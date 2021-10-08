В пятницу, 8 октября, в Киеве скончался депутат Верховной Рады Антон Поляков. Предварительная версия следствия — естественная смерть от сердечного приступа. Но эксперты в соцсетях рассматривают вероятность отравления нардепа, учитывая, что на днях Поляков рассказывал о коррупции в среде бывших однопартийцев из «Слуги народа»

Полиция рассказала о последнем человеке, с кем виделся депутат Поляков © apostrophe.ua

Бывший нардеп из «Слуг народа», который хорошо знает внутрипартийную кухню, — Александр Дубинский — прокомментировал происходящее:

«Антону Полякову было всего 33 года. Он был полон энергии и планов на будущее.

Он был одним из тех, кто не боялся говорить и писать жёсткую правду об истинном лице нынешней власти.

Нет доверия к нашим правоохранительным органам, которые находятся под непосредственным влиянием и контролем Банковой.

Я не верю в версию о «естественной» смерти моего коллеги по парламенту.

Антон был членом межфракционного депутатского объединения «Дубина — слуга украинского народа». Одна из главных целей этого депутатского объединения — настоящее расследование и правосудие в резонансных уголовных делах.

Но когда во власти тебя считают «очередным врагом», ты всегда можешь стать новой жертвой жестокости и безумия тех, кто наслаждается возможностью сказочно набивать свои карманы за счёт украинского народа».



Глава правления в Аналитический центр "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес предчувствует нечто плохое в стране и призывает людей объединяться:

«Что день грядущий нам готовит? Тревожно у меня на душе.

Был отправлен в отставку спикер Рады Разумков, которого я считаю одним из немногих светлых пятен в нынешнем политическом режиме. Он произнёс отличную прощальную речь с трибуны — рекомендую её послушать.

Ночью умер от отравления народный депутат Антон Поляков. Не ясно сам или его. Парню было 33 года, и он известен своей критикой власти «слуг», с которым и попал в большую политику.

А мне сегодня под утро приснился кошмар, в котором было столько совпадений с деталями сегодняшнего дня, что просто диву даёшься. При том что я — вообще ни разу не про эзотерику и прочие толкования сновидений.

Многие, с кем я общаюсь, живут с предчувствием чего-то нехорошего, что должно вскоре случиться. И в этом смысле я всё чаще задаю себе вопрос — а есть ли у нас самих воля, чтобы управлять или хотя бы влиять на наше будущее? Или мы слепо бредём в направлении, которое указали нам наши «керманычи»?

Часто мне кажется, что мы не просто не в состоянии сформулировать и объединиться вокруг какой-то СВОЕЙ повестки дня, мы даже не можем задать власти чёткие вопросы о том, что нас не устраивает в дне сегодняшнем.

Каждый находит для себя оправдание: «я много работаю», «я не интересуюсь политикой», «а на что мы вообще можем повлиять» и прочее и прочее. А в итоге действует простой принцип — если ты не занимаешься политикой, то она всё равно занимается тобой. И это разговор как о нашей повседневности, так и о будущем. Нашем и наших детей.

Я не хочу тревожиться за своё будущее и будущее своих детей. Я хочу иметь чёткую перспективу, куда идёт моя страна и также я хочу иметь возможность влиять на этот курс. Не знаю, как в ваших городах и регионах, но у нас, на Донбассе, сейчас все проблемы видны, как под увеличительным стеклом. И тенденция к ухудшению, несмотря на приятную иногда внешнюю мишуру, типа бордюров и новых дорог. Слишком многое не так, как должно быть.

Я осмелюсь предположить, что нас много таких, кто испытывает схожие чувства и мыслит таким же образом. И я думаю, что пришло время найти форму для объединения неравнодушных людей. Давайте подумаем вместе — кто на что готов в этой сфере? Кто чем в состоянии помочь? Финансами, собственной активностью, связями, интеллектуальными наработками или медийной поддержкой?

У меня готова своя рамка для подобного движения. Но я не хочу спешить выкладывать её в общий доступ. Хочу сначала послушать людей».



Политтехнолог Дмитрий Раимов поставил смерть Полякова на одну ступень с покушением на советника президента Зеленского — Сергея Шефира:

«Страна, в которой каким бы образом не шло следствие, его результатам не доверяют.

Я ставлю инцидент с Антоном Поляковым на один уровень с покушением на Шефира.

Расследования по коррупции. И так далее.

Не верю, что президент на столько оторвался от реальности.

Но верю в две вещи.

Первая — окружение президента держится за свои кресла сильно и бросится США.

Второе — появились силы, которые готовы уже свалить этот режим. Их список в санкциях от СНБО.

Поляков несколько дней назад заявил про поход в НАБУ и показания по «конвертам».

