Бывший депутат Верховной Рады Сергей Высоцкий 11 ноября назвал президента Украины Владимира Зеленского капризным и закомплексованным ребенком, после того, как правоохранители вручили подозрение действующему парламентарию Гео Леросу за неприличный жест в адрес главы государства

Депутату Рады вручают подозрение за неприличный жест в адрес Зеленского © скриншот ""bigmir net", пресс-служба президента Украины

Страной руководит 43-летний избалованный, капризный и закомплексованный ребенок. Который в своих глазах — идеальный, который окружен «разбойниками», потому что не любить такую ​​бубу могут только какие-то язычники, даже не подозревающие, что в окружающих событиях есть хоть капля его ответственности! Нет, вокруг враги. Они виноваты в эпидемии, в энергетическом кризисе, во всем! Как у ребенка, который сжег дом, виноваты всегда спички, а не он сам! Это лицо, которое исполняет роль нашего президента, доведет себя до беды. Но вместе с собой доведет до беды и всех нас!