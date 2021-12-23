За делом бывшего президента Украина Петра Порошенко внимательно следят не только внутри страны, но и за ее пределами. Украина.ру собрала мнения тех, кто может знать о противостоянии Банковой и пятого главы государства больше, чем рядовые граждане

Адвокат Порошенко хочет привлечь Зеленского к делу о госизмене © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах». Такое сообщение распространило посольство в своих социальных сетях. Как продвигается расследование по делу Порошенко и что он сам говорит по этому поводу — анализировали эксперты.

Народный депутат Вадим Рабинович обратил внимание на озадаченность США по делу Порошенко: «Очередной пример двойных стандартов действующих лиц современной геополитики.

Когда лидера второй в стране (и по численности фракции в парламенте, и по рейтинговым опросам) политической партии "ОПЗЖ", народного депутата Виктора Медведчука обвинили по надуманным «событиям» по статье с громкими формулировками о "терроризме и госизмене", послы партнерских нам государств молчали о беспределе, словно воды в рот набрали. Никто не сообщил о том, что внимательно присматривается к обвинению, не призывал Фемиду быть беспристрастной и объективной. Так и хранят молчание до сих пор.

Но когда по той же статье и с теми же формулировками підозра Генпрокуратуры прилетела к Петру Порошенко, такому же партийному лидеру, — тут же в унисон послы самых стратегических наших партнеров призвали к этой самой беспристрастности и объективности, заявив, что "внимательно следят за развитием событий". И недвусмысленно намекая, где "правильное" решение суда…

Лицемерие, двойные стандарты? Деление украинских политиков на "правильных и неправильных"? Особый подход к юридическому принципу "один закон для всех"? Или это что-то другое?

А где демократия?

Вот и закончилась?»



Писатель Ян Валетов считает, что Порошенко использует силу противника против него же самого. Он в этом непревзойденный мастер: «Интересно, что скажет Зеленский своим советникам, когда Порошенко въедет в Украину в образе гонимого героя — на белом коне, в терновом венце и со свитой из улыбающихся адвокатов? У нас в Украине надежный способ поднять рейтинги политику — это начать его кошмарить. Сакаашвили вон в тюрьму пошел для того, чтобы стать настоящим героем для своих поклонников. Петр же Алексеевич, как мастер политического джиу-джитсу, теперь легко использует силу противника против него самого.

Ему не надо доказывать свою невиновность, это вопросы следствия, и мало что могло бы так рассказать о слабости позиции прокуратуры, как внезапный отпуск Венедиктовой, не пожелавшей ставить свой автограф под подозрением ПАП.

Порошенко не станет сакральной жертвой, не тот тип личности, он станет в гордую позу, а обвинители со своими странными затеями об… (обделаются. — Ред.) самостоятельно. Или под елку об…, или после православного Рождества, но обязательно прилюдно.

Можно любить или не любить Порошенко, уважать его или не уважать, но в сравнении с нынешними он — монстр от политики. И если он чего-то не боится, то не потому, что безрассудно смел, а потому, что больше знает о ситуации.

Честно говоря, для меня загадка, для чего надо устраивать эти тараканьи бега перед новым годом, при возросшей российской угрозе, в сложной экономической ситуации и при ушедшем на пятинедельные каникулы парламенте. Но им там на Банковой виднее, как сделать всем лучше — вот они и делают, как могут».

Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва объяснил свою версию, зачем понадобилось Зеленскому шоу с преследованием Порошенко: «По поводу "пидозры" Петру Порошенко.

Целью Банковой в данной истории в первую очередь является информационно-политический эффект (в то, что Порошенко по итогу может получить обвинительный приговор суда и отправиться в тюрьму, мало кто верит).

Суть эффекта в следующем.

Если брать за основу фабулу обвинения по "угольной госизмене" в 2014-2015 годах, то, с точки зрения адекватных граждан, Порошенко тогда поступил здраво (в кои-то веки), предпочтя не разрушать социальную и экономическую ситуацию в собственной стране, а купить уголь у "республик" и тем самым избежать катастрофы в энергетике.

Куда хуже (с точки зрения адекватных граждан) он поступил в 2017 году, поддержав решением СНБО блокаду Донбасса.

Кстати, в этом плане непонятно, почему рассматриваются только 2014-2015 годы, если, как мы помним, зимой 2017-го блокада Донбасса началась как раз с перекрытия путей перед составами с углем (то есть торговля легально шла и в 2016-м). Но это частности.

А суть в том, что нынешние избиратели Порошенко поддерживают как раз его действия, начиная с февраля 2017-го, а период 2014-2016 годов предпочитают не вспоминать. На этом и играет Банковая, пытаясь просадить рейтинги предшественника, с которым она вступила в борьбу за "армавирский" электорат.

