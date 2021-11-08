Бывший спикер Верховной Рады и ближайший соратник Зеленского Дмитрий Разумков объявил, что создает новое межфракционное объединение в парламенте. Это фактически означает, что в Раде создан новый фронт простив действующего монобольшинства.

Не Разумкова: Монтян раскрыла, кого олигархи готовят на замену Зеленскому © Евгений Комаровский/Инстаграм Ринат Ахметов. Политологи дали подробный анализ и прогноз развития событий в украинской политике.

Политолог Владимир Фесенко объяснил, как повлияет возникновение нового объединения на работу парламента: «Экс-спикер ВР Д.Разумков начал формирование группы своих сторонников в парламенте. Как я и прогнозировал, у него нет возможности сформировать свою депутатскую группу. Поэтому он пошел более доступным путем — через создание межфракционного объединения «Разумная политика». Игра слов и аллюзия с фамилией Дмитрия Разумкова очевидны.

Чувствуется стиль политтехнолога. Напомню, что это предыдущая профессия Дмитрия. Весьма вероятно, что «Разумная политика» станет и названием будущей партии Д.Разумкова.

В чем разница между межфракционным объединением и депутатской группой?

Депутатские группы, которые, как правило, состоят из депутатов-мажоритарщиков, являются полноправными субъектами различных парламентских процедур и процессов рассмотрения и принятия решений в Верховной Раде, имеют почти те же самые права, что и партийные фракции. Народный депутат может состоять только в одной парламентской фракции или депутатской группе.

Межфракционные депутатские объединения создаются без регистрации, кадрового, материально-технического, информационного, организационного обеспечения их деятельности Аппаратом ВРУ (Верховной Рады Украины). То есть это, по сути, неформальное объединение народных депутатов. В украинском парламенте насчитывается около ста таких объединений. И отдельный народный депутат может быть членом сразу нескольких межфракционных депутатских объединений.

Уже «откусил». Политолог Лазарев о том, готов ли Разумков к настоящей войне с Зеленским © коллаж Украина.Ру

Однако в случае с межфракционным объединением «Разумная политика» все будет сложнее. Оно создается под интересы Д.Разумкова и с прицелом под будущую партию. И здесь неизбежно возникнут конфликты партийных интересов. «Слуг народа» уже предупредили о таком конфликте интересов. Похожие проблемы могут возникнуть и для представителей некоторых других фракций и депутатских групп, которые захотят войти в «Разумную политику».

Проблемы, но уже имиджевого характера, могут возникнуть и для Дмитрия Разумкова. Судя по информации, которая сейчас появляется, в составе его межфракционного объединения могут быть не только близкие друзья и партнеры самого Дмитрия, но и ряд внутренних оппозиционеров из фракции «Слуга народа» (например, Артем Дмитрук), а также бывшие депутаты этой фракции, исключенные из ее состава (к примеру, Людмила Буймистер). Однако участники этого межфракционного объединения должны иметь какие-то общие позиции (кроме обид на Президента Зеленского и руководство фракции «Слуга народа») и соответствовать идеологическому образу самого Дмитрия Разумкова. И вот здесь может возникать идеологический диссонанс (повторение тех же проблем, которые, в свое время, возникли во фракции «Слуга народа»). Ортодоксально-«ватные» взгляды А.Дмитрука внешне не очень вяжутся с позицией самого Д.Разумкова. Л.Буймистер и некоторых других участников «Разумной политики» подозревают в лоббировании интересов Рината Ахметова, что оппоненты будут использовать для критики и нового межфракционного объединения и самого Д.Разумкова.

Кстати, об идеологии. В одном из недавних интервью Дмитрий Разумков заявил, что ему «наиболее близок, и я знаю, что многим он также нравится, это умеренный консерватизм или разумный консерватизм». Но в СМИ сразу же обратили внимание и провели параллель с «разумным консерватизмом» Владимира Путина, о приверженности которому не так давно заявил российский президент. Вольное или невольное, осознанное или нет, копирование Путина или неосторожное повторение его идеологического концепта, в Украине может восприниматься неоднозначно. И опять-таки это может быть использовано против Д.Разумкова. Так что над идеологическим самоопределением и самого Дмитрия Разумкова и его межфракционной группы еще предстоит поработать. Тем более, что на умеренно консервативную нишу претендует также Игорь Смешко, да и некоторые другие центристские политики в Украине».



