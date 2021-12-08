Переговоры президентов России и США состоялись. Традиционно Путин и Байден обсуждали украинский вопрос. О чем договорили и чего ждать Украине после встрече лидеров - в обзоре соцсетей.

Песков раскрыл договоренность Байдена и Путина о новых контактах © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

1. Это только начало диалога — первые предметные переговоры между руководителями США и РФ, во время которого стороны обменивались конкретными предложениями и позициями, большинство которых так и останется «закулисами». Похоже, что диалог был откровенным и жестким, стороны увезли домой большие «домашние задания». Женевская встреча 16.06.2021 все же имела «нулевой формат» — стороны только описали существующий между странами комплекс проблем и попытались определиться возможны ли договоренности в принципе;

2. Эти переговоры, в любом случае, частично (хоть и временно) снимают военно-политическое напряжение (деэскалируют) между сторонами, в том числе и в зонах их гибридного противостояния (например, в Украине). Оживление переговорных форматов вероятно принесет снижение напряжений на украинских границах как минимум до весны 2022 года (когда могут начаться новые российские учения);

3. Сам факт этих переговоров укрепляет позиции и США, и РФ в их диалоге с Китаем, является определенно формой политической компенсации для руководства РФ;

4. Надо понимать, что Президенты РФ и США вели диалог сразу на 2-х уровнях: 1. Глобальная политико-экономическая конкуренция; 2. Прямые отношения между странами;

5. Наибольшие успехи достигнуты именно на 2-м уровне — отказ от санкций в отношении СП-2 и 35 российских граждан, запрета на инвестиции в российский суверенные долговые обязательства вероятно связан с некими до конца обещаниями и гарантиями с российской стороны (от гарантий безопасности для Европы до смягчения условий работы американских представительств и связанных с ними интересов в РФ);

6. Президент США формально не признал российские «красные линии» в отношении Украины (не вступление в НАТО и не развитие военной инфраструктуры западных стран), поскольку (на само деле) речь идет не только и не столько об Украине — на кону формальное признание РФ в статусе глобального государства, которое имеет свои внешние интересы и сферы влияния. Большая часть американских элит против, поскольку понимает, что, позволив РФ провести «красную линию» в Европе (по украинской границе), со временем получат такие линии на Ближнем Востоке, Латинской Америке, Африке… Не говоря уже о дальнейшем подрыве глобальной либерализации и роли международных организаций. А это уже новый Мировой Порядок, к принятию которого США пока не созрели. Кроме того, Дж. Байдену это гарантировало бы серьезный внутриполитический кризис в предверии довыборов в конгресс;

7. Украинский вопрос стал тригером американо-российских отношений. И несмотря на обмен обвинениями тактического характера, стратегически и концептуально позиции РФ и США по Донбассу и Украине когерентны — возвращение Донбасса в состав Украины в качестве автономного образования в составе децентрализированной/регионализированной/ федерализированной Украины. При этом, тема Крыма остро между странами не стоит — отложена на непродлённое время;

8. Скорее всего в ближайшее время восстановятся (по типу Нуланд-Карасина и Волкера-Суркова) американо-российские политические консультации по Украине, задача которых будет не столько найти компромисс между США и РФ, столько придать новую энергию Нормандской Четверке и Минскому переговорному формату: стратегические решения будут приниматься между США и РФ; концептуально-тактические в Н4; механизмы реализации в «Минском формате»;

9. Эта ситуация «уходящий поезд» для украинского Президента и его команды — последний шанс выступить с конструктивной украинской позицией, попытаться сделать её основой политического урегулирования. Иначе, потом, или международное принуждение к реализации мирного плана, написанного без Украины (в том числе и через внутриполитический кризис) или военное обострение с РФ (и, тоже, политический кризис).

10. Насколько продуктивны и развернуты во времени новые американо-российские договоренности покажет наличие или отсутствие переговорных форматов на уровне АП/МИД РФ — Госдепартамент; ситуация вокруг НЕ/введения новых санкций; "риторика вторжения"; дата следующей встречи Президентов и так далее».

Писатель Ян Валетов отметил, что Украину пока не вовлекают в серьезные переговоры о ее собственном будущем: «По поводу результатов состоявшихся переговоров мы вас известим дополнительно…

Есть, конечно, как свете вещи пострашнее и пообиднее. И это не отношение к Зеленскому, что можно было бы пережить, это отношение к Украине, как к субъекту международных отношений.

