Подозрение Geo Leros за «фак» с трибуны ВР — это сильный шаг! Даже не замаскировали дело под какую-либо коррупцию. Так и написали — нарушение общественного порядка в зале ВР!!! Целое ДБР, о расследовании преступлений государственного значения, выезжает на вручение «хулиганки»! Трагифарс, идиотизм, кретинизм. Космическая глупость! Не знаю, как еще это все описать другими словами!
Страной руководит 43-летний избалованный, капризный и закомплексованный ребенок. Который в своих глазах — идеальный, который окружен «разбойниками», потому что не любить такую бубу могут только какие-то язычники, даже не подозревающие, что в окружающих событиях есть хоть капля его ответственности! Нет, вокруг враги. Они виноваты в эпидемии, в энергетическом кризисе, во всем! Как у ребенка, который сжег дом, виноваты всегда спички, а не он сам! Это лицо, которое исполняет роль нашего президента, доведет себя до беды. Но вместе с собой доведет до беды и всех нас!