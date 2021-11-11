Политтехнолог Дмитрий Раимов 11 ноября назвал юридически провальными обвинение, которое предъявили депутату Верховной Рады Гео Леросу за неприличный жест в адрес президента Украины Владимира Зеленского

ГБР и ГПУ собираются притянуть к ответу его за фак президенту в парламенте.

Номинально и правильно — поведение такое не соответствует высокому имени парламентария, как смешно бы не звучало.

Депутату Рады вручают подозрение за неприличный жест в адрес Зеленского © скриншот ""bigmir net", пресс-служба президента Украины

Но я читаю документ: Лерос сделал это, чтобы повысить свою узнаваемость. Мол сделал это, будучи депутатом, чем «зловживав».

Вся работа политика — это повышать свою узнаваемость и рассказывать о себе, про убеждения и взгляды.

Обвинение, юридически, полный провал. Что означает — вот вам уровень компетентности органов.

Парламент не наказал Третьякову. А тут на, за фак президенту.

Махровая авторитарщина.