Тот случай, когда внешнего управления нет, а все остальные его атрибуты — есть.

Вы там в приемной побудьте, пожалуйста, мы вас позовем, как надо будет… почитайте пока официальное коммюнике.

А в целом — все хорошо. Вторжение откладывается, жить будете, эвакуация не нужна».



Народный депутат Виктория Сюмар упрекнул президента Зеленского в слабой позиции на международной арене: «Вашингтон против эскалации на российско-украинской границе Москва против расширения НАТО к востоку. Байден и Путин очертили позиции. И учитывая сухие коммюнике — договорились договариваться. О нас — без нас. Зеленскому что-нибудь скажут в четверг. Может быть. После разговора с европейскими партнерами. Поэтому уверенно сейчас можно говорить одно — Украина снова не имеет собственной субъектности. «Реальный результат» ЗЕполитики партнерской независимости…»



Политолог Андрей Ермолаев не удивлен результатам переговоров: «Вроде все понятно. Ничего особенного. Остались и при деньгах, и при своих интересах.

Только вот странно, почему Байден позвонит Зеленскому только в четверг? Ведь всех союзников обзванивают и информируют уже сейчас.

Удивительное стратегическое партнерство, да еще после такой предвоенной истерии»



Блогер Игорь Лесев проанализировал, как Россия формирует повестку и отстаивает свои интересы: «И вот вчерашняя встреча Байдена и Путина. Вроде бы принципиально и ни о чем. Пресс-релизы Кремля и Белого дома вообще как армянское радио. Где-то даже в чем-то совпадают, но никакой даже околоконкретики.

И все же, уже можно зафиксировать ряд ключевых моментов, которые всеми сторонами воспринимаются по умолчанию.

Первое — Крым. О нем уже даже не чешут. На Западе осталась словоблудливая конструкция «уважение территориальной целостности» и какие-то дежурные заявления в годовщину присоединения. И, собственно, всё. Во всем мире претензии по Крыму к России приблизительно такие же, как претензии по Пуэрто-Рико к Штатам. Иногда только обдолбанные наркоманы с целью личного пиара, ну и чтобы децл украсть на организации, проводят какие-то платформы, чтобы потом вся страна ржала над историями в стиле «бегущего мальчика по минным полям Крыма». Кстати, кто-то знает, чем этот «постоянно действующий офис Крымской платформы» занимается?

Второе — Донецк и Луганск де-факто интегрированы в Россию. Мир спокойно проглотил ру-паспортизацию региона, за которой последовала рутинная экономическая унификация. По сути, ЛДНР — это продолжение Ростовской области с «особым статусом».

Последнее окно возможностей у Украины было в 19-м. Но у нас тут визжали о «раковой опухоли» и неприемлемости региона с особым статусом в составе расово чистой Украины. Ну не захотели и не захотели. Зато русские не отказались.

И заметьте, как сменилась за эти несколько лет мировая риторика. Там требуют, чтобы Россия не взяла чего-то большего у Украины, а не вывела чего-то там из ЛДНР. Байден угрожает России «страшными санкциями» не за Донецк и Луганск, а за то, чтобы еще не было Мариуполя, Краматорска и Мелитополя.

Третье — экономическое взаимодействие России и Запада. У нас это традиционно сводят к узкопрофильной теме «Северный поток-2», который сам по себе важен, но он точно не ключевой пуп этих отношений. «Севпоток-2» — это индикатор этих отношений. По итогу разговора Байдена и Путина стало ясно, что потоку быть. А значит быть и торговым отношениям, которые по-прежнему для России остаются ключевыми. Все друг с другом торгуют и пилят выгоду.

И это не только правильно, но и нравоучительно. В мире не так много шизофренических стран, которые устраивают экономическую блокаду своему же региону, а потом таращат глаза и удивляются, почему законы физики и логики действуют вопреки расистским хотелкам.

Четвертое. Россия таки добилась дискуссии о не расширении НАТО. Да, это пока только дискуссия. Но мельком гляньте на карту Европы, чтобы понять, о ком это дискуссия. Белоруссия — это по факту уже Россия, а значит остается только «вторая Франция». Собственно, «Украина никогда не будет в НАТО», и какая цена этой опции, на ближайшее время становятся центральной темой между Москвой и Вашингтоном.

Вот это краткое изложение этого дежурного разговора об Украине без участия Украины. Блогеру старик Джо обещал позвонить в четверг. Передаст привет, возможно, даже не спутает имя.

