Второй мир. Россию обещали взять в Первый мир, если отречется от СССР, СЭВ и Варшавского договора. Она отреклась, ее надули. Общие действия хорошо видны — Россию хотят загнать в Третий мир, и, желательно, расчленить. Понятно, почему Россия жмется к Китаю, это никак не Первый и Третий миры. Но как-то быть провинцией Китая тоже не камильфо (так в тексте — Прим.ред). Значит, нужно строить свой путь, свои ценности и тут возвращение к ценностям Российской империи тоже не вариант. Они сто лет назад не работали, так и сейчас точно не сработают.

Короче, масса вопросов, на которые придется отвечать. Именно ответы на них и покажут, что сегодня происходит — оккупация Казахстана или становление новой системы безопасности и экономики. И времени на ответы не так уж и много».



Кинорежиссер, бывший «узник Кремля» Олег Сенцов считает, что украинские власти обязаны высказать поддержку казахскому народу, в лице организаторам погромов: «Уже неделю в Казахстане идет народное восстание, которое подавляется диктатором Токаевым при поддержке оккупационных войск России. Уже неделю руководство Украины не выразило ни слова поддержки восставшему казахскому народу. Для меня это очень странный подход. Казахстан оказался именно в таких условиях, что и Украина в 2013-14 годах, когда мы восстали против режима Януковича, часть страны была оккупирована россиянами, а Запад выражал только озабоченность. Восемь лет войны мы ищем поддержки хотя бы политической и удивляемся, если нам ее не оказывают в определенном объеме. Поэтому Украине крайне необходимо поддерживать тех, кто так же, мы боремся за свою свободу против Путина и его миньонов. А мы не в состоянии даже выразить обеспокоенность».



Экономист Алексей Кущ проанализировал казахстанские события под интересным ракурсом: «О системе западных ценностей и о том, существует ли глобальная финансовая капитализация такого понятия как мораль.

Мало кто обратил внимание в Украине на одну важную деталь в контексте казахских событий.

Сравнение Казахстана и Беларуси не сделал только ленивый. А вот сравнение западных санкций — такого я еще не встречал.

Поэтому попробую сделать такой анализ самостоятельно.

Против Лукашенко были сразу введены западные санкции, в том числе и Украиной.

Его режим не признается на западе. Белорусская оппозиция была сразу же легитимизирована в западных столицах.

Санкции против Казахстана не введены, режим Токаева признается легитимным, в отличие от оппозиции в "экзиле".

Хотя формат подавления протестов в Казахстане был не в пример более жестким: прямой приказ стрелять по толпе, сотни убитых.

И лишь пожелания западных стран быть "сдержаннее".

Такая же вялая реакция и на введение войск ОДКБ в Казахстан.

А теперь представьте себе тот шум, который бы поднялся при аналогичном официальном "введении" сил ОДКБ в Беларусь.

В чем причина такой избирательности трафарета западных ценностей?

В чем сила? Оказывается, в деньгах.

Западных инвестиций в Беларуси почти нет. Зато в Казахстане — более сотни миллиардов долларов.

Русский солдат в Казахстане сейчас, условно говоря, охраняет инвестиции Шелла, Шеврона, ЭксонМобилл, Эни.

Охраняет нефтяные вышки в Тенгизе и уникальный каспийский нефтепровод (КТК), длиной 1,5 тыс. км. из Атырау (эпицентр волнений) в Новороссийск (плановая пропускная мощность — 67 млн тонн в год и 6 млрд. дол. инвестиций).

Русский солдат защищает западные инвестиции в Казахстане от "внезапной" национализации недр: после народных волнений в Азии приходят к власти националистические режимы, которые возвращают недра народу.



Как это произошло в Киргизстане, где после очередного "майдана" были национализированы крупнейшие золотые рудники Кумтор, принадлежашие канадцам.

Так был развеян очередной миф о западных инвестициях, как гарантиях "невторжения".

Как показывает пример Казахстана, в случае, если бы запад в свое время вложил 100 млрд. дол. в Крым и там были бы в большом количестве нефть, газ, уран, и металлы, включая редкоземельные, то еще не факт, каковы были бы санкции в рамках "крымского пакета"….

Таким образом, санкционная политика запада, нравится нам это или нет, является аванпостом по инвестиционному выдавливанию чужаков и "местных", а также по инвестиционному освоению еще незанятых крупными мировыми игроками пространств.

К таковым можно отнести Беларусь и Украину, где внутренние активы принадлежат государству и олигархам соответственно.

В таком формате, можно либо "давить" местный режим, либо помагать в отражении агрессии (попутно, делая ручным местный режим).

В случае же с Казахстаном, где внутреннее экономическое пространство занято крупнейшими ТНК, дилема между санкциями и легким порицанием решается в пользу последнего….

Также как и расчленение журналиста в посольстве Саудовской Аравии — военные контракты важнее свободы слова…»

Главред издания «Страна» Игорь Гужва предрекает, что будущий Майдан в Украине закончится по казахстанскому сценарию: «Когда-то во времена Януковича я говорил с журналистом из Таджикистана. Тогда как раз шли споры куда идти Украине — в Таможенный союз или же в ассоциацию с ЕС.

