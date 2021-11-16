Чтобы ускорить вакцинацию, украинские власти решили поощрять добровольцев гривной. Об этом объявил президент Владимир Зеленский. Сумма поддержки — 1000 гривен, что в пересчете составляет около 38 долларов. При этом потратить их можно только на определенные товары и услуги: к примеру, фитнес и поездки по Украине

Глава Минздрава Украины сделал шокирующий прогноз о смертности от COVID-19 © REUTERS, Stanislav Kozliuk Зеленского эксперты и лидеры мнений — в обзоре соцсетей.

Писатель Ян Валетов считает, что любые меры стимулирования — благо, особенно, если речь идет о спасении жизней:

«Вчера наблюдал бурление г***н вокруг тысячи, которую Зеленский пообещал тем, кто вакцинируется. Кто изощрялся в остроумии, кто просто брызгал ядовитой слюной…

Ничего неожиданного. У определенной части общества есть запрос на ненависть. Она иначе не умеет ни жить, не мыслить..

Хорошо ли для общества предложенное, плохо ли — будет волна нечистот, злорадства, оскорблений и еще что-нибудь соответствующее.

Многие страны, для того, чтобы увеличить уровень вакцинирования и спасти как можно больше людей, идут на самые разнообразные меры и уловки. Тут и разовые выплаты, и лотереи, и материальные поощрения… Все, что можно сделать для того, чтобы обезопасить общество, должно быть сделано.

Во второй по уровню смертности от Ковид стране в мире, где значительная часть населения, простите, глупа настолько, что верит в заговоры рептилоидов, бигфармы, генетические изменения от вакцин, готовится излучать 5G, раздавать вайфай и притягивать металлические предметы, нужно и можно общаться все, чтобы изменить ситуацию.

И 1000 гривен — это самое малое, что можно пообещать.

Если такие меры спасут хотя бы сотню жизней в день, то это благо.

И те, кто злобно хихикают на президентской тысячей, честно говоря, не умные и нехорошие люди.

Утешает одно: собаки лают — караван идет.

Неважно кто делает добро. Даже если вы его не любите, поддержите его. Вторая сторона — это сторона зла.

Личные амбиции, антипатии — это ничто, если вы хотите принести пользу.

Нет вечных врагов и вечных друзей — есть вечные интересы твоей страны, твоих соотечественников. Уж простите за неточную цитату.

И если деньгами можно спасти хоть кого-то из них, пусть деньги его спасут».





Политолог Елена Дьяченко убеждена, что денег всем не хватит:

«Есть подозрения, что обещанная вчера тысяча за вакцинацию по изначальному замыслу предназначена не всем. Далеко не всем, мягко говоря.

В сегодняшней повестке дня парламента первым стоит законопроект Елены Шуляк 6297 об изменениях в бюджет текущего года — от НДС и налога на прибыль планируется получить дополнительные три миллиарда гривень и направить их на новую бюджетную программу Минэкономики —

"предоставление помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предупреждения распространению острой респираторной болезни Ковид-19, причиной которой является коронавирус SARS-CoV-2".

Из названия целевой программы следует, что деньги достанутся не всем, а только застрахованным лицам (хочется спросить, причем здесь Минэкономики, но ладно уже), утратившим доход в период жестких локдаунов на территориях, где они вводились и только за время локдаунов. В пояснительной записке автор мельком упоминает, что средства могут пойти "и на стимулирование вакцинации наемных сотрудников и субъектов хозяйствования". Это несколько отличается от обещанной вчера тысячи всем, особенно по пункту пенсионеров и безработных, и записка в текст закона не входит, поэтому выдохните, друзья, отмените поход у музей и покупку абонемента в спортзал на оставшуюся сдачу.

Ну окей, допустим три миллиарда за НДС и НП к концу года найти можно за счет специально заниженных для таких случаев прогнозных показателей. Но в каждый месяц 2022 года рисовать остальные 40 миллиардов якобы из этого же источника при спаде производства и покупательской способности — очень неубедительны, и вопрос откуда их на самом деле возьмут, остается открытым»



Экономический эксперт Виктор Скаршевский сравнил различные единоразовые выплаты от руководителей страны на разных этапах ее развития. Отличается не только сумма, но и предназначение:

«Тысяча: Юлина (2008), Витина (2012), Петина (2019), Вовина (2021).

С $200 до $38».

Журналист Вячеслав Чечило «благие» намерения Зеленского увязывает с подкупом «вечного» избирателя:

«Если в Украине вакцинируются около 20 млн человек, а это вполне реальная цифра, то выплатить будет нужно 20 млрд. гривен. В бюджет эти деньги никто не закладывал, придется фантазировать и резать другие статьи — борьбу с коронавирусом, скорее всего. При этом Зеленский пообещал выделить 3 млрд. в декабре, потом 3 млрд в январе и так далее. Такими темпами выплаты затянуться на полгода — к неудовольствию потенциальных получателей.

Нет, в целом идея «купить» избирателя, несомненно, светлая — тут бабло любят. Но, боюсь, реализация подведет и в итоге «вовина тысяча» станет лишь предметом язвительных шуток со стороны оппонентов и массового недовольства населения. Жители сел, например, где эти деньги будут тратить? В Спортлайфе?»



Блогер и политический эксперт Михаил Чаплыга тоже увязывает выплаты тысячи гривен с будущими выборами:

«ВОВИНА ТЫСЯЧА — это не о вакцинации… Это приговор стране.

