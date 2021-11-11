Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко считает, что уголовное дело против его коллеги по парламенту Гео Лероса за неприличный жест в адрес Владимира Зеленского является местью за поездку депутатов в США

Власти атакуют Лероса не за поведение в Верховной Раде. Это месть за работу нашей делегации в США.

Просто об этом не так удобно говорить. Средний палец, показанный Зеленскому, все видели. А то, как нашей делегации отменяли визы и встречи, чтобы мы не общались с американскими сенаторами, конгрессменами и представителями Пентагона — это власть хочет скрыть любой ценой.

«По приказу Зеленского»: Лерос нашел в машине трекер слежки © Telegram-канал «Политика страны»

Гонять под чем по Львову на машине, не отраженной в декларации — можно. Снимать телепрограмму в машине, которую предоставляет канал, и поэтому она не отражена в моей декларации? Проверка. Выразить свое возмущение президенту, пусть и не очень культурным способом? Подозрение.

Вы еще всем жителям Украины средние пальцы ампутируйте, чтобы ничего не показали. Хотя можно было бы спросить самих себя: чем на самом деле должна заниматься власть в воюющем государстве и лишилась энергетической независимости.