«Это у Украины есть выбор между Россией и Европой. У нас же выбор другой: между Россией и условным Талибаном», — сказал коллега из Таджикистана.

Это к вопросу об удивлении в украинской ленте Facebook почему знакомые представители казахского «креативного класса», в основном, не поддерживали «Майдан» в своей стране. А если и поддерживали, то быстро прекратили это делать после начала погромов.

Хотя Казахстан, кстати, из всех среднеазиатских стран до недавних пор был наиболее «многовекторным». И его присутствие в союзах с Россией было обусловлено не какой-то идеологической составляющей, а чисто экономическим расчетом — львиная доля казахского экспорта идет транзитом через РФ.

А в остальном казахские власти вели вполне «самостийную» политику как внутреннюю, так и внешнюю, выстраивая свои отношения и с Западом, и с Китаем и продав еще в 90-е годы крупнейшие предприятия и месторождения транснациональным компаниям.

Параллельно шло усиление националистической темы, которую активно поддерживали и внешние силы (в первую очередь — Турция).

Последний тренд и предопределил во-многом нынешние события в Казахстане (помимо, естественно, экономической составляющей).

Также как массированная пропаганда заключения Соглашения об ассоциации с ЕС властями при Януковиче стала одной из главных факторов начала Майдана.

Но теперь, судя по всему, тренд пойдет вспять.

Еще в самом начале протестов один из казахских чиновников обрисовал «Стране» перспективы: «Есть два сценария. Первый — протесты удастся быстро подавить кнутом и пряником. Бунтовщиков отправят в тюрьму, правительство или отдельных чиновников в отставку, а цены на газ снизят. Второй сценарий — протесты перерастут в серьезный кризис и дестабилизацию. Тогда власти вынуждены будут обратиться за помощью к России, которая и будет оказана. И повторится ситуация с Беларусью и Лукашенко, когда начали Майдан с целью его свержения, а по итогу привели к его еще более тесному сближению с Россией. То же самое при таком сценарии будет и в Казахстане — власть устоит, но интеграция с Россией станет еще более глубокой по многим направлениям».

Собственно, события сейчас идут четко по второму сценарию. Там, конечно, много и других нюансов, которые влияют на ситуацию. Например, транзит власти от Назарбаева к Токаеву. Но это уже частности.

Тренд, в общем-то, уже понятен. Майданы на постсоветском пространстве перестают быть «смертельным оружием» против властей тех стран, в которых они начинаются, а лишь толкают их к более тесным отношениям с Россией, как единственным гарантом безопасности. И это, в свою очередь, меняет и геополитический баланс сил во всем регионе.

Что касается Украины, то события в Казахстане интересны в технологическом аспекте.

Если и случится в обозримом будущем в Украине новый Майдан, то он будет похож не на Майдан 2014 года в Киеве и не на Беломайдан 2020 года в Минске, а скорее на то, как это происходило в Казахстане.

Вряд ли кто-то в Украине сейчас сможет собрать на площадях сотни тысяч людей под любыми лозунгами.

Но в Казахстане столько и не собиралось. Число протестующих в той же Алма-Ате составляло по максимальным оценкам 20 тысяч человек. При этом у них не было никаких публичных руководителей, штабов и т.д. Просто пришли какие-то люди и захватили город вместе с аэропортом.

И эта методика вполне может быть реализована и в Украине.

Начинается все с каких-то понятных людям требований. Например, отменить очередное повышение тарифов. Идут митинги в разных городах, ситуация раскачивается.

Затем собирается тысяч 20 человек в Киеве, значительная часть из которых вооружена (оружия на руках достаточно). И захватывают госучреждения, включая Офис президента. Ключевым фактором, от которого будет зависеть развитие событий является быстрота и жесткость реакции на них силовых структур.

Но в Украине госаппарат в целом, и силовые структуры в частности находятся в полуразваленном состоянии и насквозь коррумпированы. Это, собственно, и открывает дорогу к «казахстанскому сценарию».

Поэтому когда некоторые депутаты от «Слуги народа» горячо поддерживали события в Казахстане им лучше следовало бы подумать о том, что в Украине может повториться тоже самое. И откуда придет в таком случае «ограниченный контингент для стабилизации ситуации» (и придет ли он вообще) вопрос открытый».



Политический эксперт Юрий Молчанов считает, что технологии цветных революций исчерпали себя: «Хотя окончательные вердикты пока делать рано, но очевидно уже для всех — Казахстан не стал легкой добычей прожорливой псевдореволюционной пасти.

В определенном смысле Токаев должен быть благодарен собственной нерешительности. Протестный удар был нанесен аккурат во время запойно-праздничного расслабления, что говорит о крайней спешке и неуверенности в себе самих авторов мятежа. Народ-то ведь тоже в новогоднем релаксе и его тоже сложно оторвать от дивана. От резкости опешили все. И пока система власти зависала в нерешительности, оголтелая толпа сделала свое антиреволюционное дело — показала собственное нутро во всей красе.