Российский политолог Сергей Станкевич считает, что в украинской политике происходит переломный момент: «В Украине произошло знаменательное и, возможно, поворотное событие.

Президенту Владимиру Зеленскому брошен прямой политический вызов.

И это не риторический турнир в телеэфире.

Готовится смертельная битва, mortal combat.

Группа тяжеловесов украинской политики начала открыто формировать альянс сил, призванный лишить власти Зеленского и его партию «Слуги народа».

Лицом Антизелёного Альянса (АА), судя по всему, станет Дмитрий Разумков, недавно смещённый с поста спикера Верховной Рады. Он уже сколачивает в Раде межфракционную группу депутатов под наименованием «Разумная политика». Видимо, так и будет называться новая партия или оппозиционный блок партий.

Донецкий эксперт рассказал, что будет с Донбассом, если Разумков станет президентом Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Творец и вожак «добробатов», Аваков заявил, что возвращается в политику. Он намерен создавать центристский альянс политических сил для взятия власти. Прозрачно намекнул на киношное окружение Зеленского: «У нас во власти много продюссеров, которые скоро освободятся. Они опять займутся <кино>-продюссерством, а мы будем заниматься политическим управлением для страны.»

Аваков с его личным силовым ресурсом, деньгами и брутальным имиджем «твёрдой руки» станет политическим бульдозером, прокладывающим новому Альянсу дорогу к власти.

В Альянс, судя по словам того же Авакова, войдёт и неувядаемая валькирия Юлия Тимошенко.

Вполне вероятно, что в столице Альянс поддержит оппозиционный Зеленскому мэр Виталий Кличко.

В Украине многие утверждают, что наступление на Зеленского спонсирует как минимум один могущественный олигарх — Ринат Ахметов. И не исключено, что прочие олигархи тоже подтянутся.

Должно быть коалиция АА попытается нанести удар зимой, во время вероятного энергетического кризиса и роста коммунальных тарифов. Оппозиционеры могут вывести массу людей на «тарифный майдан» и потребовать досрочных парламентских выборов.

Владимир Зеленский, бесславно миновавший половину своего президентского срока, запутался в мутных маневрах и кадровой чехарде, идейно уподобился своему злосчастному предшественнику Порошенко (можно сказать, опорошенился), получил рекордный антирейтинг и стал как никогда уязвим.



У «зелёного проекта» есть все шансы не пережить наступающую зиму».



Главред издания «Страна» Игорь Гужва порассуждал о перспективах Зеленского: «Все опросы показывают падение рейтинга президента до уровня января-февраля этого года, когда он имел минимальные значения.

И, судя по всему, падение будет продолжено. Потому что в открытое противостояние с Зеленским перешел Ринат Ахметов и его телеканалы.

Другие олигархи хоть пока и не разворачивают свои медиа-машины против Банковой, но настроения у них (кроме разве что Коломойского) такие же как и у Ахметова. Все пришли к выводу, что Зе — беспредельщик, которого нужно попустить.

Зеленский хочет выстроить систему как в России, когда олигархи во всем следуют «линии партии и правительства». Но Украина — не Россия, а Зе — не Путин.

Когда российский олигархат после показательных мер против Березовского, Гусинского и Ходорковского ушел в подчинение к государству, он понимал, что он за это получит. В обмен на полную лояльность и следование определенным правилам игры он получал гарантии неприкосновенности бизнеса и поддержку не самого слабого в мире государства. И российские олигархи знают — какие бы санкции не вводили бы против них американцы, их заводы в России продолжат работать, правительство подставит плечо (в том числе и финансовое) а продукцию всегда будет куда продавать (например, в Китай). Если, конечно, соблюдают установленные правила.

