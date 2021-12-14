Украинский боксер Василий Ломаченко принес Украине еще одну славную победу. Но рады ей не все. Почему - в обзоре соцсетей.

Кличко раскритиковал Ломаченко за инцидент с флагом © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«После победы над Комми Ломаченко вышел на ринг не с украинским флагом, а с флагом Белгорода-Днестровского.

В связи с чем политические украинцы уже обвинил его в зраде, а флаг назвали тряпкой.

Уважение к символам городов на территории их же страны показательно, но мы не об этом. После того, как эти самые политические украинцы поливали Ломаченко говном, радовались его поражениям и так далее, они правда ожидали какого-то другого отношения?

Парни, вы сами создаёте условия, когда взять в руки украинский флаг означает признать солидарность с вашим узколобым агрессивным идиотизмом.

Вы попускаете украинский флаг. Не мы».



Политический эксперт Вячеслав Чечило написал, что в Украине национализм стал путевкой в жизнь: «Ломаченко вышел не с флагом Украины, а с флагом родного города. По этому поводу у патриотов очередное бурление. Как же ж так? Все стараются с патриотами заигрывать — это норма. А Ломаченко не заигрывает. Разве так можно?

В Украине национализм — путевка в жизнь. Даже бывшие комсомольцы, далекие от национализма как от космоса, предпочитают публично строить из себя бандеровцев из Коломыи. Пусть ты просто воруешь из бюджета — в вышиванке и это делать и лучше, и спокойнее. В результате формируется некий консенсус — все вокруг патриоты, все вокруг свои. А если кто-то из публичных лиц выбивается из стройных патриотических рядов, то это вызывает как минимум недоумение.

Так вот, Ломаченко на… вертел эти все негласные правила игры. Он абсолютно самодостаточен. Может себе позволить делать, что хочет. Скажите спасибо, что с флагом Новороссии не вышел».



Блогер Михаил Мищишин напомнил, что скандал с Ломаченко не единственный в боксерском украинском «ринге»: «Интересный сиянец подметил наш прославленный чемпион Владимир Кличко.

Победив Комми, не менее великий украинский спортсмен — Ломаченко обошелся на ринге без украинского флага за спиной.

По сообщениям СМИ у него на плечах был флаг его родного города — Аккермана.

Честно говоря, я понимаю Ломаченко.

Его родная страна — Украина часто травит его не за тот язык, не за ту веру, не за те политические взгляды.

Украина, в лице своих безумных сетевых патриотов на зарплате, скорее, мешает, чем помогает Ломаченко побеждать.

Человеку на решающий бой настроиться надо.

А он не успевает вытирать плевки на лице от своих троллящих его в сети земляков.

Выходи и сражайся во славу этих придурков после этого.

То же самое до недавнего времени было и с еще одним великим украинским боксером — Усиком.

Его травили свои же точно так же, как и Ломаченко.

Не та вера, не тот язык, чей Крым, откуда он родом, и все такое.

Никому не известный украинский борец позорил его своим вызовом на поединок, надеясь пройти ему в ноги и сразу же припечатать его на лопатки, еще до того, как Усик успеет освятить его своим ударом.

Хорошо, что в Пограничных войсках нашлись люди с юмором. И сразу же призвали борца и патриота в армию, где он, явно, что нужней, чем в Киевском спортивном интернате, и принесет больше пользы своей стране.

Тем не менее Усика патриоты вынудили вспомнить про свой прославленный гопак, который он снова исполняет на ринге после победы.

И, кстати, о Владимире Кличко.

Долгое время жил и тренировался в Германии.

Потом переехал в Америку.

Идем дальше.

Твит, в котором Владимир Кличко выражает недоумение отсутствием государственного флага на плечах Ломаченко, написан по-английски.

Сразу же возникает вопрос.

Чому не державною мовою?

Снова англосаксы нравятся Владимиру больше, чем мы, украинцы!

Тогда чего ты, вражий запроданец, лезешь поучать нас, украинцев?

В отличие от уважаемого Владимира Кличко Ломаченко живет в Украине.

А не за рубежом.

Интересную породу патриотов вывел Запад в Украине.

Они не живут в своей родной стране.

Не платят, как правило, в ней налоги.

Строят чужие государства своими деньгами, работой и другими усилиями.

Выращивают на Западе своих прекрасных генетически детей-патриотов.

И даже наших самых лучших в мире баб в жены себе не берут!

Но издалека поучить кого-то другого, живущего в своей стране, Родину любить — это всегда пожалуйста!»



Журналист Наташа Влащенко тоже отметила высокий градус ненависти в украинском обществе: «Читаю ФБ: половина орет про Гогилашвили, половина- про Ломаченко

В это время можно было бы поработать, погулять с ребенком, поспать, обнять любимого, сходить на «Дом Гуччи»..

Слишком много ненависти, слишком…

Конечно, я не поддерживаю неизвестного мне замминистра в его распальцовке, конечно, было бы приятно, если бы Вася Ломаченко взял украинский флаг…

Но

Не пора ли нам всем осознать, что ненависть по поводу и без повода- токсична? Что лучше бы потратить жизнь вещи важные, нужные, интересные, полезные, захватывающие, теплые- на что- то, что останется в памяти, как воспоминание о радости?

Разве не тяжело жить в обществе, где все друг другу угрожают, учат жить и ходить строем?»



Журналист Спартак Головачев напомнил, откуда возник вообще это флаг родного города Ломаченко: «Боксер Василий Ломаченко после победы вышел на ринг с флагом своего родного города Белгород-Днестровского, что вызвало восхищение не только земляков, но и испанцев, у которых похожий флаг. Поступок Василия вызвал негодование "патриотов", разозлившихся на то, что не флаг Украины.

Сограждане Василия выступали с предложением переименовать улицу Комсомольскую в улицу, в честь семьи Ломаченко, — его отца Анатолия, заслуженного тренера Украины и Василия Ломаченко. Но депутаты вынесли решение назвать улицу Олимпийской. Ломаченко отвечает взаимностью землякам и перед своим домом в Лос-Анджелесе установил флаг своего родного города, в котором его искренне любят».



Журналист Олеся Медведева резюмировала: «Ломаченко вышел не с флагом Украины, а с флагом своего родного города и победил.

Это победа спортсмена и поражение государства».

