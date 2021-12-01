В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский с трибуны парламента обратился к народу Украины. Он много говорил о достижениях страны и дал ряд обещаний — но Зеленскому мало кто поверил

Еще одна война Зеленского. Почему Конституционный суд отказывается подчиняться президенту Украины © коллаж Украина.ру

Журналист и политический аналитик Вячеслав Чечило написал, что у Зеленского закончился революционно-конфетный период:

«Сегодняшнее выступление Зеленского, на самом деле, довольно знаковое и сравнимо с его инаугурационной речь. Просто смысл и посыл диаметрально противоположные.

Политики в Украине, приходя к власти, всегда проходят два этапа. Первый — «революционно-конфетный». Когда политик только приходит к власти и ему нужно отжать предшественников от кормушек, переключить на себя схемы и потоки. Населению рассказывают, как в стране всё плохо, что всех и всё нужно срочно менять, и под это дело обещаются максимально жирные плюшки. Второй период — «контререволюционно-охранительный». Это когда ты уже сам сел на потоки, у тебя всё хорошо, и ты рассказываешь, что в стране теперь дела намного лучше. А кто не согласен — тот, конечно, враг, который ставит палки в колеса нашего общего процветания.

Вот сегодняшняя речь — это официальное, торжественное открытие второго этапа. Под бурные, продолжительные аплодисменты со стороны тех, с кем делятся. И под недоумевающие взгляды всех остальных».



Политолог Владимир Фесенко проанализировал акценты президентского послания:

«Нынешнее Послание приурочили к 30-летию всеукраинского референдума о независимости Украины. И главная идея выступления Президента в этом контексте состояла в том, что мало получить независимость, надо сделать страну успешной. И нужен мощный экономический импульс для дальнейшего развития и модернизации Украины. Посылы правильные. А вот сделать это очень непросто, как показал опыт всех предшественников Зеленского. Мало поставить правильные задачи, надо продумать и запустить эффективные механизмы их реализации.

Сегодняшнее Послание Верховной Раде — это еще и отчет Президента Зеленского о первой половине своего правления. Естественно, акцент сделан на достижениях. Было бы странно, если бы было наоборот. Но одновременно заявлены и планы на будущее. И вот здесь президентской команде и правительству надо уже сейчас заняться тщательной подготовкой операционной программы и административно-экономических механизмов реализации тех предложений, которые были представлены сегодня Владимиром Зеленским.

В частности, это касается очень интересной инициативы об «экономическом паспорте украинца» (счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр). Надо использовать уже имеющийся международный опыт. При этом чисто политически это должно показать, что ренту на природные ископаемые должны присваивать не олигархи (как это делали Ахметов и другие), и не абстрактное государство, а что она может использоваться в интересах конкретных людей, как социальный капитал на будущее.

То же самое касается и другой амбициозной инициативы — программы кредитования "Украинская мечта". В прошлом и нынешнем году уже были попытки реализовать программы льготного кредитования. И пока это опыт очень неоднозначный. Так что необходимо провести определенную работу над ошибками, прежде чем начинать новую программу льготного кредитования.

В целом же главный акцент в Послании правильно сделан именно на социально-экономических задачах. В этом состоит общественный интерес (и здесь нет идеологических противоречий, раскалывающих общество). И от успешности их реализации будут зависеть дальнейшие политические перспективы Президента Зеленского».



Общественный деятель Александр Скубченко напомнил Зеленскому, о какой Украине мечтали те, кто 1 декабря на референдуме голосовали за независимость страны:

«Зеленский начал свое обращение в Раде с того, что 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, который подтвердил Акт провозглашения независимой Украины. Но разве о такой Украине мечтали тогда, 30 лет назад, те, кто голосовал за её независимость?

"Украинцы, русские, евреи, поляки — все, для кого Украина стала Родиной, неужели мы не можем отстоять себя?" — гласил призыв проголосовать "да!" Акту провозглашения независимости Украины. Проголосовали. Но сегодня Украина стала Родиной лишь для "титульной нации" и мачехой — для всех остальных.

Разве наши предки тогда, в 1991, о такой Украине мечтали? Разве большинство поддержало бы этот Акт, зная, что через пару десятков лет станет в СВОЕЙ стране вторым сортом, что власть растопчет право на родной язык, подвергнет гонению родную культуру и церковь?

Разве ради какой-то там "украинской нации" Бандеры наши советские предки тогда учреждали Украину?

Разве проголосовал бы тогда Юго-восток, Донбасс за сегодняшнюю "одну страну — одну нацию — одну мову", за, по сути, нацизм в многонациональном государстве?

Ответ каждый знает. И именно в этом ответе — путь к миру. Путь к разнообразию и уважению культур, к многонациональному богатству, а не — к построению "титульной нации" и дискриминации всех остальных.

