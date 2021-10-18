Украинскому производителю здорового питания YARO объявили бойкот... на Украине. Массированная волна ненависти накрыла учредительницу компании Юлию Привалову за фотографию на Красной площади в Москве, которую девушка разместила на личной странице в инстаграме

Сестра «слуги народа» и сын Кернеса на Красной площади поглумилась над бандеровцами © тг-канал "Украина в шоке" Привалова закрыла свой аккаунт. Кроме того, бизнес-страницы бренда YARO также вынуждены были заблокировать возможность обратной связи, что наносит урон для развития и продаж. Сейчас все коммуникации с клиентами приостановлены. Официальных комментариев о сложившейся ситуации компания пока не дала.

Напомним, несколькими днями ранее Юля Привалова обратила на себя внимание не только фотографией на фоне Кремля, но и едким анекдотом про бандеровцев, который она написала в ответ на комментарий-обвинение: «Сепары».

При этом Привалова — не просто бизнесмен, а еще дочь мэра города Сокиряны Черновицкой области Василия Козака и сестра нардепа от "Слуги народа". Кроме того, Привалова — жена одного из сыновей покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса. Ее компания YARO — модный украинский бренд, который производит полезные блюда, сладости, десерты на основе растительных ингредиентов. Продукцию рекламируют даже политики, например, Сергей Лещенко. Правда, после скандала он поспешил откреститься от связи с Приваловой, уточнив, что не знаком с ней лично, и вообще сотрудничал с YARO два года назад.

Бойкотировать компанию призвали именитые волонтеры и патриоты.

Виталий Дейнега написал в Facebook:

«Знакомьтесь — это Юлия Привалова (основательница торговой марки конфет #yaro). Она постится фото на Красной Площади и анекдоты о «бандеровцев». В это время ее сладости продаются в больших торговых сетях Украины. Распространите, пожалуйста, этот пост и потегайте в комментах сети и маркетплейсы, где их продукцию еще продают. Давайте расскажем девочке свой анекдот в ответ. Посмотрим кто будет смеяться последним.

PS после начала огласки пост и коммент она потерла. Но остались скрины и воспоминания общих знакомых о том какая она вата. Этот залет не первый»



Скандально известный активист Сергей Стерненко, который сам проходит по делу об убийстве, обратился к украинским ритейлерам с призывом отказаться сотрудничать с компанией Приваловой за украинофобский пост в социальных сетях:

«Это Юля Привалова. Невестка Кернеса, сестра нардепа из «Слуги народа» Козака и дочь мэра города Сокиряны. Она ненавидит Украину и любит оккупантов. Выложила фото из Москвы с украинофобским «анекдотом». А еще Юля является владелицей ТМ Yaro, в которой продают различную веганский пищу. Печенье у Юли покупает и перепродает Сильпо и Идеалист, например. И многие другие компании / заведений. Призываю их отказаться от сотрудничества с Привалов, если они дорожат своей репутацией и уважают Украины. Распространите этот сообщение, чтобы больше людей знали и не покупали товары Юли».

Политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что сегодня в Украине можно потерять бизнес, который выстраивали годами, в один момент. И все из-за одного неосторожного поста в инстаграме:

«Как на ровном месте выстрелить в голову своему бренду. Основательница компании здоровых сладостей Юля Привалова. Выставила в своём инстаграм фотографию с красной площади.

Сейчас набирает оборотов кампания обструкции. Призывают перестать покупать.

И, так как это бренд многое строил именно как национальный продукт, много блогеров его рекламировали.

Сейчас настанут темные времена. Не делайте так, если вы публичное лицо. Пошли сутки. Чтобы спасти бренд и продажи».

Впрочем, есть большая вероятность, что скандал рассосется сам собой, как и другие подобные истории в информационном украинском поле. Многие ли сегодня помнят о покушении на Шефира или офшорном скандале?