Также это выгодно и американцам, которые сейчас пытаются с помощью Томаша Фиалы переформатировать прозападный лагерь и наконец-то создать полностью подконтрольную себе партию, способную, в отличие от «Голоса», взять заметно больше 5%, чтоб потом войти в правящую коалицию в роли "смотрящих". И одним из главных препятствий на этом пути является Порошенко, который сейчас замкнул на себя большую избирателей готовых голосовать за такую партию.То есть, повторимся, речь в случае Порошенко идет о политической технологии, которая вовсе не предусматривает "посадки" (хотя и не исключает ее на некоторый срок на этапе избрания меры пресечения, если получится). Тем более что по тому же делу проходит и Виктор Медведчук. И пиарщики Банковой уже пытаются их представить как одно целое.

Другой вопрос, что на фоне надвигающейся катастрофы с углем в энергетике (и не только с углем) обвинения против Порошенко и Медведчука в том, что они в 2014 году решили проблему, которую не могут сейчас решить украинские власти, будут выглядеть подчеркнуто нелепо.

Хотя на эту тему упор сможет делать Медведчук, но вряд ли Порошенко, с 2017 года окончательно вошедший в образ "президента войны", которому адекватные действия по обеспечению страны углем явно противоречат».



Блогер Виктор Шуляр был прямолинеен в своих оценках деятельности пятого президента Украины: «После того, как Порошенко со скоростью бешеной дворовой свиньи пересёк границу Украины, он начал заявлять на каждом углу, что "…после ряда встреч и переговоров с высокопоставленными особами он вернётся в Украину. И всех накажет".

Как всегда врет и фантазирует. Кто из европейских президентов, политиков или министров будет встречаться с лгуном, вором, коррупционером, участником многочисленных коррупционных скандалов? Кому нужна публичная встреча с человеком из офшоров, перемазанным с ног до головы кровью? А в тайных встречах толку нет.

Порошенко не вернется в Украину, потому что он — трус и вор. Уж слишком многим он должен за тысячи отнятых жизней и циничное предательство страны».



Политический эксперт Сергей Ожегов считает, что Порошенко является сдерживающим противовесом Зеленскому от Запада: «Посольства США и Британии о ситуации с Порошенко:

Посольство США:

"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против пятого президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах". Посол Великобритании:

"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко.

Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы и судебные органы рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и соблюдение надлежащей правовой процедуры".

Прокомментируем.

Если Зеленский хотя бы на шаг попытается отойти от того сценария, который Украине приготовил Запад в своём противостоянии с Россией, США сразу же "активируют" Порошенко для его свержения».

Политический эксперт Михаил Чаплыга намекнул, кто должен последовать за Порошенко и понести заслуженное наказание: «Не счесть на скольких эфирах висел риторический вопрос от оппонентов "где посадки" и конкретно о Порошенко. Многие даже говорили, что готовы принять Зе, если он исполнит обещание о "приговоре" Петру. Ведь именно ПРОТИВ Петра многие голосовали, избирая Зе.

Не знаю, что случилось, но Зеленский стал правильно комментировать тему Петра!

а) "Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы".

ОГО! Именно об этом я говорю уже много лет! Именно об этом! Ибо ФПГ и создают "политиков"! Какой смысл в политической борьбе, если это все куклы ФПГ?

б) "Я об этом не думаю, что там было выписано".

Ну правильно. Иначе Петро выиграет в ЕСПЧ. Президент не может ни обвинять, ни комментировать, ни влиять на следствие и суд.

А вот со следующим утверждением не согласен. Точнее, начало ошибочно, а концовка верная.

"…это вопросы, связанные с углем, торговлей с сепаратистами… я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет… Оно так не получится — зарабатывать на том обществе, а потом, чтобы это общество тебя поддерживало".

Как раз рациональную и прагматичную и ПРОЗРАЧНУЮ (без коррупции и криминала) торговлю в интересах всей страны Народ поддерживал…

А вот "схематоз" вРоттерДама с плюсом, когда уголь с ОРДЛО шел под видом Роттердамского с "доставкой" — это уже отвратительно!

И в этом отличие дела против Медведчука и дела против Порошенко с Ахметовым. Медведчук, как частное лицо, по обращению действующей власти обязан был содействовать рациональным и прагматичным интересам страны, а вот вину Порошенко вижу не в том, что уголь шел из ОРДЛО, а в том, что через СХЕМАТОЗ!

Барыжничал… причем на карманах простых украинцев. За такое нужно по законам военного времени.

Ну конечно же, Порошенко не в карманах уголь возил… И вот тут на сцену должен выйти и Ах какой "инвестор" и пояснить, как так вышло, что все обнищали, а он разбогател с Петром…»

