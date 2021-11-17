Киевские власти пошли на решительный шаг - решили повысить стоимость проезда в общественном транспорте в 2,5 раза. Эксперты уверены, что для многих киевлян такое повышение окажется неподъемным. При этим специалисты согласны, что столичный транспорт нуждается в обновлении и развитии, а без дополнительных вливаний этого сделать невозможно

Знаменитый киевский мост разваливается на глазах © Facebook Андрея Манчука Виталию Кличко — анализировали политологи и лидеры мнений на своих страницах в социальных сетях.

Политолог Руслан Бортник убежден, что общественный транспорт прежде всего нужно очистить от коррупции, там и деньги поискать:

«Повышение цены на проезд в метро сразу же в 2,5 раза — до 20 грн. не только ударит по рейтингам мера В. Кличко среди наиболее активной части киевлян — " на улице" и "в офисе", но и является прямым следствием неэффективного управления Киевским метрополитеном и коррупции. Это ударит как раз по тем, кто экономит, а не "жирует"; потянет за собой ускорение инфляции во всем городе.

И это на фоне многочисленных обещаний "не повышать".

И это с учетом того, что даже частники (а у них налоги выше, транспорт тоже за свои закупают, а не от "попэредников" получили) возят киевлян за 8-12 грн.

В любом случае, перед тем как повышать цены, необходимо провести полноценный аудит компании на предмет того:

1. Как формируются доходы компании, включая доходы от реклама, сдачу в аренду/продажи помещений и земельных участков;

2. Как формируются издержки компании и сколько в них — странных кредитов и удивительных образом проигранных судебных решений, закупок по завышенным ценам, обеспечения деятельности руководства и так далее;

3. Что заложено в новую цену проезда.

Сегодня киевское метро — это "чистенько" (благодаря труду рядовых сотрудников) и "бедненько" (благодаря деятельности руководства").

Особенно остро это воспринимается с учетом того, что с 2013 года (за период мэрства Кличко) в Киеве не проведена модернизация метров, не введена в эксплуатацию ни одна новая станция, а само строительство метро (как и строительство Подольского моста или реконструкция завода "Энергия") превратилось в коррупционный долгострой.

Живу в Киеве 24 года, но никогда раньше город не был таким грязным и неухоженным, дезорганизованным и хаотичным, теряющим свое лицо на фоне коррупционного хаоса застройки, банально опасным для здоровья киевлян из системно грязного воздуха и воды. Стало неудобно его показывать иностранным гостям.

Складывается впечатление, что из Киева выжимают последние экономические и инфраструктурные соки перед побегом.

Или просто это происходит потому, что мало кто из нынешних руководителей города реально живет в Киеве, а до их загородных резиденций смог/ дыхание "Энергии" и гудки клаксонов на мостах не долетают».



Политический эксперт Алексей Якубин убежден, что во время тяжелого периода борьбы с пандемией такие резкие повышения тарифов для населения несвоевременны:

«Нормально. Во время пандемии, падения доходов, жители столицы вместо социальной поддержки получают от мэра Кличко повышение цены на транспорт до 20 гривен (!) за поездку!!! Почти 1 американский доллар. За 1 поездку. Сейчас 8.

Киев самый богатый город в стране. За 7 лет не построено ни одной новой станции метро. Какие новые маршруты проложены?

И тут опля 20 гривен за поезд. Вы серьезно?

И совсем недавно мэр же говорил, что 20 гривен не будет. Вот такая цена слова. А в политике — это главная валюта в сочетании с делом».





Политолог Владимир Фесенко назвал решение киевских властей политическим проколом:

«Сообщение о том, что тариф на проезд в коммунальном транспорте столицы с 1 января вырастет с 8 до 20 грн (т.е. в 2,5 раза), для многих киевлян и жителей городов-спутников, работающих в Киеве, стало неприятной новостью. Да, для владельцев "карточки киевлянина" проезд будет стоить 12 грн., но все равно рост будет в полтора раза. И для пенсионеров и малоимущих жителей Киева это тоже существенно и болезненно.

Понятно, что это объективно связано с ростом цен на энергоносители. Но для мэра Киева Виталия Кличко и его команды — это серьезный политический и менеджерский прокол. Политический потому, что такое решение само по себе непопулярное решение.

