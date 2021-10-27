Президенту Владимиру Зеленскому мало полномочий. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил об идее жесткой президентской республики в недавнем интервью изданию «РБК-Украина». Что об этой идее думают эксперты, они сообщили в своих соцсетях

Бывший народный депутат и журналист Елена Бондаренко напомнила, что на идее абсолютной власти в Украине все президенты обломали зубы: «Зеленскому мало власти. Поэтому устами своих придворных левреток типа Данилова он вбрасывает тему — Украине нужна президентская республика! Причем, ЖЕСТКАЯ!

По факту, в Украине уже давно даже не жесткая президентская диктатура, а самодурственная, то есть вне закона, по принципу "Хнык. Я так хочу. И немедленно".

Теперь даниловы предлагают еще и узаконить это.

Ну-ну. До вас так 5 президентов зубы обломали.

Мало-мальски объективный эксперт эту идею отвергнет. Плавали уже. Знаем. Украину ради сохранения ждет парламентская республика. И возможно даже без президента вообще…»



Журналист Игорь Гомольский пошутил на злобу дня: «Я за жесткую президентскую республику», — заявил секретарь СНБО Украины Данилов. Хотя все и так знали, что с мужиками он любит по-жесткому. Извините».



Политтехнолог Алексей Голобуцкий убежден, что Зеленский и так оккупировал все ветви власти в стране, а сейчас, на фоне падающего рейтинга, говорить о новых полномочиях, как минимум, несвоевременно: «Кое-что по поводу озвученной идеи «нам необходима президентская республика». Допускаю, что социология, которую вынуждены были показать президенту, даже хуже обнародованной. И ОП ищет темы, чтобы компенсировать этот негатив Зеленскому (который, как мы уже выяснили, очень чувствителен к подобному). Тема «второго срока, потому что не все успеет» не зашла. Теперь придумали смену конституционного строя из парламентско-президентской даже не на президентско-парламентскую, а просто на президентскую республику, «жесткую президентскую республику». С чисто путинской аргументацией. Но смотрится все равно абсурдно. То есть, всех других доступных инструментов Зеленскому мало? Парламентского монобольшинства и полного контроля парламента — вплоть до молниеносной замены спикера в нарушении всех принципов демократии и распределения властных полномочий. Полностью подконтрольного собственного правительства, не только не коалиционного, а даже без присутствия чиновника от другой политической силы, с которым необходимо договариваться, а не просто спускать распоряжения что-то делать или не делать. Подконтрольных силовых структур. В значительной степени подконтрольных местных органов власти. Глав ОГА. Ну и, конечно, конституционных полномочий президента во внешней политике и в сфере обороны. То есть, у Зеленского «фулл-хауз» на руках — но ему еще для чего-то нужно изменить конституционный строй для увеличения собственных полномочий и уменьшения зависимости от членов своей же команды в других ветвях власти. Совершенно нелогично и безосновательно. И сделано в неправильное время: на нисходящем тренде такие заявки не делают. Это только раздражает оппонентов. И наш политический класс начнет задумываться над вариантами следующей властной команды, потому что эта входит в пике».



Политолог Карл Волох высказал мысль, что для Украины вредна президентская форма правления: «Безусловно, главной отличительной чертой нашей власти (в первую очередь ее главы) является примитивизм во всех его проявлениях. Достаточно было социологии показать, что у Слуг больше нет наибольшей поддержки в народе — и они моментально озвучили идею «жесткой президентской республики». Конечно же, конституция для них — это туалетная бумага для подтирания. И подстраивать ее под свои политические нужды они готовы сколько понадобится. Одна радость — голосов у них под это нет. П.С. На всякий случай, вспомните, как вы в свое время вытирали об меня ноги, когда я сказал, что наше единственное спасение — парламентская республика с ее предохранителем от идиота и балансом интересов. Но многие из вас слишком полагаются на доброго царя».



Политтехнолог Тарас Березовец убежден, что в данном случае применена политтехнология для апробации идеи на фокус-группах: «Нам раз и навсегда нужно определиться, какая у нас страна. Если мы являемся президентской республикой, надо сказать: давайте делать президентскую республику, где президент — это глава исполнительной власти, отвечает за все эти процессы. И тогда у нас с вами все хорошо.

У нас получается, что мы всенародно выбираем президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе», заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Примечательно, что идея избирать президента в Верховной Раде была вброшена сразу после обвалившихся рейтингов Зеленского и скандала с офшорами. То, что Зеленский одержим властью и не готов ее отдавать, давно известно. Но сейчас в общество намерено вброшен пробный камень, чтобы увидеть реакцию граждан на идею продлить нынешний режим, все более стремящийся стать белорусским или российским».



Журналист Вячеслав Чечило написал об иллюзорности самой идеи абсолютной власти:

«У Зеленского уже заговорили про «жесткую президентскую республику». Ничего нового в этом нет — все, кто приходят здесь к власти, хотят получить как можно больше полномочий. У всех у них существует иллюзия, что ничего не получается потому, что конкретного выдающегося государственного деятеля не слушают. «Заставлю всех меня слушаться и дела наладятся». На самом деле, не наладятся. Усиление недостатков еще никогда не превращало их в достоинства. Просто на «Большой стройке» украдут еще больше денег, а депутат Трухин получит за пьяное ДТП медаль».

