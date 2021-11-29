Украина может заплатить большую цену за невыполнение своих обязательств перед инвесторами. В суд Гааги поступил иск на 4,5 млрд долларов от китайской стороны за расторжение сделки по покупке крупнейшего украинского предприятия «Мотор Сич». Эксперты считают решение закономерным и ожидаемым

Бывший народный депутат Украины и бизнесмен Александр Онищенко процитировал китайские соцсети: «Китайская компания Skyrizon и другие инвесторы из КНР через суд планируют взыскать с Украины не менее $4,5 млрд за убытки, понесенные из-за украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник Skyrizon в социальной сети WeChat.

"Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более $4,5 млрд", — указано в сообщении.

В нем уточняется, что инвесторы из КНР "не исключают возможности продолжения требований о возмещении дополнительных убытков". В соответствии с установленными процедурами они направили иск в арбитражный суд в Гааге».



Журналист Дмитрий Василец предлагает обратиться за помощью к США, которые настояли на расторжении сделки: «Предлагаю от Украины в международный суд послать "бизнес-няню" президента, с заявлением, что США все это заварили, США 4,5 миллиарда и оплатят)))

А вообще, при плановой экономике в Украине, такой ситуации просто не могло бы быть, ведь высоко-технологическая промышленность работала бы на государство».



Юрист Марина Ставнийчук считает, что выиграть дело Украина не сможет: «Доигрались пацаны! Китай подал против Украины иск в международный арбитраж в Гааге на 4,5 миллиарда долларов за Мотор Сич?! Дело проигрышное заведомо. Это же было очевидно, когда начинали эти игры: дали-отдали. Кто будет отвечать?»



Политический эксперт Юрий Романенко также считает, что дело заведомо шло к судебному процессу: «Китайцы влупили в Гааге иск на 4,5 млрд против Украина за «национализацию» Мотор-Сичи. Этого и следовало ожидать, но нелохи ж:)»





Народный депутат Максим Бужанский убежден, что к такому исходу дела страну подвели незаконные решение Совбеза: «Внеюридическая деятельность СНБО наконец то принесла первые плоды. Китайский инвестор предъявил иск на 4,5 миллиарда из за национализации Мотор Сичи. Это ж сколько ветеринаров можно было бы подготовить на эти деньги».

https://t.me/MaxBuzhanskiy/9254

Журналист Светлана Крюкова советует Зеленскому обратиться к оманским друзьям за финансовой помощью: «Жёсткий поворот в скандале с национализацией "Мотор Сич".

Китайский инвестор "Мотор Сич", компания Beijing Skyrizon подала в суд в Гааге на Украину.

Сумма иска — 4,5 миллиарда долларов.

Компания считает, что Украина оказывает "несправедливое отношение к китайским инвесторам в течение последних пяти лет", а также "непрерывно применяет незаконные меры".

Теперь вся надежда на оманские инвестиции».

