На этой неделе Россия ожидает получить ответ на опубликованный 17 декабря проект соглашения НАТО и США по гарантиям в сфере безопасности. Его распространил МИД России. О главных его тезисах, а также реакции на Украине написали в своих соцсетях украинские и российские эксперты.

Жёсткий ультиматум России: молчание США и НАТО приближают войну © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«МИД РФ опубликовал стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности.

Оно включает в себя такие пункты.

1. Россия предлагает НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;

2. Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, говорится в российском проекте;

3. Россия предлагает НАТО закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;

4. Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

5. Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу, говорится в российском проекте;

6. Россия и США обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;

7. Россия и США обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;

8.Россия предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;

9. Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

10.Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

11. Россия и США обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;

12. Россия предлагает НАТО не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) — кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО». Народный депутат Украины Олег Волошин считает, что поле для компромисса становится все уже: «Обсуждение выдвинутого Россией США и НАТО списка требований в области безопасности как ничто другое показало всю поверхность и слабость «политической мысли» в нашей стране. Необходимо признать, что к глубокому всестороннему и объективному (без впадения в эмоции) анализу любых инициатив Москвы в Украине давно способны лишь единицы. А к нынешней стратегической игре, затеянной Кремлем, были не готовы они с Вашим покорным слугой включительно.

Российская дипломатия показала, что вышла на тот же уровень, что и ее вооруженные силы. Она способна действовать масштабно, расчетливо, в соответствии с требованиями времени.

Россия, Запад и ультиматум © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Важно и то, что Москва сумела посеять у визави сомнения на счет очередности и конкретного содержания шагов на случай отказа от диалога, но не оставила сомнений по части жесткости своего настроя и готовности к шагам в силовой плоскости, которые Запад в данный момент для себя по определению выносит за скобки. А без наличия хотя бы угрозы таких шагов поле для манёвра у США и их союзников резко сужается: слишком ассиметричными выглядят возможные военные решения и экономические ответы на них.

Сказанное вовсе не означает, что Россия в своей игре обречена на успех. Она изначально играет более слабыми картами и вынуждена рассчитывать на дипломатический блицкриг. Хотя общие тенденции в целом благоприятствуют ее долгосрочной стратегии, но что-то вынудило Москву пойти ва-банк именно сейчас. Дефицит информации именно по этому поводу (версию про эмоциональную спонтанность решения отвергаю сходу) удручает более всего. Если речь идёт об оценке выгодной конфигурации баланса сильных и слабых сторон у себя и оппонентов — это одно. Если же речь идёт о знании каких-то планов Запада по глубокому изменению стратегической обстановки (например, путём размещения в Украине своих передовых частей или современных систем ПВО), то это совсем другое дело. И во втором случае поле для компромисса становится значительно уже.

За всем этим было бы крайне любопытно наблюдать в динамике, если бы не было так тревожно за родных и близких».

Политолог Владимир Фесенко предложил три варианта развития событий: «Ультиматумы Путина по Украине (но в адрес Запада, прежде всего США) очень напоминают тактику Гитлера в 1938-1939 гг. Тогда Гитлер точно также шантажировал Запад, в первую очередь Великобританию. И, как показывают современные данные исторических исследований, Гитлер блефовал. Он выигрывал только потому, что Запад ему уступал. Войны на двух фронтах он тогда бы не выдержал. И нынешние западные политики должны помнить об уроках истории.

Часто спрашивают: чего добивается Путин своими ультиматумами? Ведь очевидно, что в той оскорбительной форме, как они сформулированы, их не будут выполнять. Можно предположить три варианта последующих действий Кремля.

Без НАТО не надо: Украина добровольно отказалась от статуса союзника США © Facebook, Слуга Народу

Второй возможный сценарий — в ответ на отклонение Западом российского ультиматума Россия официально разместит ракеты средней дальности и тактическое ядерное оружие в Крыму и на территории Беларуси. На такой сценарий открыто намекает Лукашенко, а значит тайные торги по этому вопросу уже происходят.

Третий, и самый опасный сценарий — военные операции против Украины. Это могут быть и активизация военных действий на Донбассе, и локальные военные операции «по защите русскоязычного населения», в случае возникновения в Украине острого энергетического и внутриполитического кризиса. Отклонение Западом российского ультиматума в данном случае будет использоваться для обоснования агрессивных действий России против Украины.