Более того, Виталий Владимирович успел пообещать (в интервью Радио "Свобода"), что повышения стоимости проезда в общественном транспорте до 20 грн не будет. И ему это будут вспоминать и политические оппоненты, и сами киевляне. Менеджерский прокол состоит в том, что такого повышения тарифа на проезд в коммунальном транспорте можно было хотя бы частично избежать. Некоторые издания утверждают, что у столичных властей была возможность купить электричество по относительно низким ценам для городского транспорта.

Почему это не вышло? Большой вопрос. Также нужно учитывать, что Киев имеет профицитный бюджет, это самый богатый город в стране. Другие крупные города (с гораздо меньшими бюджетами) пока избегают столь резкого повышения цены на городской транспорт. Безусловно, в сложившейся экономической ситуации очень трудно избежать непопулярных решений. Однако вся эта история об искусстве поиска сбалансированных решений (и политических, и социально-экономических). Это сложно, но возможно».



Политический эксперт Михаил Шнайдер упрекнул Кличко в неумении держать свое слово:

"Всё это было бы смешно, если бы не было так Грустно".

Друзья вы наверное уже слышали, что с 1 января 2022 года проезд в общественном транспорте Киева подорожает… до 20 Гривен.

И в этом случае, Кличко снова ввёл в заблуждение Киевлян — решив поднять цену на проезд, хотя прямо обещал этого не Делать.

Еще совсем недавно он лично обещал в интервью "Радио Свобода", что повышения цены транспорта до 20 гривен НЕ БУДЕТ

Ну а теперь КГГА, контролируемая Кличко, заявляет, что проезд будет стоить 20 гривен за одну Поездку.

Почему он намерен повышать цену на Проезд? Почему самый богатый город Украины — Киев — не может обойтись более мягкими Мерами?

Это просто не укладывается в Голове.

И к сожалению, такое поведение нашего мэра совсем не Удивительно.

Он обещал нам новые станции метро — их Нет.

Обещал новый мост — его Нет.

Обещал не повышать цену проезда в транспорте — и в этом не сдержал своё Слово.

И всё это могло бы быть действительно смешно, если бы не было так Грустно…»



Блогер Евгений Хурсин уверен, что большинство киевлян не потянет повышения:

«Передайте кто-нибудь маловменямым депутатам КиевРады и психически неадекватным заместителям киевского мера, что повышение стоимости проезда до 20 гривен (в 2,5 раза!) — это очень глупая инициатива и это очень дорого для киевлян.

Понятно что все эти случайные люди (депутаты,чиновники) в большинстве своем общественным транспортом кроме предвыборного периода не пользуются.

Из окон их купленных на краденные у горожан деньги не особо видно каким транспортом и в каком состоянии пользуются киевляне.

Но если, кто не в курсе (а большинство тех же депутатов не родились и не жили в Киеве), напомню:

За 6 лет в городе не построено ни одной станции метро!

Не открыто ни одного моста, кроме пешеходного!

Ни одной развязки!

Дороги в городе в отвратительном состоянии.

Теперь их после разрытия, после проведения коммуникаций, для очередного ТРЦ или дома-монстра годами не восстанавливают (писал недавно о таких случаях)

Не закуплены современные электробусы, как у большинства наших соседей, включая так часто критикуемый Минск.

Да что там электробусы?!

У вас маршрутки и автобусы разваливаются на ходу.

С какого перепугу вы повышаете цену на проезд?

Неужели вы настолько утратили землю под ногами?

Если вы настолько охамели, не видите банальных причинно-следственных связей, для особо одаренных поясняю — после этого за вас уже никто больше не проголосует.

Думаете люди ничего не видят?!

Понимаю, вам сложно понять.

Для людей это дорого.

Они живут на зарплату, стипендию, пенсию, пособие.

И всё.

Это совершенно не большие, смешные для вас деньги.

И для них это очень дорого.

Представьте себе.

В общем то уже много лет — киевляне сами по себе.

Депутаты КиевРады сами по себе.

Мер и его замы отдельно.

Крали себе потихоньку, переименовывали улицы, сходили с ума, но особо не мешали киевлянам, которые жили своей жизнью.

Но теперь вот окончательно потеряли берега и в городе с самым большим бюджетом в стране решили вдруг поднять цены на общественный транспорт!

Полезли своими воровитыми ручонками в карманы самых простых людей.

Не трогайте простых людей.

Одумайтесь.

Живите дальше своей бесполезной для города и горожан жизнью.

Отстаньте от киевлян.

Хотя бы из чувства самосохранения».

