Два последние социологических опроса показали, что рейтинг президента Владимира Зеленского неумолимо падает. Некоторые эксперты видят в этом закономерность, некоторые — высказывают сомнение и настаивают на спланированной и управляемой атаке на главу государства. Подробнее — в обзоре мнений

Зеленский — всё? Президент возглавил антирейтинг политиков Украины © пресс-служба президента Украины Андрей Золотарев видит в последних опросах тенденцию по формированию новых электоральных предпочтений: «Очень уж заметно активизировались социологи. Вот, например, не утих еще шум от предыдущего, а уже появился очередной опрос от Центра Разумкова за период с 23 по 27 октября. В нем за Владимира Зеленского намерены проголосовать 18,7 процента всех опрошенных. А в опросе от того же Центра Разумкова за период с 14 по 20 октября результат Зеленского — 16,6 процента. То есть либо президент за одну неделю на два пункта увеличил свой рейтинг, либо что-то не так с этими опросами. Однако интересен момент заточенности опроса под то, чтобы показать разочарование в президенте. Под это явно формулировался вопрос о том, за кого опрошенные не проголосуют ни при каких обстоятельствах, и при этом разрешалось давать несколько вариантов ответа. Благодаря этому и удалось подразмыть негативный результат традиционных чемпионов по антирейтингу — Петра Порошенко и Виктора Медведчука. Ну а четвертое место в президентском рейтинге у Дмитрия Разумкова просто попахивает фургончиком с оркестром. Когда приходится иметь дело с соцопросами, у нас всегда нужно смотреть на тенденцию и от разных контор, а не один опрос. Снижение рейтинга для Зеленского не критично, он по-прежнему сохраняет лидерские позиции. Позиция, по которой у социологов нет разночтений. Нравится кому то или нет, но это факт. Как факт и то, что сторонникам Порошенко не стоит так возбуждаться. Перспектив у их кумира нет от слова совсем…»

Народный депутат Олег Волошин сравнил позиции Зеленского и Медведчука: «Вот это самые интересные цифры за последнее время. Согласно данным опроса Центра имени Александра Разумкова, за Виктора Медведчука как кандидата в президенты ни при каких обстоятельствах не проголосуют 24,7 процента опрошенных, а за Зеленского — 31,9 процента! И это при многолетней демонизации Медведчука, его открыто дружественных по отношению к России взглядах, тоннах грязи, выливаемых в последний год властью, — ненависть к одному из лидеров нашей партии все равно существенно меньше, чем к недавнему всенародному любимцу. Это ж как можно было стать таким разочарованием за два с половиной года? Я же говорю слугам, что скоро люди начнут их бить. А они, наивные, не верят».



Журналист Константин Зорькин считает, что сейчас популярность президента в стране держится на хрупкой опоре: «Владимир Александрович, а ты слышали о глиняных ногах?

Ну ты спросите у своего подоляка на всякий поучительный случай.

Я про твой рейтинг, Владимир Александрович, если ты вдруг не поняли.

Рейтинг на глиняных ногах»



Народ все понимает: Разумков объяснил антирейтинг Зеленского © Telegraf, Ян Доброносов Валерий Песецкий написал о том, что истинный рейтинг Зеленского давно обрушился, а социология набрасывала гаранту несуществующую народную поддержку: «Долгое время социологические службы страны погружали нашего гаранта в "теплые" ванны публичного искажения реальных рейтингов в пользу Зеленского и его партии. Зачем и почему они так поступали — вопрос к их профессиональной чести и совести. Имея доступ к закрытым замерам, наблюдал совершенно иную картину, в которой президентский рейтинг гаранта давно, почти год назад обвалился ниже 20% и колебался в пределах 14-17 процентов максимум. Цифры же популярности СН с конца прошлого года устремились к уровню статпогрешности и ныне колеблются в пределах 5-7 процентов. Эмпирически этот факт подтверждается просто. Опросите полсотни своих знакомых и спросите, кто из них поддерживает слуг. У меня и на сотню ни одного. В то время как в 19-м году таких было более половины. Резко упавшую популярность СН косвенно подтверждает уровень доверия избирателей к Раде, где бал правит монобольшинство, всего — 3 процента!!!