А в Офисе пока могут строчить посты о стратегической перемоге. Ребята все-таки плотно поработали. В начале месяца упредили государственный переворот. Теперь вот отразили неминуемое вторжение России. Спасли Харьков от окружения. Предотвратили высадку морского десанта в Одессе. Не дали врагу осквернить могилу цадика Нахмана в Умани. Да и куда было отступать, когда за спиной оставался только Лемберг?»



Журналист Юрий Ткачев убежден, что для самой Украины ничего не изменится после переговоров Путина и Байдена: «Если же говорить о том, что изменится в результате переговоров Байдена с Путиным конкретно по украинскому вопросу, то наиболее вероятный ответ: ничего.

Сложившаяся ситуация в целом некритична ни для из одного из субъектов переговоров. С другой стороны, возможные способы решения этой ситуации являются неприемлемыми по крайней мере для одной из сторон.

Что же до нынешних переговоров, то что-то мне подсказывает, что ключевой темой на них была совсем не Украина.

Да и вся эта история с очередным #путиннападёт могла быть предлогом для проведения данных переговоров от начала и до конца.

Впрочем, говорить уверенно здесь можно то, что правды мы не знаем или узнаем её лет через 20-30, да и то если это будет выгодно кому-либо из участников».



Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва назвал акценты, которые считает приоритетными в переговорах вокруг Украины: «Главный итог переговоров Байдена и Путина — окончательное снятие санкций с Северного потока-2.

У Байдена это подадут как необходимую плату за отказ Путина от «нападения на Украину», о котором последний месяц писали все западные СМИ.

При этом никаких доказательств того, что такое нападение готовится не было представлено.

Но, тем не менее, Белый дом «продал воздух» — в ответ на якобы «обещание Путина не нападать на Украину» (чего он, судя по всему, и не собирался делать), убедили Конгресс не накладывать санкции на СП-2 (что было очень не просто).

А теперь главное.

Многие наблюдатели все движения России воспринимают с точки зрения того, что она хочет «захватить Украину».

Хотя вся логика действий Кремля указывает совсем на обратное.

Стратегия Москвы заключается не в том, чтоб, «захватить Украину», а чтоб «забыть об Украине».

Не в информационном плане (эфир федеральных телеканалов по-прежнему будет заполнен Украиной как «плохим примером» для россиян), а в реальном политическом и, особенно, экономическом смыслах.

Как когда-то Россия забыла о Латвии. Через Ригу и Вентспилс в 90-е годы и в начале 2000-х экспортировалась огромная номенклатура российских товаров. Но потом был построен порт под Санкт-Петербургом и на этом все закончилось.

И России стало совершенно все равно, что в Риге говорят о «советской оккупации».

К этому РФ хочет прийти и в отношении Украины.

Основных проблем на этом пути четыре:

1. Донбасс. Здесь проблема распадается на две части. Первая — угроза наступления ВСУ. Решается за счет артикулирования угрозы «ответки» со стороны России (в то числе артикуляции ее и американцам). Вторая — что делать с неподконтрольной Украине частью Донбасса при понимании того, что Минские соглашения в ближайшее время реализованы не будут. Здесь решение заключается в том, что местная экономика полностью интегрируется в российскую. Через внедрение своего менеджмента на промпредприятиях с правом легальной продажи продукции на российском рынке.

2. Вступление Украины в НАТО и/или размещение на территории страны иностранных войск. Каких-то конкретных решений здесь пока нет, но диалог с американцами, как показала последняя встреча, идёт. И на данный момент консолидированная позиция Запада заключается в том, что Украину в альянс брать пока не надо. И если не будет какого-то глобального военного обострения вряд ли эта позиция в ближайшие годы поменяется.

3. Вода в Крым. Решается не без проблем. Но есть наметки.

4. Транзит газа. По сути — главная проблема для России на пути «забыть об Украине». Но она решается за счет «Северного потока-2». И переговоры Байдена и Путина фактически дали газопроводу «зеленый свет». И это является ключевым моментом — десятки миллиардов долларов от экспорта газа Россия будет получать вне зависимости от того, что будет происходить в Украине.

И Москва, как писал Дмитрий Медведев в «Коммерсанте», сможет после этого ждать ещё долго, пока в Украине не поменяется власть и политическая ситуация, которая позволит вернуться к нормализации отношений между странами».

