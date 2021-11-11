В среду, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В видео он озвучил статистику по коронавирусу, призвал прививаться, а также посоветовал олигархов не раскачивать энергетическую безопасность страны, а то его «ангельское терпение» лопнет

«Энергетический кризис — не в Украине, энергетический кризис сегодня в мире. Безусловно, это влияет и на нашу ситуацию. Но она точно не такая критическая, как изображают ее некоторые истеричные медиа, — уверенно заявил президент Украины. — И ситуация точно лучше в сравнении с большинством стран. Цена на газ впервые в истории перешагнула отметку в 1000 долларов, а потом перешагнула 2000 долларов. В это же время в Украине она составляет 290 долларов. Вопреки рекордному росту цен, дефициту и мировому энергетическому кризису тарифы не выросли. Цена на тепло для граждан осталась на уровне 2020 года. Не в 20 раз больше, а так как ровно год назад. И эти цены не изменятся до конца отопительного сезона». Зеленский пригрозил олигархам «адским зимним периодом» © пресс-служба президента Украины

Далее президент доложил, что власть успешно справляется с внешними вызовами. А вот врагам внутри страны он посоветовал не раскачивать лодку и не раздувать проблем, которых на самом деле нет.

«Но кроме них есть и внутренние вызовы. Как правило, созданные искусственно. Их бенефициары хорошо известны вам, и методы — тоже.

Каждый год осенью некоторые олигархические структуры начинают игру под названием «искусственный дефицит». Разгоняются новости о недостатке угля, газа и спрос растет, цена растет. А платим мы с вами. Я уверен, что эту игру в этом году не надо начинать, потому что кроме вашего «искусственного дефицита», есть реальный наш дефицит. Дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период. Можно проверить это, а можно просто помочь своей стране», — сообщил Зеленский.

Далее он перешел от общего к частному. Намекнул, кто именно раскачивает ситуацию в стране, используя свои телеканалы. Это, видимо, только Петр Порошенко.

«В прошлую пятницу я подписал закон про олигархов. Некоторые говорили, что закон — пустышка, не будет работать. Некоторые — это один из известных политиков и олигархов. Несмотря на его слова, закон работает в первый же день и подтвердил это именно этот политик-олигарх. Я искренне поздравляю коллективы двух телеканалов, что получили независимость и смогут, наконец, могут говорить людям правду под управлением новых незаангажированных собственников. Это народные депутаты из партии этого политика-олигарха», — сказал глава государства.

Политик и олигарх Петр Порошенко, о котором в обращении говорил Зеленский, ответил через своих однопартийцев и лояльных блогеров.

Политолог Виктор Уколов написал, что так и не услышал от президента, как страна будет выходит из энергетического кризиса:

«Зеленский признал энергетический кризис, но ответственность за него возложил на Россию и рост стоимости энергоносителей в мире, так и не объяснив, почему не было закуплено достаточно газа и угля раньше. И снова, по словам президента, виноваты «истерические медиа», «кошмарящие» людей, которым и так не легко. Знаете — это такой политтехнологический прием, когда Зеленский вроде бы «защищает» людей от СМИ, хотя на самом деле именно власть несет ответственность за кризис. Ну и в конце концов Зеленский дошел даже до угроз олигархам и «большим телеканалам», что «ангельское терпение» власти скоро закончится. То есть вместо решения проблем закупки угля власти будут нападать на телеканалы?





А народный депутат Алексей Гончаренко обратил внимание, что круг тем, которые доставляют неудобства власти все сужается:

«Владимир Александрович, а что еще делать СМИ? О чем писать, раз проваленный вами отопительный сезон трогать нельзя? О воровстве на «Великому будівництві» нельзя. Об ошибках СНБО нельзя. О Сергее Лещенко нельзя. Более того, о давлении на журналистов со стороны Офиса президента — тоже нельзя. Но в одном я согласен. Энергетическая безопасность — действительно не менее чувствительная тема, чем война. И вашими стараниями мы чуть не потерпели поражение. Пристегнитесь, мистер президент, это вам карма за истерику о «Роттердам+» мстит. И не надо журналистам указывать».

Между тем, кризис на Украине (и не только энергетический) заметен всем, кроме президента. О нем пишут не только оппозиционные СМИ, но и официальные органы статистики. А с цифрами и фактами трудно спорить.

Например, журналист и блогер Вячеслав Чечило описал ситуацию, которая сложилась на отечественных энергопредприятиях, подкрепив пост в ФБ официальной статистикой. Ее, видимо, президенту не показывают.

«На 10 из 12 украинских ТЭС нет даже минимально необходимых запасов угля? Так, запасов угля нет сразу на шести ТЭС ДТЭК Рината Ахметова: Кураховской, Ладыжинской, Добротворской, Бурштынской, Запорожской, Приднепровской. Кроме того, не имеют гарантированного объема три ТЭС государственного Центрэнерго: Змиевская, Трипольская, Углегорская и Славянская ТЭС Донбассэнерго.

При этом соблюдение гарантированных запасов является одним из условий лицензионной деятельности, которая должна выполняться безусловно. А в результате 25 энергоблоков сейчас простаивают из-за отсутствия топлива. И не отвечает за это ни Ахметов, ни чиновники, никто».



В свою очередь общественный деятель Александр Скубченко также предоставил данные статистики и написал, что тарифы для населения, которые по словам президента не изменились с 2020 года, на самом деле выросли на треть:

«За год платёжки украинцев за услуги ЖКХ потяжелели аж на 32,5%: в сентябре 2021 стоимость услуг ЖКХ составила 11 млрд грн, что на 2,7 млрд грн больше, чем всего год назад — в сентябре 2020.

Для сравнения, увеличение стоимости услуг ЖКХ по России — в среднем на 3,55%. То есть на Украине рост стоимости услуг ЖКХ за последний год практически в 10 раз выше, чем в России. Да и стоимость коммуналки, при этом, на Украине в несколько раз выше.

Так всегда бывает, когда у власти — дилетанты. И не ждите изменений в ЖКХ, их не будет, пока у власти Зеленский. Вернее, они уже все произошли: ЖКХ больше не сервис для людей, а бизнес на людях. Услуги ЖКХ всё дороже — олигархи ЖКХ всё богаче.

И это только начало. Уже в 2022 страну ждёт коллапс, ведь Зеленский в ЖКХ не решил ни одной проблемы, а лишь отложил критические для людей последствия некоторых из них, из-за страха протестов зимой 2021 и сейчас.

В новом году появится новый "рынок" — управление многоквартирными домами. Лучше услуга не станет, просто регулируемые тарифы станут свободными "рыночными" ценами.

С 1 апреля ещё один "рынок" будет запущен — "рынок электроэнергии". Это как "рынок газа", где цена зависит лишь от жадности олигархов. А с 1 мая — "свободные цены" на "рынке газа" по требованию МВФ.

Не забываем об абонплатах (газ, отопление, вода), которые ввёл Зеленский, чтобы коммунальные услуги сделать дороже. Плюс — ещё новые услуги он же вводит: обслуживание внутридомовых сетей.

Страшно представить, на сколько дороже будут стоить услуги ЖКХ ещё через год. Жаль страну. Жаль людей».