Теперь же тайное и тщательно скрываемое становится явным и публичным. Так, центр Разумкова провел опрос, по которому рейтинг Зеленского ныне всего 18,7%. А антирейтинг, что более существенно влияет на результаты выборов, без малого почти вдвое превышает сам рейтинг — 31,9 процента. Более того, глава государства по этому показателю вышел на первое место, опередив многолетнего лидера негативного отношения украинцев — Петра Порошенко. Естественно, ситуация будет только усугубляться: рейтинг падать, а антирейтинг — расти. Так что мысли о втором сроке Зеленскому пора хоронить и готовиться либо к бегству в Ростов-на-Дону, либо к скамье подсудимых.

И что, пан Зеленский, помогло тебе уберечься от электорального банкротства удушение оппозиционных масс-медиа?»



Журналист Александр Зубченко тоже акцентировал внимание на том, что антирейтинг Зеленского выше, чем у Порошенко и Медведчука: «Срочно возвращайте Зеленского из Лондона! У него рейтинг упал до 18 процентов. Центр Разумкова выводит Разумкова (экс спикера) на четвертую позицию. Он опередил бабу Юлю. Петр Алексеевич, поигрывая ножиком, сокращает отрыв. И самое забавное — антирейтинг у народного президента выше, чем у Порошенко и Медведчука. Ребята, это зрада. Точно рука Кремля, клянусь Байкотаром».



Политолог Владимир Фесенко убежден, что сейчас происходит манипуляция общественным мнением с помощью замера народных настроений: «Обычно Центр Разумкова проводит свои социологические опросы (с публичным предоставлением их данных) несколько раз в год (приблизительно раз в квартал, а то и реже). А в этот раз — новый опрос через неделю после предыдущего. Я даже не припомню, когда такое было в последний раз. Если посмотреть пресс-релиз, то понятно, почему. Нынешний опрос был заказан интернет-изданием «Обозреватель». А вот кто стоял за «Обозревателем» и был реальным заказчиком опроса — вопрос открытый. Я почему это предполагаю? Потому что раньше вроде бы «Обозреватель» не отличался таким большим интересом к электоральной социологии.

Новинский объяснил, почему падение рейтинга Зеленского не так критично © Facebook, Вадим Новинский

Тем не менее Президент Зеленский уверенно лидирует и по данным нового опроса Центра Разумкова (даже с несколько более высоким результатом, чем в предыдущем опросе).

Что касается данных по анти-рейтингу. Тут Зеленский на 0,3 процента опережает Порошенко. Мне это очень напомнило, как по данным КМИС «Евросолидарность» вроде бы опередила «Слуг народа» на 0,2 процента. Игры в десятые процента выглядят уже смешно. По нынешнему опросу Центра Разумкова антирейтинг Петра Порошенко составляет 31,6 процента. При этом по другим опросам у Петра Алексеевича антирейтинг на уровне 45 процентов (данные недавнего опроса соцгруппы «Рейтинг»). Да и у других ведущих политиков антирейтинг превышает 30 процентов.

Любой серьезный политический аналитик и политттехнолог знает, что показатель антирейтинга очень важен для второго тура выборов. Во втором туре выигрывает тот политик, у которого антирейтинг ниже. А здесь явная нестыковка. Вроде бы антирейтинги Зеленского и Порошенко одинаковые (у Порошенко ситуация даже лучше на 0,3 процента), а во втором туре все равно выигрывает Зеленский, да еще и с разрывом в 11 процентов.

Поэтому в данном случае мы опять видим стремление использовать социологические рейтинги в качестве информационно-политического инструмента влияния на общественное мнение. Вот только выходит неуклюже».