Путь, с которого многонациональная Украина сегодня сбилась. Всё остальное — лишь красивые, но пустые слова».

Политолог Андрей Ермолаев сравнил речь президента с праздничным тостом:

«Зима пришла) сплошные праздничные дни)!

Заслушал ежегодное президентское послание.

Прекрасный тост)!

Ни добавить, ни отнять. Все настолько радостно, оптимистично и округло, что критиковать — язык не поворачивается, рука не подымается.

Невзгоды, перевороты и кризисы позади. Впереди победы и "впэрше". И это радует)))

Жаль, в конце портрет не внесли. Или на дирижабле не подняли в воздух над парламентом. Смотрелось бы)

Пойду выпью филижанку кавы (спиртное не употребляю).

p.s. Ну может же, когда все написано, запятые расставлены, трибуна не шатается, в зале все в симпатичных футболках и хлопают. И что это было в "черную пятницу")?



Экономист Алексей Кущ увидел предпосылки установления диктатуры в стране:

«В Северной Корее базовым учением является Чучхе.

После сегодняшнего выступления президента Украины нам впору объявлять о своей новой идеологии — ЧутьЗе.

Один из принципов Чучхе гласит:

«Чтобы выработать правильный взгляд на революцию, требуется обязательно положить в основу воспитания чувство беззаветной преданности вождю».

Базовый принцип идеологии ЧутьЗе:

«Чтобы выработать правильный взгляд на развитие страны, требуется обязательно аплодировать вождю вне зависимости от того, что он говорит. Ему нравится».



Журналист Дмитрий Василец не поверил обещаниям Зеленского:

«Посмотрел "обращение Президента" Украины, очевидно организаторы пытались скопировать "обращение к Федеральному Собранию" Путина, но получилось как-то по хуторскому.

Во-первых, по причине оторванности от реальности, ведь "Слуги народа" озаглавили выступление лозунгом "за Президента — против олигархов", в реальности олигархи в Украине становятся богаче, а украинский народ беднее.

Во-вторых, прежде чем громогласно заявлять про "высокие показатели" украинской экономики, нужно временами смотреть хотя бы данные ООН по людям, живущим за чертой бедности.

Ну а в-третьих, верить новым обещаниям президента, который регулярно обманывал по прошлым "обещаниям", дело не благодарное и даже гиблое.

Зато сегодня от Президента мы узнали, как наши "космические корабли бороздят просторы мирового театра"…»



Журналист Сергей Лямец предлагает уже подыскивать замену Зеленскому:

«Битый час Зеленский рассказывал, как хорошо тратит наши деньги. А шайка персонажей, ставших богаче на $20000 в месяц, отбили себе руки, аплодируя вождю.

Все верно. Недо-президент, успевший разочаровать миллионы избирателей, проплатил сеанс одновременного поглаживания, на всякий загородив центр Киева броневиками.

Придуманного им переворота так и не случилось, и это ещё одно невыполненное обещание Зе. Но мы уже не реагируем. Одним больше, одним меньше — ну какая разница?

В целом, выступление проучилось информативным. Каждое сказанное Зеленским слово имеет богатую историю. Эта история не просто говорит о Зе — она кричит.

Вот почему я назвал бы это выступление явкой с повинной. Бери каждый пункт + ставь под сомнение + изучай, как на самом деле = готов обвинительный процесс.

Всё-таки хорошо, когда президент страны и его шайка — лжецы. Всегда знаешь, где неправда. Она — везде.

Стабильность эпохи Зеленского.

Это что касается фактажа. А теперь — о содержании.

Не возбуждает.

Когда девица была молода, посмотреть ее выступление ходила вся страна. Но прошли два с половиной года.

Старая фрау лучше всех умеет вращаться на шесте — но ее уже никто не хочет. Только иногда коллектив коллег помоложе собирается послушать байки о былых подвигах — и аплодирует, аплодирует. Потому что если ты не аплодируешь — пойдёшь в подворотню работать частным предпринимателем, неблагодарная.

Так что не видать старой фрау второго срока. Сама природа стоит на пути.

Можно сколько угодно мухлевать с электронной переписью, чтобы собрать несколько миллионов «мёртвых душ», которые отдадут голоса за Зеленского. Не спасёт.

Конечно же, Владимир Александрович ещё не привык к мысли, что второго раза не будет. У него, и тем более его шайки. Но это не проблема. Юля, регионалы, соросята и Порошенко тоже ещё не привыкли к новой реальности.

Меня лично волнует другое. Что следующую фрау попробуют выбрать из этого же или конкурирующего дома удовольствий. Я конечно за конкуренцию, но не между… Вы поняли.

Есть ещё два года, чтобы под мурчание фрау найти новых достойных людей. Хотя это вряд ли»