Дал показания на режим.

И вот.

Я считаю — это убийство, чтобы подорвать этот режим. Посеять недоверие и панику».



Журналист Егор Чечеринда находит слишком много не состыковок в версии о естественной смерти:

«Странная история… Целый народный депутат в 3-м часу ночи "с руки" (!!!) ловит такси в безопасном в столице Днепровском районе на Левом берегу. Через несколько минут ему становится плохо, он начинает блевать. Затем депутат умирает, а водитель «такси» продолжает гонять по ночному Киеву, нарушая правила дорожного движения, в результате чего его останавливает полиция, которая и выявляет в такси тело уже полу-мертвого депутата. Которого начинают реанимировать медики, также неожиданно оказавшиеся на месте…

Как-то все это слабо состыковывается в одну логическую историю… вот официальное сообщение Офиса Генпрокурора: 8 октября 2021 народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, остановившего сотрудники патрульной полиции за нарушения ПДД. По словам водителя такси, за несколько минут до этого, пассажир сел в машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

А вот — сообщение Нацпола: "Мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть"…

Человеку было только 33 года. 2 года назад депутат на камеры заявлял, что его "заказали" какому-то криминальному авторитету…

APD. Вроде сел в машину на проспекте Соборности и ехал на ул. Березняковскую. Также пишут о клофелине»…



Политтехнолог Тарас Березовец обратил внимание, как коллеги по парламенту отреагировали на смерть Полякова:

«В партийном чате слуг народа глава комитета Галина Третьякова написала о смерти нардепа Антона Полякова «Одним ворогом менше, це добре».

В своём последнем посте Поляков остро критиковал Третьякову. Действия нардепа Третьковой омерзительны с точки зрения общественной морали и памяти умершего при загадочных обстоятельствах Полякова.

Таким нелюдям как Третьякова не место в высшем законодательном органе Украины. У тех, кто танцует на костях и их покровителей, земля будет гореть под ногами.

Соболезнования родным и близким Антона Полякова. Вечная память».



Коуч Виталий Ризничук тоже подозревает, что произошло убийство:

«Какие-то 90-е.

Депутаты подозревают, что экс-депутата "Слуги Народу" убили по приказу Зеленского.

"Пить только из запечатанной бутылки"

Антон Поляков — погиб в такси, Анну Скороход — забрала скорая.

"Стоит отметить, что Анну Скороход и депутата Антона Полякова в 2019 году исключили из пропрезидентской фракции «Слуга народа». Причиной такого решения стало то, что парламентарии не голосовали за необходимые законопроекты."



Бывший народный депутат Елена Бондаренко считает, что у власти в стране стоят моральные уроды:

«Когда в очередной раз всякие третьяковы и потураевы пробивают дно, нас, безусловно, накрывает волна негодования.

А потом попытка объяснить — откуда этот социальный каннибализм. Ну, или хотя бы найти ответ на то — что это за явление такое, когда публичные люди, наделенные к тому же правом писать законы для целой страны, высказывают античеловеческие вещи и при этом ведут себя так, как-будто это нормально?

По крайней мере, на последний вопрос я, похоже, нашла ответ у психолога Сергея Ковалева. Он определил новое поколение подобных людей зла как людей темной триады. Триада такова — нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Эти люди уверены в собственной исключительности, безжалостны, жестоки и… отвратительные управленцы.

В общем, делюсь найденным».



Политический аналитик Константин Зоркин резюмировал итоги бурной политической недели:

«Значится так:

1 октября — слуги в Трускавце обсуждают отставку Разумкова

2 октября — Саакашвили оказывается в грузинской тюряге

3 октября — Пандора пейперс и офшоры потерпиллера

4 октября — продолжение Пандоры и начало заполнения газом Севпотока-2

5 октября — скандал с нападением на журналистов в Укрэксимбанке

6 октября — продолжение скандала с нападением на журналистов

7 октября — увольнение Разумкова

8 октября — нардеп Поляков внезапно в 33 года умер от «острой ишемической болезни сердца»

И как правильно заметили в коментах — все это на фоне Вагнергейта

Вам не кажется, что мы уже просто физически не успеваем ни обсуждать, ни воспринять, ни как-то успеть обдумать сей плотный поток скандалов и новостей, когда один скандал сразу же перекрывается следующим?

UPD И не успел никто понять, как 33-летний здоровяк крайне удачно для некоторых умер от ишемической, как Третьякова-"дети низкого качества" прокомментировала "минус один враг", а другой исключенной вместе с Поляковым из "слуг" стало плохо прямо в Раде.

Вот не знаю, чего еще к вечеру ожидать.

А на этом фоне Стефанчук У стал спикером»

