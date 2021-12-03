В среду, 1 декабря, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выступила на Киевском форуме по безопасности и сделала несколько резонансных заявлений. Слова Нуланд наделали много шума как на Украине, так и в России

В частности, она заявила, что «многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина», сообщила о том, что путь Украины в НАТО и Евросоюз лежит через реформы, а переговоры по Донбассу зашли в тупик и США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта. Кроме того, Нуланд пригрозила России за Украину «санкциями, которых ранее не было».

Украинские эксперты и лидеры мнений проанализировали слова Нуланд.

Погребинский дал Москве совет насчет Нуланд © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк Янина Соколовская подчеркнула, что Нуланд по пообещала Украине военную помощь и фактически призвала договариваться напрямую с Россией:

«Печенек не будет: НУЛАНД НАС ТОЛКАЕТ НА ПЕРЕГОВОРЫ С РФ И ОРДЛО

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что "наиболее важно, чтобы Украина "показала пример народного единства" и "не попала в ловушку провокаций". "Мы призываем вас отстаивать мир и общие ценности", — сообщила Нуланд.

При этом военную поддержку Нуланд не обещала: "Если РФ будет делать шаги, направленные на внутреннюю дестабилизацию Украины или использует свои силы для агрессии против Украины, это будет встречено серьезными экономическими шагами и санкциями, которых еще не было в прошлом", — заявила Нуланд, не расширяя список обещаний до желаемого Украиной объема.

Это заявление Нуланд вполне можно трактовать как продолжение слов Байдена о том, что Украина должна договариваться с РФ и самостоятельно заниматься установлением мира на своей территории. А со стороны Запада возможно усиление обеспокоенности и санкций.

К тому же поддержка назревающего в стране майдана явно Западом не предусматривается — она не совпадает с заявлением о всенародном мире и единстве.

Характерно, что все эти заявления Нуланд сделала во время Киевского форума по безопасности, удивительно совпавшего с массовой акцией за импичмент Зеленского, стартовавшей в Киеве 1 декабря и названной предвестницей майдана».



Политолог Михаил Погребинский обратил внимание на другое высказывание заместителя госсекретаря:

«…Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина, поэтому украинцам необходимо показать пример мирного сосуществования между собой. Это она заявила включением из Вашингтона на Киевский форум безопасности, который раз в год организует фонд Яценюка. Напомню, что именно она назначила Яценюка премьер-министром в 2014 году.

Не стОит обращать внимание на откровенную глупость о россиянах, мечтающих жить в такой стране как Украина. Это сказано, как я думаю, для того, чтобы закончить мысль призывом кота Леопольда — живите дружно! Форум Яценюка собрал, как обычно, компанию рафинированных русофобов Порошенко, Яценюка, Турчинова и Ко, в которой не случайно затесался и набирающий популярность Разумков, по известному украинскому принципу — "разом і батька бити краще".

Событие происходит накануне объявленного Зеленским госпереворота. Кот Леопольд, по-видимому, понадобился Нуланд, что дать понять врагам Зеленского, что в Госдепе пока не решили менять Зеленского на более подходящую кандидатуру. Так что переворот временно отменяется».



Политический эксперт Елена Маркосян написала свое мнение о словах Нуланд:

«Может мне кто-то объяснить, почему США так понизили статус дипломатических отношений с Украиной? Кто там у нас сейчас во временных числится? И почему? Опустим болтовню о стратегическом партнерстве и найдем ответ на этот вопрос. Он не простой. Но в нем есть причина, по которой Виктории Нуланд ещё не надоело возиться с неудачниками и недалекими карьеристами типа экс-премьеров сотоварищи. Я понимаю, что не её это деньги, она человек служивый, раз надо будет возиться, но неужели времени не жалко на этот статусный сброд, от которого страну тошнит?

С такими проектами в Украине США по-любому, придется отсюда уйти со всеми своими фантазиями о "подбрюшье" и о русских, которые воют против русских. Теперь это уже дело не денег и не сценариев. Теперь это уже дело времени…»



Политический эксперт Сергей Ожегов написал о ложных представления Виктории Нуланд и о реальном положении дел:

«Многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина.

«Делаются попытки назвать вас агрессором, чтобы расставить ловушки, в которые вы должны попасть. Поэтому мы призываем вас и дальше отстаивать то, что вы всегда отстаивали, в том числе мир и общие ценности. Многие россияне хотят, чтобы то, что происходит в вашей стране, происходило у них», — добавила замглавы Госдепа.

Не думайте, что Нуланд глупа и не понимает о чём говорит.

Это сказано не для русских или украинцев. Заявление сделано для жителей Запада с целью создать у них ложное мнение о том, что украинцы живут прекрасно, но агрессивные соседи не дают им жить спокойно. Об истинном положении дел в Украине мир знать не должен.

…

Те украинцы, которые действительно верят, что жизнь украинцев лучше чем россиян, попросту идиоты.

Очевидный факт: трудовая миграция идёт не из России в Украину, а наоборот.

В Украину едут лишь единицы, причём больше как политические беженцы».



Не осталась в стороне от высказываний заместителя госсекретаря США и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

«Приходят сказочные новости: украинские «источники» сообщили о том, как Кулеба с Блинкеном поставили Лаврова на место в ходе неформального ужина, а Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина.

Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже».



Российский политолог Сергей Марков напомнил, что только за последние 7 лет российское гражданство приобрели 5 млн украинцев:

«Россия и Украина сегодня едины. В хохоте над словами Виктории Нуланд о том, что большинство россиян хотели бы жить как на Украине и хотят "майдана". При том, что все знают, что за последние 7 лет жители братской несчастной страны: гражданство России взяли около 5 миллионов, еще 3 примерно миллиона переехали в Россию и большинство хотят взять гражданство. И кстати, еще примерно 3 миллиона переехали в другие страны, работают на подсобных работах в странах ЕС. Сейчас все горько смеются и гадают, почему Нуланд так сказала?

Она лжет или она потеряла интеллектуальную адекватность?

По моему, она просто угрожает Путину таким же майданом, какой они сделали в братской несчастной стране. Что означает что она одновременно и лжет и потеряла интеллектуальную адекватность».

