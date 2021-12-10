В четверг президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он заверил его в поддержке, стороны обменялись формальными и давно известными фразами. Эксперты подытожили заявления президентов

Главред издания «Страна» Игорь Гужва отметил, что США настаивает на продолжении Минского процесса: «Белый дом опубликовал свою версию разговора Байдена с Зеленским.

Большая часть короткого релиза — успокоительные заявления о том, что Штаты выражают обеспокоенность действиями России. И в случае агрессии готовы применять экономические "и другие" меры.

Также Байден заявил, что США и Европа привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины". Хотя уже сам факт этого заверения выглядит двусмысленно. Тем более, что Зеленскому Байден после встречи с Путиным позвонил на два дня позже, чем остальным лидерам.

Самое важное прозвучало в конце: "Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддержать меры по укреплению доверия для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата".

В отличие от релиза Офиса президента, где Минск упомянут вообще не был, Белый дом о нем как раз вспомнил. То есть, как и предполагала "Страна", продвижение на минском треке стало темой номер один.

Иначе непонятно, о чем президенты могли говорить целых полтора часа».



Политический эксперт Энрике Менендес отметил, что Украина не диктует свою повестку, а следует инструкциям извне: «Отвратительнее всего это бессодержательность происходящего.

Ну ладно — Путин с Байденом. Две империи всегда найдут о чем поговорить. Там глобальные процессы, планы на десятилетия вперёд, реальные силы за спиной.

Ну ладно ЕС. У них, при всём уважении, какая-то деградация на украинском направлении. То они против прямых переговоров с Л/ДНР, хотя это их не касается. То стучат кулаком по столу, чтобы Россия вела себя, как сторона конфликта, хотя сами же ее стороной конфликта ни в одном официальном документе не признали. Все эти заявления им можно простить. Это не у них война, не у них погибли тысячи граждан, не они несут экономическое бремя и не их общество находится в состоянии перманентной истерики.

Но наши. Где хоть какой-то контент? Хотя что я? Питаю иллюзии? Отнюдь.

Бессодержательные — это же про наших было написано. Ни грамма стратегического мышления. Ни малейшего проявления собственной инициативы. Ни секунды ответственного поведения. Сначала заглянем в рот заокеанскому дедушке. Потом пойдём утешимся на плече потонувшей в бюрократии старушки Европы. Найдём чем сердце успокоить в студиях на лояльных телеканалах.

А потом на лыжах кататься и оливье с икрой трескать.

Боже, сколько дел, сколько дел.

Ну не мерзавцы ли?

Простите — ничего серьезного писать про этот шум не хочется».



Народный депутат Олег Волошин выразил свое возмущение происходящим: «До чего же выводит из себя этот возглас «Нет! На это я пойти не могу!», который издаёт киевский «креативный класс», когда речь заходит об уступках по Донбассу ради мира в Украине. Каждый день они терпят массу неудобств от пробок в городе, власти которого за восемь лет не построили ни одной станции метро и ни одной новой дорожной развязки; дышат воздухом, который признан одним из самых загрязнённых в мире; сталкиваются с пронизывающей все уровни отношений между чиновниками и бизнесом коррупцией; молча обтекают внаглую припаркованные посреди тротуаров автомобили нынешних хозяев жизни. С этим всем они готовы мириться, уверяя себя, что после Майдана жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. А вот конкретно необходимость набирать сотрудников правоохранительных органов на территории ОРДЛО и право тамошних предприятий (которые сегодня вообще вне нашего контроля) в будущем сохранить прямые экономические связи с РФ точно язву желудка у каждого из таких умников открывают.

Или пусть почитают Минские соглашения, где нет ровным счетом ничего, способного ухудшить и без того паршивую жизнь в Киеве, или пусть признают свою зацикленность на ненависти к России. Тогда о какой интеллектуальности можно говорить: чистая эмоциональность — удел примитивных созданий.

И да, есть третий вариант, из того же фильма, откуда и восклицание в первой строке: «Надо посоветоваться с шефом». Он у этой публики известно где, и он уже все для себя решил в своём Овальном кабинете. Так что не бубни-те».



Политолог Андрей Ермолаев считает, что военное напряжение по-прежнему не снято: «Разговоры и обрывы по дороге "от войны к миру"

Нечего обсуждать. Пустопорожние фразы официальных лиц, богословские споры на ТВ, аналитика в стиле "угадай мелодию". Практика же (итоги очередного заседания ТКГ, в частности) свидетельствуют, что ситуация стабильно "пред-жоповая".

Надеюсь, ума хватит хотя бы на новогодние праздники режим прекращения огня соблюдать. Хотя…

Правило хорошего тона для лидера — внятные и своевременные "точки над і" после нескольких недель информационной шизофрении и нескольких дней сплошного "вангования". Пока же на почетное место лидера зашли/залезли вторые и третьи лица. Первое лицо после долгожданного разговора пока молчит.

Уверен: подготовленный и внятный брифинг Зеленского был бы к месту и вовремя. Это Байден и Путин могут играть в намеки и цитатники. Зеленский — нет. Потому что тема войны — это про Украину, а не про территории США или России.