Зеленский олигархам в обмен на полное подчинение ничего предложить не может, потому что его гарантии ничего не стоят, так как что-то гарантировать в глобальном плане могут только американцы (ну или Путин, если на то у него будет желание). Мало кому хочется превращаться во второго Коломойского, который фактически сидит в заложниках в своем поместье под Днепром.

Но даже не это главное. 20 лет назад Путин, который проводил «равноудаление» олигархов, имел поддержку большинства населения и работающие силовые структуры.

И это явно не о Зеленском, который штурмует высоты в рейтинге недоверия. А украинский госаппарат находится в разваленном состоянии и на Зе с его проблемами ему глубоко наплевать.

Поэтому олигархам идти в услужение к Зе бессмысленно.

И это не единственная проблема для президента.

Продавив по совету перепуганного угрозами американцев своего окружения судебную реформу Зеленский резко ослабил влияние Офиса на судебную систему. Теперь ключевую роль в отборе членов ВСП и ВККС будут играть назначаемые Западом «международные эксперты», а не люди президента. Но пока будут отобраны члены этих органов и начнется чистка судей еще пройдет немало времени. И судейское сообщество сейчас хочет воспользоваться ситуацией «междуцарствования», чтоб вырваться из под контроля Банковой (который, к слову, и до того был далеко не полный).

Знаковым событием стало избрание главой Верховного суда Князева, против которого выступал Офис, ставя на другого кандидата.

А это перспектива отмены Указов президента о санкциях через суд. После чего дальнейшие санкции СНБО станут бессмысленными.

При сохранении всех этих тенденций Зеленский потеряет всякие шансы на переизбрание. Выборы в Раду в 2023 году «слуги» проиграют, будет сформирована новая коалиция, она выдвинет премьером условного Разумкова, который в роли «новой надежды нации» победит Зе на выборах президента. После чего и Зеленского, и все его окружение, и весь творческий коллектив «Квартала» начнут беспощадно догонять. Причем бежать им будет особо некуда. И это еще не самый худший для Зеленского вариант, так как, не исключено, что он и не до сидит до конца срока — если будет подходящий повод, то его снесут еще раньше.

Может ли Зеленский избежать этой участи? Теоретически да.

Золотарев раскрыл, кого олигархи готовят на замену Зеленскому © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

1. Малый компромисс, переход к парламентской республике. Рада принимает изменения в закон о санкциях, по которым они не могут применяться к гражданам Украины. Зе вводит в правительство и силовые структуры представителей других политических сил. Дает команду «слугам» голосовать за изменения в Конституцию по переходу Украины к парламентской республике, становясь последним полновластным президентом Украины. Далее — выборы в парламент, вне зависимости от результатов которых Зе и творческий коллектив «Квартала» продолжает спокойную жизнь в Украине или за ее пределами.

2. Большой компромисс. Тоже самое, что и в предыдущем пункте, только добавляется еще один модуль — геополитический компромисс с Россией. По нему восстанавливаются отношения с РФ, решаются самые болезненные вопросы (вода в Крым, восстановление транспортного сообщения между странами, экономических связей и т.д.). При этом внутри страны даются гарантии свободной деятельности «антимайдановских» политических сил и СМИ. На Донбассе — реальное перемирие и прекращение огня. Восстанавливаются на неком уровне связи с неподконтрольными территориями. Вопрос по реинтеграции региона откладывается до момента, когда этому будет соответствовать политическая ситуация в Украине. В то, что Зеленский пойдет на такое сейчас, конечно, выглядит фантастикой. Хотя это для него реальный шанс войти в историю как миротворец и с этим знаменем пойти на второй срок.

3. Игра ва-банк. Зеленский может прибегнуть к жестким методам, которые уже обсуждаются на Банковой. Ввести санкции СНБО против Ахметова, закрыть его телеканалы и ввести внешнее управление на его предприятиях. Завести уголовное дело против Авакова и Разумкова и отправить их в тюрьму. Спровоцировать обострение на Донбассе и обвинить всех внутренних врагов в работе на Россию, запретить оппозиционные партии.