Речь не о вакцине — речь о «Дие», а если быть точным, то о «цифровом» голосовании, в котором Зе побеждает прямо со своего смартфона… можете на выборы не ходить и не голосовать.

На днях проходимцы «цифровики» сообщили, что они уже «готовы» — осталось только проятнуть это через Парламент.

— Один «цифровик» Зеленского купил супер шикарный особняк… Значит получил «премию». Он работал над «правильным» цифровым голосованием и «правильным» подсчетом, — сказали мне знающие друзья месяц назад.

Я тогда посмеялся и сказал, что это невозможно в плане нормативки и нужно менять Конституцию. На что друзья улыбнулись и сказали, что такие дома просто так за «мелочи» не покупают.

И вот вылазит Зеленский и сообщает, что ИЗ КАРМАНОВ ГРАЖДАН вынут деньги и выдадут в виде Вовиной тысячи вакцинированным, но… ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ПОСТАВИЛ ДИЮ!

Конечно это можно оспорить в суде ибо наличие мобильного телефона и установка андроид приложений не есть обязательной, а дискриминировать граждан по признаку андроид приложения у нас запрещено… Но… Факт остается фактом.

Выделили 3 млрд (из карманов украинцев), а нужно 9! Т.е. задача подтянуть в Дию еще пользователей.

Но Зеленскому важно помнить, что Электронная система выборов НЕ МОЖЕТ быть привязана к Дие по определению. Это должна быть иная и отдельная система. Иначе такие выборы не признает даже Северная Корея.

Как бы там ни было, а Зеленский твердо намерен НАРИСОВАТЬ себе любой результат… как в социологии так и на «выборах».



Политический эксперт Елена Маркосян задалась вопросом, как быть тем, кто уже вакцинировался:

«Вот сижу и думаю, мне как дисциплинированному и ответственному гражданину, который вакцинировался летом, выплатят тысячу или нет? Если выплатят, то куда мне её потратить, если транспорт из пригорода — это маршрутки за наличку, спорт и фитнес залов тут нет, кинотеатров тоже. Может они мне кинут эту тысячу на телефон, чтобы я звонила в свое удовольствие или интернет за меня оплатят?

Ох… скорее всего, они уже меня кинули и кинут всех, кто на пенсии или привязан к дому инвалидностью, маленькими детками и удаленностью от социальных благ. За тарифы вообще молчу…»



Политолог Кирилл Сазонов не считает, что вакцинацию нужно дополнительно поощрять, тем более материально:

«Решение президента Владимира Зеленского о выплате тысячи гривен после вакцинации перевернуло общественное мнение в политических кругах Украины вверх ногами. Главу государство поддержали все адекватные оппоненты. Очень показательно, кстати. Понятно, когда президента поддерживают те, кто его поддерживал и раньше. Но когда умные люди, настроенные к Владимиру Зеленскому достаточно критично пишут и говорят — «Вот тут Зеленский поступил абсолютно правильно», это производит двоякое впечатление. Потому что против высказались только отдельные явно зарплатные персонажи и я.

Просто я с самого начала к идее материального поощрения вакцинации относился без энтузиазма и уже через несколько часов чувствовал себя одиноким Ворчуном в нехорошей компании. Но давайте кратко разберем аргументы «За» и «Против». Начнем с моих «Против», потому что по большому счету это не аргументы, а аргумент.

Я считаю вакцинацию логичным и естественным способом защиты от пандемии. И самым эффективным. Я специально не пишу — против пандемии коронавируса, потому что вакцинация позволила победить периодические эпидемии оспы, чумы, да Гугл в помощь — можно на страницу расписать названия. Вакцинация это как тот лесник из анекдота про любителей игр по Толкину. Сперва орки победили эльфов, потом гномы победили орков, а потом пришел лесник и пинками выгнал игроков из леса. То есть обсуждать дополнительную мотивацию для вакцинации я не видел смысла с самого начала.

Мотивация и вопросы простые. Вакцина позволит защитить мою семью от очередной пандемии? Действует в тех же цифровых параметрах по полной защите или легкой форме течения заболевания, что и от гриппа? Можно будет сесть за руль и поехать в Болгарию? Отлично, дайте две. Я был готов вакцину купить. В аптеке. Но государство уже летом предложило отличные импортные вакцины бесплатно. Большое спасибо, записался и укололся. Я не понимаю, что кого-то нужно уговаривать и даже доплачивать. Выживание является возможностью, а не обязанностью — у нас свободная страна.

Аргументы «За» решение президента выглядят, что поделать, логичнее. И гуманнее. Если эта тысяча переубедит критическую массу в первую очередь пенсионеров спасти свои жизни — потратим. Если это позволит стране выйти на нормальный процент вакцинированных и перейти в гарантированную «Зеленую зону» для ЕС — оно того стоит. Если эти расходы защитят украинскую экономику от локдаунов — они окупят себя полностью и очень быстро. В принципе, мне хватило бы даже последнего. Что, конечно, не помешало ворчать в стиле «давайте доплачивать им чтобы хорошо кушали».

Но меня добил своим аргументом умный и циничный человек, просто сказав простую вещь. Потратить на покупку вакцин и раздавать по тысяче за вакцинацию выйдет гораздо дешевле, чем потом лечить их в больнице и вытягивать в реанимации. Эффективнее и дешевле. Так что президент поступил совершенно правильно, а я со своим ворчанием неэффективен, увы…»