Кадры беспредельного мародерства, грабежей и убийств (особенно, если подтвердятся факты отрубленных силовикам голов) крайне сложно будет оправдывать борьбой за достоинство. Образ тупого и кровавого персонажа, с мешком награбленного за спиной и желанием жить «как в Норвегии и Швеции», на героя точно не тянет. За такую картинку коллект.запад вряд ли будет вписываться. Тем более на фоне нарастающих внутренних противоречий.

И хоть до окончательной развязки далеко, похоже, что эпоха технологии рассадки и взращивания революционных личинок ("активисты", нко и проч.), в определенный момент приводивших к восстаниям в странах с давно укоренившимися и несменяемыми режимами, пришла к концу.

Борьба «чужого» (условный «запад») с «хищником» (пропитанный коррупцией внутренний политический хлам) через цветные «революции» уходит в прошлое.

В 2014-м Украина была болезненным шоком. В 2020-м Беларусь стала бустерной прививкой. Кол-во антител к чужеродным «демократическим» революциям беспрецедентно выросло. Насколько теперь это станет вопросом внутренним, (внутриполитическая субъектность), покажет время. Но на месте задержавшихся у власти и заплывших наворованным жирком поздних «комсомольцев», я бы не расслаблялся. Как бы не стравливали напряжение провальные восстания, время работает точно не на дискредитированные режимы позавчерашнего дня.

Смена поколений и трендов давно привели к смене горизонта событий. Забывающий о времени разбрасывать камни и времени их собирать, обычно платит тройную цену за попытку задержаться сверх расписания. А в политике за такое ценником иногда становится и гильотина.

Бунтарская личинка никогда не вызреет вне лужи с застойным навозом, который своей наглостью и потерей пределов удобряет её уверенный рост. И главная проблема постсоветского пространства и постсоветской эпохи — сменяемость элит, выросла до своего окончательного предела.

Да, похоже переговоры по линии НАТО-РФ после Казахстана пройдут при иной переговорной позиции сторон.

Но это означает также и то, что на самом деле масштаб противостояний (и следовательно, масштаб вероятной разрядки) возрастет».



Политик Василий Волга дал прогноз, чего ждать Украине после казахских событий:

«Какие бы версии о событиях в Казахстане не победили, победит версия победителей. А победитель уже, кажется, определился. Если, конечно, сегодня не найдется какой-нибудь «наш партнер», который будет готов подливать масла в огонь, подбрасывая деньги и оружие ушедшим в горы боевикам.

Победила Россия. Кажется, «наши партнеры» просто не ожидали такой стремительности. Впрочем, это не первый раз. Мы стали свидетелями очередного «броска Путина», который уже становится его коронным приемом. Начало было положено еще до него — в Приштине, затем Грузия, затем Крым, затем Карабах, и вот сейчас Казахстан.

Путин ведет себя, как кобра. Он ждет момента, когда внутриполитический кризис выходит за конституционные рамки, когда гражданская война только начинает открывать свою пасть, когда угроза геноцида становится прямой и явной, когда уже невозможно остановить хаос иначе, как военной силой, и делает бросок. И каждый раз это происходит малой кровью или без крови вообще: либо приходят «зеленые человечки», которых местное население встречает цветами, либо миротворцы, которые так же несут мирным гражданам мир, а террористам то, что им полагается в соответствии со всеми нормами международного права.

Итак, в преддверии Большой Сделки по Украине Путин победил в Казахстане.

Сообщения о том, что миротворцы взяли под охрану «стратегические объекты Казахстана», следует, вероятно, понимать так, что добыча углеводородов и месторождения урана сегодня находятся под полным физическим контролем России. Т.е. 50% всей мировой добычи урана сегодня оказалось в руках России. Сравнить это можно с тем, как если бы Китай «ввел миротворцев» в Тайвань, который сегодня производит более половины всех полупроводниковых изделий мира и почти 80% всех полупроводников для США. Результатом такого «введения миротворцев» в Тайвань, можно было бы назвать «полупроводниковым удушением» США. Прием, к слову сказать, из модной сегодня борьбы дзюдо.

Вся атомная энергетика мира встала сегодня на цыпочки и внимательно прислушивается к новостям: будет ли Путин напрягать мировые рынки урана?

Для США, где 93 ядерных реактора обеспечивают 20% всей электроэнергии, это, пожалуй, вызов покруче нефтяного, который в 1991 и в 2003 заставил Штаты напасть на Ирак. Но Россия не Ирак. В России «Буря в пустыни» не пройдет, ибо всё может закончится «метелью в Сибири». Надо договариваться.

Позиция России на переговорах по «красным линиям» так неожиданно и так мощно окрепла.

Кажется, Зеленскому все же придется выполнять Минские Соглашения.

А это означает, что внутриполитические проблемы Украины неизбежно перерастут в глобальный кризис, который имеет все шансы выйти за конституционные рамки гражданского конфликта. И получится ли его преодолеть без миротворцев, я не знаю».

