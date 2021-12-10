Подавить остатки сопротивления. Зачем США вводят санкции против украинцев

Госдепартамент США ввел санкции против судьи Конституционного суда Александра Тупицкого. Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внес юриста Андрея Портнова в санкционный список. Что это значит - анализировали эксперты.

Главред издания «Страна» Игорь Гужва видит логику в этих санкциях как для США, так и для Украины: «Сегодняшние санкции США, которые введены против Андрея Портнова и Александра Тупицкого объединяет одно слово — суды.

Андрей Портнов в судебной системе влиятельная фигура, которая действует независимо как от Офиса президента, так и от «внешних управляющих». А потому возбуждает сильные негативные чувства и у Банковой, и у американского посольства.

Тупицкий сейчас вполне успешно судится с Зеленским в Верховном суде (уже один иск выиграл и дело слушается в Большой палате). А до того, его также определило своим врагом американское посольство.

И кейс Тупицкого является знаковым с точки зрения борьбы судебной системы за свою независимость как от Офиса президента, так и от посольства.

Поэтому не случайно санкции введены против этих двух фигур.

Санкции нужны Зеленскому, чтоб попытаться подавить нарастающий бунт в судебной системе, который чреват проигрышем исков по санкциям СНБО в Верховном суде со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Санкции нужны американцам, чтоб подавить сопротивление внешнему управлению.

Но даст ли это эффект? Вряд ли. Система власти Зеленского идет в разнос. Он теряет рычаги управления ситуацией. И костыли в виде американских санкций ему уже не помогут».



Политолог Владимир Фесенко считает американские санкции хорошим сигналом для судебной системы Украины и для ее элит: «Санкции США против Портнова и Тупицкого — это четкий сигнал о необходимости борьбы с круговой порукой и коррупцией в судебной и правовой системе Украины, о необходимости кардинальной судебной реформы, в том числе и конституционного правосудия. Для Президента Зеленского это хорошая новость. Соединенные Штаты поддержали Президента Украины в его противостоянии с бывшим руководителем Конституционного Суда Украины. Это сигнал ключевым фигурам в судебной системе Украины, которые тайно сопротивляются судебной реформе. Это сигнал политическим элитам, связанным с олигархией, которые хотят восстановления псевдозаконности, и сохранения Системы в неизменном виде. Санкции против Тупицкого это очень неприятный сигнал для старых политических элит, которые разрушали антикоррупционную реформу через судебные решения, а теперь то же самое намереваются делать и с антиолигархическим законодательством.

И в заключении отмечу забавный нюанс. Когда сегодня днем посольство США в Украине огласило презентацию антикоррупционных санкций против некоторых украинских политиков и чиновников, ожидали санкции против одних, а в итоге под санкциями оказались другие персонажи. Раньше в среде украинских элит были тревожные ожидания в связи с очередным заседанием СНБО, а теперь есть основания побаиваться и санкций со стороны США».



Журналист Владислав Бовсуновский убежден, что санкции США — это звоночек лично Зеленскому: «От, жалко пацана. Разниє случаї єсть. Портнов.

Понятное дело, что это угроза Зеленскому и его окружению со стороны США — чтобы не чудили. На роль показательной жертвы взяли самого бесполезного, но медийно известного».



Политический эксперт Михаил Чаплыга на примере санкций объяснил, чем отличается Украина от России: «УКРАИНА таки не Россия…

Я гражданин Украины. США вводят санкции на судью Конституционного Суда моей страны… В моей стране он выиграл дело в Верховном Суде и я аплодирую этому стоя ибо то, что чудили с тем Указом — это ЗА ГРАНЬЮ Конституции и Права. И США это знают.

В моей стране он НЕ осужден за коррупцию или любое другое преступление — значит он НЕ ПРЕСТУПНИК.

США ввели санкции на ДЕЙСТВУЮЩЕГО судью Конституционного Суда моей страны.

Что ОБЯЗАН сделать Президент Суверенной и Независимой страны? Даже если того судью стОит преследовать по Закону Украины?

Он обязан РАЗОРВАТЬ дипломатические отношения со страной, посягнувшей на ИНСТИТУЦИЮ Украины. Обязан! О-БЯ-ЗАН!

Если страна Суверенна и Независима.

Что сделал Путин, когда США пытались ввести санкции на 36 человек из РФ? Он побеседовал с Байденом и Байден сообщил американскому Народу о великой "победе"… Никаких санкций нет… долговые обязательства РФ (инвестиции в РФ) можно и НУЖНО покупать.

В чем мое отличие от Зеленского? Я научу США уважать УКРАИНУ. А Британию отправлю на Виргинские острова искать деньги своих "шестерок", что от их имени и под их крышей грабили Украину в интересах Британии.

Смешно? Да да… в Индии тоже смеялись над Ганди… И в некоторых африканских странах тоже смеялись над новыми правителями… посмеялись, поплакали и согласились на НОВЫЕ условия.

И об остальных санкциях. Гора родила МЫШЬ! Рубрика: "Измельчали США". Ввели санкции на мелкое окружение Деркача (видимо мстя за бодание Байдена с Трампом) и на Портнова с целым Дубинским… ото они выросли в своих глазах!

М-да… "Мелко, Хоботов…" (с)».



Политический эксперт Вячеслав Чечило посочувствовала известному юристу Портнову: «Безразличен к Портнову, но персональные санкции США — это круто. Особенно если нет надежд на то, что в политической карьере будут более весомые достижения».



Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает санкции в отношении украинских коррупционеров недостаточно обширными — впереди непаханое поле: «Вопреки ожиданиям многих, анонсированные Кристин Квин санкции Минфина США "по лицам, связанным с коррупцией" коснулись украинцев только Андрея Портнова и его фонда. Когда Квин заявила, что "некоторые фамилии [новых фигурантов санкций] известны украинцам", нам казалось очевидным, что речь идет как минимум об одном всем известном олигархе. Реалии разочаровали всех. Хотя помимо Минфина США персональные санкции ввел и Госдеп США. Уже именно за коррупцию. Фигуранты: экспредседатель Конституционного суда Украины Тупицкий с супругой Ольгой "за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе". И вряд ли эти расширения двух санкционных списков окончательны. А пока — Портнов. Который и так со 2 июля молчит в тряпочку даже на своем раскрученном телеграмм-канале на 138,5 тысячи подписчиков. Сейчас, вероятно, вообще исчезнет со всех радаров».



Народный депутат Макс Бужанский не видит оснований для введений таких серьезных санкций в отношении Портнова: «Искренне ожидал, что Соединенные Штаты назовут, наконец то, имена реальных коррупционеров, а заодно и объяснят, почему с ними до сих пор не справились сформированые ими украинские антикоррупционные органы.

И был очень сильно удивлён, когда выяснилось, что в качестве мишени, иначе это не назову, был назван уважаемый Андрей Портнов.

Вынужден напомнить, что самым громким из дел, которые пытались привязать к Андрею Владимировичу, было легендарное дело о "похищении им собственной зарплаты в размере 30 евро", инициированное Петром Алексеевичем Порошенко, над раскрытием которого бились лучшие умы его команды.

И разбились.

Досадно, что на этом сложном пути Соединенные Штаты у Портнова не первые, но радует, что до них этот же вопрос уже был положительно для Андрея опробирован Европейским Союзом.

Если же речь идет о чем то другом, связанном с политическим давлением, например, то это путь, который вряд ли может и должен найти одобрение у Украины, как у государства, стремящегося к наивысшим стандартам законности и прилагающего бесконечные усилия в продвижении судебной реформы именно для торжества правосудия, а не злоупотреблений возможностями».