На что в итоге пойдет Кремль, знает только Путин. Судя по всему, окончательного решения пока нет. Но еще раз напомню уроки истории — и давней (1938-1939 гг.) и недавней (2014 г.). Нельзя демонстрировать агрессору слабость и внутренние раздоры».Общественный деятель Александр Скубченко написал, что в итоге выгодно самой Украине в противостоянии двух сверхдержав: «Москва требует срочный ответ от США и НАТО по проектам соглашений о гарантиях безопасности. В противном случае, по заявлению замглавы МИД России Рябкова, вседозволенность НАТО в отношении России приведет к тому, что Москва начнет действовать в таком же ключе — отодвигать "границы допустимого". А история помнит Карибский кризис, когда Москва вышла далеко за красные линии — на Кубу, к границам США.

Украине в данном случае выгоднее, чтобы США и НАТО приняли условия России, нежели быть "восточным фронтом НАТО" у границ России. Те же, кто призывает сегодня разместить на территории Украины войска и вооружения иностранных государств против России, это враги Украины. Путь Украины к миру — не конфронтация с Россией, а достижение договоренностей по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО».



Российский политолог Сергей Маркин поделился своими мыслями, почему именно сейчас возник так называемый ультиматум: «Все гадают, почему Москва вдруг выставила США и НАТО невыполнимый ультиматум. На Западе и в российской антипутинской оппозиции сейчас наиболее распространена точка зрения, что причина ультиматума Путина — внутренняя политика. Что рейтинг Путина уменьшился настолько, что это вынуждает создать конфликт во внешней политике. Что ультиматум выдвинут против НАТО с целью поднять собственную популярность.

Это, конечно, просто глупая версия. И это попытка заболтать реальные проблемы. Эти люди живут в каком то своем, фантастическом мире, в котором им приятно жить. В этом мире Сокуров мощный политический мыслитель, а Байден сильный лидер, а в Украине демократия и прогресс, а Америка моральный лидер человечества. А поддержка Путина все время падает. В реальном мире все по другому.

В реальном мире Владимир Путин стабильно имеет самую высокую поддержку среди лидеров всех европейских государств. И ему совершенно не нужен дополнительный конфликт с США и НАТО для поднятия рейтинга, потому что и так все его десятки миллионов избирателей хорошо знают, что все те, кто ненавидит Россию, ненавидят и Путина, который им как кость в горле. И ничего не могут с ним сделать. Он как волшебный герой из сказки, с точки зрения его избирателей.

Поэтому тем, кто все время ждет, когда же Путин станет не популярным в России, прогноз — не дождетесь. И совет- вернитесь в реальность. В которой Путин не теряющий популярность старый диктатор, а лидер в расцвете физических и интеллектуальных сил, который пользуется стабильной поддержкой большинства своей страны. Да и других стран тоже.

А ультиматум Путина связан не с внутренней, а с внешней политикой. Причина проста — терпеть наглость и агрессивность США и НАТО становится уже слишком опасно. Поймите уже — терпеть вашу наглость и агрессивность борьбе не хотят. Укоротитесь сами».



Украинский политолог Михаил Погребинский не припомнил таких жестких заявлений со стороны России: «Задают вопрос: зачем Кремль требует юридически обязательных гарантий нерасширения НАТО на восток и неразмещение вблизи границ с РФ наступательных систем вооружений, если всем понятно, что такие гарантии получить невозможно? По разным причинам. По-моему единственным объяснением этого может быть только то, что, получив прогнозируемый отказ, Путин вынужденно принимает одностороннее решение по защите безопасности РФ, напр., в стиле Израиля. При этом, ссылаясь на принцип "европейская безопасность может быть только обоюдной, т.е., в равной мере гарантирующей безопасность как странам НАТО, так и России. Вчерашний комментарий замминистра иностранных дел Рябкова немного уклончиво, тем не менее ясно намекает на то, что для убедительности требований РФ есть все необходимые аргументы у Шойгу. Столь жёстких сигналов от РФ я не припоминаю».

