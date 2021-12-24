В четверг, 23 декабря, прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Одной из тем предсказуемо стала Украина и ситуация вокруг Донбасса. Какие выводы из слов Путина сделали эксперты и лидеры мнений из России и Украины — в обзоре соцсетей

«Зеленский, остынь!» Порошенко использовал пресс-конференцию Путина в своих целях © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Александр Скубченко сравнил уровень двух президентов — Путина и Зеленского:

«Величину Путина и ничтожество Зеленского надо сравнивать не в моменте, а в ретроспективе: у них были примерно равные позиции на момент избрания.

Путин был избран президентом России в условиях даже худших, нежели Зеленский: Россия под внешним управлением США, власть олигархов безгранична, на должностях — иностранные агенты, война в Чечне, акты террора в Москве и других городах, нищета, просьбы к США помочь едой, госбюджет — около 20 млрд долларов, ВВП — около 200 млрд долларов, госдолг — более 200 млрд долларов.

Но Путин навёл порядок, вернул суверенитет России, всего за 5 лет погасил все долги государства, зависимость от запада снизил, иностранных агентов практически изгнал, олигархов сделал гораздо слабее государства. Спустя 20 лет госбюджет — около 500 млрд долларов, ВВП — около 2 трлн долларов. Путин принял Россию "с сохой" и с долгами, а сегодня Россия — мировая держава.

А что Зеленский? Стал слугой иностранных агентов и выполняет все команды внешнего управления — вот и всё. Вы скажете, у Зеленского нет столько нефти и газа, а я отвечу: у Ельцина было столько же нефти и газа, но Россия при нём была нищей колонией запада. У Зеленского нет мозгов и чести, а не нефти и газа. А у России, прежде всего, есть Путин. И уже потом — нефть и газ».



Российский политолог Сергей Марков дал оценку пресс-конференции:

«Политические выводы из пресс-конференции Путина.

1. Изменений никаких не будет. Путин уверен в верности своего курса и в своей команде.

2. Путин находится в великолепной физической и интеллектуальной форме. Огромный лидерский потенциал. Отличное чувство юмора. Полное владение ситуацией.

3. Конфликт с США и НАТО будет главным содержанием начала 2022 года. Надо ждать крупного конфликта. Для Путина это главная тема. Он готов к конфликту.

4. Решение о применении российской военной силы в случае отказа США уже, судя по всему, принято. Наиболее вероятно, что в Донбассе.

5. Никаких военных действий на новогодние праздники не будет. Все будут ждать результата переговоров России и США в Женеве в начале января.

6. Очень жесткие характеристики в адрес руководства Украины. Термины типа "киевский режим" и другие очень жесткие.

7. Но мосты не сожжены. Украина не объявлена оккупированной страной. И властям в Киеве не предъявлено обвинение в государственном терроризме.

8. Путин доволен, что экономика России растет почти на 5% в этом году. Что нет безработицы. Не все считают что это правда. Многие полагают, что финансовый блок правительства манипулирует цифрами.

9. Путин поддерживает 1) банки, 2) строительный сектор. Основные вливания в экономику пойдут в инфраструктуру и ипотеку (это опять банки и стройсектор). Позицию реального сектора экономики пока не поддерживает.

10. ЦБ, Сбербанк и либеральные экономисты по прежнему на руководящих высотах.

11. Социальная политика будет по-прежнему сосредоточена вокруг семей с детьми и вокруг пенсионеров.

12. Всеобщая вакцинация будет одной из важных целей. До 95% населения — цель.

13. Федерального закона об обязательности вакцинации не будет.

14. Будут региональные законы об обязательности вакцинации.

15. Самым слабым звеном в политике правительства и президента останется здравоохранение. Вопрос об огромной сверхсмертности пока даже не поднимается публично. Здесь по прежнему будет концентрация недовольства людей.

15. Законы об иностранных агентах и нежелательных организациях Путин считает очень важными и очень хорошими. И эта работа будет продолжена.

16. Будет атака АПРФ на КПРФ. Они назначены ответственными за победу антиваксеров над властью этой осенью.

17. Путин пытается стать "философом на троне". Он напряженно размышляет о глубинных причинах кризиса европейской цивилизации».



Народный депутат Макс Бужанский остановился на болезненной теме для многих украинцев:

«Очень коротко по поводу заявлений Путина о том, что на Украине притесняют русскоязычных граждан.

Действительно, в свою каденцию Порошенко провел через парламент ряд дискриминационных законов, а именно, о языке и образовании, которые прямо и открыто были направленны именно на ущемление прав русскоговорящих граждан.

Сделано это было с целью мобилизации собственного электората Порошенко и подарило Российской Федерации возможность постоянно говорить о необходимости защиты большой части населения Украины.

То есть Порошенко прямо и откровенно действовал в интересах РФ.

Но он не Президент уже скоро как три года, а проблему эту, оставшуюся в наследство, давно можно и нужно было решить.

В том числе и ради того, чтобы лишить РФ возможности использовать её как аргумент.

Если Конституция, Европейские нормы, требования Венецианской Комиссии и интересы Украины и её русскоговорящих граждан сами по себе недостаточное основание для решения этого вопроса».

Директор института развития экономики Украины Александр Гончаров считает, что Украина стала объектом военно-политических маневров России и США:

«БЕЛОМУ ДОМУ И КРЕМЛЮ НУЖНЫ ВНЕШНИЕ ПОБЕДЫ: НА ДАННОМ ЭТАПЕ В КОНТЕКСТЕ УКРАИНЫ ОНИ ВЗЯЛИ КУРС ДЕЛАТЬ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ МАНЕВРЫ, И ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Политические лидеры всегда циничны и лицемерны. И тем более в условиях, когда не за горами президентские выборы в Америке и России: Байден пойдет на второй срок, Путин — на пятый срок.

И чтобы сместить акценты с провалов в борьбе с коронавирусом и в оздоровлении национальных экономик, США и РФ будут реализовывать украинский кейс вплоть до бескомпромиссного военного способа. На вчерашней пресс-конференции Путин снова озвучил эти «красные линии», которые проходят по Украине.

Безусловно, больше всего от этого противостояния пострадает Украина. Некошерно, конечно, получается: огребать — так всем, но разве в этой геополитической схватке кто-то будет учитывать интересы украинцев? В эти предновогодние дни нашим властям в ТКГ не удается договориться даже о привычном ранее «праздничном перемирии» на востоке страны. Зато Белый Дом назначил своего представителя по донбасскому кейсу, причем переговоры по Украине между США и РФ идут кулуарно.

Наконец, напрашивается вопрос, что последует за вчерашним жестким заявлением Путина о том, что теперь Россия будет делать то, что считает нужным, а не то, что хочет Запад? Особенно в контексте еще одного его утверждения: Украину в её реальных границах создал СССР и Ленин.

Правда, есть и хорошая новость: ранее объявленное разведкой Великобритании нападение России на Украину сегодня, 24 декабря 2021 года, отменяется. Какой будет новая дата?»



Политический эксперт Наталия Кон подытожила впечатления:

«Суммарно:

И еще раз: действовать будем не в зависимости от хода переговоров, а в интересах нашей безопасности. И гарантии нам нужны сейчас. Немедленно. То есть действовать будем с вашим участием или поперек него.

Внимайте. Думайте. Решайте. Время на это еще есть».

