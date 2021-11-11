Украинский журналист Вячеслав Чечило прокомментировал 11 ноября вручение подозрение депутату Верховной Рады Гео Леросу. Парламентария обвиняют в хулиганстве за неприличный жест в адрес президента Владимира Зеленского

Выходку Лероса уже все забыли, но ГБР, возбудив уголовное дело, решило снова о ней напомнить. По-моему, кто-то в ГБР смакует унижение Зеленского. Иначе какой смысл?



