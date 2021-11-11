ГБР и ГПУ собираются притянуть к ответу его за фак президенту в парламенте.
Номинально и правильно — поведение такое не соответствует высокому имени парламентария, как смешно бы не звучало.
Президент обиделся.
Но я читаю документ: Лерос сделал это, чтобы повысить свою узнаваемость. Мол сделал это, будучи депутатом, чем «зловживав».
Вся работа политика — это повышать свою узнаваемость и рассказывать о себе, про убеждения и взгляды.
Обвинение, юридически, полный провал. Что означает — вот вам уровень компетентности органов.
Парламент не наказал Третьякову. А тут на, за фак президенту.
Махровая авторитарщина.