Впрочем, из всего этого перечня единственное, что реально сделать — это ввести санкции СНБО. Посадить Авакова и Разумкова не дадут судьи (они это уже продемонстрировали на примере Медведчука). А разморозка войны на Донбассе, судя по многочисленным сигналам из России, может иметь фатальные последствия для украинской власти.

Что касается санкций СНБО против Ахметова, то технически это, конечно, возможно. Но это открытая война. Потому что для всех очевидно, что если Зеленский сумеет здесь ситуацию переломить в свою пользу, то и остальных он тоже додавит и на выборах себе потом нарисует любой результат. Поэтому против президента выступят многие. При этом поддержка Запада Зеленского будет под вопросом (американцам чрезмерное усиление Зе тоже не нужно).

С учетом разваленных силовых структур и разбалансированного госаппарата шансы Зе победить в этой войне, прямо скажем, не очень велики».



Политолог Андрей Золотарев скромнее оценивает перспективы Разумкова:

«Третий день приходится объяснять, что создается в Раде под Разумкова. В Верховной Раде может быть только два формата реально содержательной политической работы: это фракция политической партии и депутатская группа. Есть еще и межфракционные объединения, которые создаются депутатами, под какие —то конкретные задачи или для лоббирования интересов той или иной территории. Такие себе тусовки по интересам. Например «За конституционную реформу и эффективную власть» или «За Одесскую область». Мало кто знает, что Верховной Раде действуют 96 межфракционных депутатских объединений. Теперь появится еще одно. Интересно то, что используют инструмент межфракционного объединения для персонального политического продвижения экс-спикера. Создавать под себя депутатское объединение, которое ничего не дает и никаких прав в парламенте не имеет, не самое разумное решение. Понятно, это обеспечит солидность титров на ТВ для Разумкова. Глава объединения звучит конечно весомее, чем внефракционный депутат. Большинство зрителей и не увидит разницы между депутатской группой и объединением. А вот для других это станет маркером того, что собрать свою полноценную депутатскую группу Разумкову не хватает веса».



Бывший народный депутат Вадим Денисенко выделил главное в политических скачках: на кого поставит Ахметов: «Чем завершится информатака на Зеленского Смотря последние новости может показаться, что Зеленского уже все списали и время его правления идет даже не на месяце, а на неделе. Итак, что действительно происходит? Диспозиция сил в стране 1. Заявление Авакова о создании политической силы, где будут Разумков, Гройсман, Ляшко и даже Тимошенко, нужно воспринимать не как объявление о создании нового политпроекта, а как о призывах к созданию жесткой оппозиции к Зеленскому. Пока главные игроки осторожны в своих высказываниях и не лезут с открытым забралом в бой. Как бы то ни было, но центром этой оппозиции является не Разумков, и не Аваков. Основой является Ринат Ахметов, впервые с 2005 года перешедший в прямую атаку на действующего Президента. В то же время на Банковой боятся воевать с Ахметовым и пока продолжают свою старую линию: во всем виноват Порошенко. 2. Важно выделить две линии атак (часто не скоординированных) на Зеленского: это атака на Ермака, как на человека, подменяющего собой Президента. И атака на необязательность решений СНБО. После недоарестованных самолетов, насколько я знаю, сейчас выйдет расследование о том, как Медведчук сохранил и переименовал сеть заправок. 3. На сегодняшний день большинство тех, кого можно считать экономической элитой, застыли в ожидании (куда качнутся чаши весов), но большинство начинает задумываться над вторым сроком Зеленского и понимает: в первый год второго срока (в случае переизбрания) он будет иметь неограниченную власть. 4. По сути, сейчас есть один человек, который может быть заинтересован в относительно сильном Зеленском — это Коломойский. Для него Зеленский есть определенная гарантия его будущего. Хотя очень сильный Зеленский ему точно не нужен. Диспозиция на Банковой 1. Результаты всех последних довыборов погружают жителей Банковой в теплую ванную и там считают, что они знают, как выигрывать выборы 2. В настоящее время Банковая ищет замену сериала СНБО на нечто подобное. Отмечаю, речь не идет о прорывах, переменах: речь идет про миллиард деревьев-2.