Что нужно? По-пунктно: что изменится, что делает Президент в ближайшее время, как изменится (или не изменится) положение на "линии соприкосновения", о чем будут договариваться и что будут предлагать на грядущей встрече лидеров Франции, Германии и Украины, какие НОВЫЕ переговорные позиции по Донбассу возможны (план реализации Минска, статус, график событий). Ну или откровенно про привлекательность "хорватского сценария" с "керченскими маневрами", во всяком случае — это будет честно.

Нечестно — заполнять информационное пространство бубнением чиновников и фантазиями артистов-политологов.

Свои оценки и предложения высказывал неоднократно, повторяться не буду. Игры и военный шантаж уже не пройдут. Ни один "саммит" и "телефонный форум" не решит проблемы Донбасса, потому что — 8 лет войны, сотни тысяч покинули территорию, сотни тысяч сменили гражданство, экономическая блокада уже привела к изменению "экономического пространства" и втолкнула экономику Донбасса в Россию, прошли выборы, зашли новые инвесторы, и т.д. и т.п. Да и "травмы войны" никто даже не пытался лечить, только солью посыпали.

Поэтому. Не просто компромиссы, а реальные переговоры (то есть — с проектами документов и с подписанными, хотя бы переходными, соглашениями по гарантиям безопасности, режиму границ, торговым отношениям, защите прав граждан, организации постоянного переговорного формата,…) с РФ. И двусторонние переговоры с самопровозглашенными республиками. Готовность к конституционным изменениям и новому статусу Донбасса. Сворачивание "информационной войны". План экономического разблокирования (именно план, а не "одним махом в одном указе"). Широкий диалог на основе "гражданской дипломатии". И т.д. При чем, не откладывая в "долгий ящик". И для этого не нужно обниматься с Макроном, кланяться Джонсону и угадывать мысли Байдена.

Иначе — все это словоблудие продлится пару месяцев, пока новогодние праздники и олимпийские игры не отшумят, а потом — дальше по накатанной. И в итоге — с потерями, уже бесповоротно — без Донбасса, с пока малопредсказуемой ситуацией в стране, и вокруг. А новые конфликты и войны всегда приходят неожиданно, даже если о них кричат в громкоговорители.

Пишу скорее от избытка эмоций. Понимаю, что "звоню в рельсу — и в космос". Но и отмолчаться тоже не могу. Достало.

p.s. Или правда кто-то думает, что Путин и Байден прилетят в Донецк и подпишут гарантийное письмо о нерушимости украинских границ и возвращении Донбасса в Украину?»



Политолог Владимир Фесенко напротив убежден, про процесс по урегулированию ситуации сдвинулся с мертвой точки: «О телефонном разговоре президентов Байдена и Зеленского. Обращу внимание, что переговоры между Байденом и Зеленским продолжались полтора часа. Это несколько меньше (на полчаса), чем переговоры Байдена с Путиным. Очевидно, что разговор был очень обстоятельным. Как и ожидалось (в том числе автором этих строк), в ходе разговора обсуждались (судя по первым сообщениям) не только итоги переговоров между Байденом и Путиным, но и ход реформ в Украине, в том числе реализации антикоррупционной политики (учитывая сегодняшние санкции США против двух украинских граждан). Сегодня, кстати, международный день борьбы с коррупцией. Так что на даты реагируют не только у нас.

Как этот разговор повлияет на переговоры по Донбассу, будем анализировать после того, как получим дополнительную информацию. Очевидно одно, переговорный процесс активизируется. На следующей неделе Президент Зеленский встретится в Брюсселе с президентом Франции Макроном и новым канцлером Германии Шольцем. И похоже, что США будут принимать более активную роль в переговорах по Донбассу. А вот в каком формате, мы увидим несколько позже.

И еще одна показательная деталь. Явно не случайно именно во время разговора Байдена и Зеленского российские СМИ стали разгонять провокационную новость о том, что украинский военный корабль якобы хочет незаконно прорваться через Керченский пролив. На самом деле речь идет о поисково-спасательном судне, которое выполняет в Азовском море свою непосредственную работу, а не военные задачи. И это при том, что согласно украино-российскому договору о статусе Азовского моря наше судно ничего не нарушало. Но российская сторона сознательно и провокационно накаляла страсти. Фейки с российской стороны это уже не просто привычное для нас проявление гибридной войны, это теперь и способ подрыва переговорного процесса».



Елена Маркосян тем временем прокомментировала новый инцидент в Керченском проливе, когда украинских корабль «Донбасс» именно во время переговоров Зеленского и Байдена совершал провокационный маневр: Штаб ООС (бывший АТО) прокомментировал ситуацию с кораблём "Донбасс", заявив, что это фэйк (цитирую):

"Относительно фейковых заявлений ФСБ РФ в сети Интернет. Пресс-служба ООС сообщает, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу".

Я не знаю, что такое чувствительные зоны, но знаю, что нарушение протоколов безопасности и установленных процедур прохождения Керченского пролива — это не фейк! В это время в проливе находилось 80 гражданских судов. На самом корабле Донбасс было более 100 человек экипажа.

Подобные заявление — основание для отставки и разжалования всех, кто курировал эту провокацию. Могли погибнуть люди, могла начаться реальная война. А они там сидят, блин, в "морской бой" играются. Фейк — это недостоверная информация, а то, что имеет под собой факты, подтвержденные мониторингом служб — это не фейк. Заявление Штаба ООС — это демонстрация преступной и недопустимой безответственности в принятии решений».