3. Смена правительства отложена на тот момент, когда экономическая ситуация ухудшится настолько, что нужно будет кого-то сливать в унитаз. На опережение игры нет и не предполагается. 4. О кадровых изменениях в офисе президента вообще пока речи нет. Пока этот вопрос табуирован. 5. Бюджет 2022 года не рассматривается как ключевой для 2023-24гг., когда под выборы можно что-то сделать. Единый расчет на большое строительство.

Сценарии Офиса Президента 1. На Банковой ничего не будут делать и будут искать замену сериала СНБО. Будет найден новый удачный сериал, ситуация исправится. Не найдут — рейтинг развалится. Пока единственное мнение, которое нравится всем: начать изменения в Конституцию, хотя ответа на вопрос, какой будет система управления страной, просто не существует. 2. На Банковой начнут переговоры с Ахметовым через Коломойского и договорятся о каком-либо перемирии. Пока голоса Ахметова в парламенте не критичны, но и к прямым конфликтам в ОП пока не готовы. Есть вероятность, что Коломойский может стать посредником. Однако эта история будет предполагать значительную утрату субъектности Президента. 3. Начнутся "боевые" действия офиса против Ахметова. Пока в офисе взвешивают все плюсы и минусы. Дело в том, что начать войну можно, но из нее победителем выйдет только один. Но не начать эту войну для Зеленского будет означать проиграть почти все.

Внешние факторы

Есть две ключевые угрозы: возможное сближение с РФ из-за энергетического кризиса и полное непонимание коллективным Западом внутриукраинских процессов (проще говоря G-7 продолжает выстраивать политику давления через антикоррупционные органы (уровень недоверия в районе 67-68%) и через лояльное, но глубоко скомпрометированную экспертную среду

Остановимся на первой угрозе более подробно. 1. Путин ясно демонстрирует, что с Зеленским он будет иметь дело только в случае полной капитуляции.

2. В нашем информ пространстве сейчас будет запущен большой нарратив о том, как наживаются на швейцарских газовых прокладках и как нужно вернуться к прямому газовому контракту с Газпромом.

3. Путин играет в 2023-24 годы и будет играть на расколы в украинском политикуме и будет ставить на хаос со всеми вытекающими последствиями (ситуация с антивакцинаторами один из элементов).

4. Ключевая задача Путина состоит в том, чтобы любой победивший на выборах пришел к нему с просьбой помочь. И, нынешнее политическое обострение играет ему на руку: все думают о политических войнах, вместо того чтобы думать: как мы будем жить с 31.12.24, когда в нашей трубе не будет ни одного кубометра российского газа. Исходя из сценариев Банковой и главных Актеров, вопросы стратегии РФ и внешних угроз вообще находятся на периферии. Мы входим в период глобальной малоконтролируемой турбулентности, со столь большим количеством неизвестных, что прогнозировать что-то невероятно сложно. Правда, есть еще один момент: общество понемногу начинает выходить из апатии, которая была доминантной в 2020-21 гг. Апатия всегда завершается или еще большей апатией или агрессией. Сейчас агрессия канализируется в войну вакцинаторов против антивакцинаторов. Но уже сейчас мы можем говорить о том, что эти войны начинают переходить в политические дискуссии. Судя по всему, газово-энергетическая тема также скоро может стать таким же источником выхода агрессивной энергии. Главные игроки считают, что через телевизор смогут канализировать эту агрессию в электоральное русло и продвинуть своих кандидатов. Сейчас многие считают, что кто возглавит войну против Зеленского, тот станет следующим президентом. В то же время, через соцсети, будет навязываться еще один дискурс «ставленник одного олигарха сменяет ставленника другого олигарха». И можно не сомневаться, что параллельно начнется война за звание единственного неолигархического кандидата. Но все это не будет иметь никакого значения, если в этой войне и первый, и второй, и третий единственным выходом из ситуации сочтет прийти на поклон к Путину».

