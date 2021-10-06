Отставка спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова намечена на 7 октября. Во всяком случае, такие планы у правящей украинской партии «Слуга народа»

На Западе раскритиковали Зеленского из-за отстранения Разумкова © Дмитрий Разумков/Фейсбук Разумков публично демонстрирует готовность к новым альянсам.

Эксперты и лидеры мнений спрогнозировали в соцсетях, как будут развиваться события вокруг кресла спикера Рады.

Политолог Андрей Золотарев уверен, что Разумков давно выстраивает самостоятельную карьеру:

«Что форсировало события в Раде? Ситуация абсолютно прозрачна. Дмитрий Разумков уже давно работает на свою личную политическую карьеру и выстраивает персональную перспективу. С мая-июня это стало особенно заметно. Насколько успешно это — вопрос другой, но это точно показывает, что пути Разумкова и «Слуг» разошлись. Очевидно, что «красной линией» стала ситуация вокруг президентского законопроекта № 5599, более известного как антиолигархический. Уж слишком показательно спикер стал демонстрировать, что парламент его вотчина».



Политолог Владимир Фесенко разъяснил, почему вопрос снятия спикера ВР стал настолько острым именно сейчас:

«Почему "Слуги народа" так торопятся с отставкой Разумкова и отстранили его на два дня от ведения пленарных заседаний? Для этого есть две причины.

Во-первых, необходимость подписания закона об олигархах. Именно по этому вопросу возникли непримиримые противоречия между Разумковым и фракцией «Слуга народа», которые и предопределили отставку нынешнего председателя Верховной Рады. Судя по различным данным, Дмитрий Разумков не хотел подписывать принятый закон об олигархах. А фракция «Слуга народа» настаивала на его скорейшем подписании.

Во-вторых, началась тактическая борьба по вопросу об отставке Разумкова. Именно поэтому не удалось договориться на Согласительном совете о повестке на текущую пленарную неделю. Возможно, у «Слуг народа» были опасения, что Разумков может использовать свои процедурные полномочия и для блокирования закона об олигархах и для затягивания рассмотрения вопроса об отставке спикера Верховной Рады.

Напомню, что статьи 76 и 77 закона о Регламенте Верховной Рады определяют процедуру отставки (отзыва) председателя Верховной Рады. В частности, сначала голосуется вопрос о включении этого вопроса в повестку работы парламента, а рассмотрение этого вопроса должно произойти не позднее, чем за 10 дней с момента включения этого вопроса в повестку дня Верховной Рады. Пленарное заседание, на котором рассматривается и голосуется вопрос об отставке председателя Верховной Рады, ведет первый заместитель (заместитель) председателя парламента, либо специально избранный председательствующий».



Политолог Елена Дьяченко убеждена, что коалиции в Раде больше не существует:

«Слугам не хватило своих голосов ни чтобы отстранить Разумкова на два дня, ни чтобы поставить в повестку его увольнение, голоса дали сателлиты.

Такая мощная монокоалиция, что приходится принимать решения голосами внекоалиционных Довиры и За майбутне. А осуществлять свою полную и безраздельную власть никак невозможно в соответствии с Конституцией, поэтому постоянно приходится ее нарушать. У Порошенко, помнится, такая же коалиция была, только с перламутровыми пуговицами».



Политтехнолог Алексей Голобуцкий уверен, что Украина развивается по пути авторитаризма:

«Хакнуть ВР — и что дальше? Какими средствами Зекоманда рассчитывает удерживать авторитаризм?

В четверг, вероятно, Разумков будет снят с должности спикера ВР. Итак, по личным мотивам президента будет снят председатель парламента в парламентско-президентской республике. Насколько будут соблюдены формальные процедуры — уже не важно. Главное, что полностью разрушается система балансов во власти.

Законодательная ветвь власти утратила последние признаки независимости и демонстрирует полную подчиненность исполнительной ветви. Судебная ветвь всячески тормозит реформирование, но еще кое-как держится. Хотя перспективы коллапса до сих пор остаются. Ну и очевидно, что мы получили дополнительный пункт претензий в диалоге с Западом.

Пока они пытались жестко отстаивать независимость антикоррупционных структур от президентской власти и грубо хакнули главную законодательную структуру. А нам же явно понадобится еще до конца этого года любая помощь от Запада. В контексте уничтожения независимости парламента перспективы что-то получить у нас минимальные. И это еще оптимистичный прогноз.

Последствия перелома государственного строя, основанного на независимости трех ветвей власти, явно будут гораздо масштабнее, чем обещали Зеленскому.

Ну и чисто практический вопрос. К нам не идут косяками крупные инвесторы с миллиардными вложениями (для этого нужна та же либеральная экономика и независимые суды — или достаточно большая маржа, которая оправдала бы риск вложений без этих условий). Мы не можем рассчитывать на ренту от продажи углеводородов или любых ископаемых. Нам не удастся стать государством паразитарного типа как небольшая десятимиллионная Беларусь. Так за счет каких именно резервов президентская команда рассчитывает идти по пути утверждения авторитаризма? Ведь это реально дорогое удовольствие — держать под жестким контролем большое государство».



Политолог Виктор Небоженко написал о последнем шансе для Разумкова усидеть в кресле спикера:

«Для того чтобы остаться на своем посту спикера Верховной Рады, Разумков должен публично попросить прощения у жестокого и скандального Арахамии, куратора монобольшинства фракции "Слуг народа" и "директора парламента", за нанесенные ему морально-политические обиды и излишнюю гордыню. А также демонстративно покаяться в легкомыслии и политических ошибках перед "Партией" и лично Президентом Украины Зеленским.

Процедуру покаяния Разумкова перед Зеленским будет продюсировать лично глава Офиса президента Ермак, и она должна транслироваться всеми олигархическими СМИ. Вот только после этого раскаявшийся Разумков может рассчитывать на прощение и свое новое назначение на любой другой пост без права несанкционированных выступлений или заявлений в СМИ.

Тем самым президент Зеленский покажет, что в борьбе за свою власть, а также светлое будущее Украины он не видит большой разницы между прошлыми врагами (Порошенко и Медведчук) и бывшими соратникам, и друзьями (Богдан, Кличко, Разумков, Венедиктова, Гончарук, Шмыгаль). А если секретарь СНБО Данилов еще раз попробует сопротивляться воле и мудрости Ермака или будет хитрить с Реестром олигархов, то его тоже постигнет судьба Разумкова.

Президент Украины Зеленский покажет, что он жесток, суров к своим политическим врагам, но терпелив и добр к украинскому народу, которому "надо только немного потерпеть".

Если же Голова Верховной Рады Разумков будет сопротивляться и прятаться за Регламент или Закон, или будет апеллировать к политической справедливости и общественности, то в этом случае у него заберут все его "ломбарды", а обыск СБУ-МВД неожиданно "обнаружит" у него дома немного денег, наркотики, порнографию, гантели, виски, российские песни и танцы, а также подарки олигархов и неизвестных лиц.

Пропрезидентские СМИ начнут нам рассказывать, на примере судьбы Разумкова, как гнусно меняется человек, который случайно получил большую власть от Вождя "слуг народа"-президента Украины Зеленского и Друга Вождя "слуг народа"-Ермака и почувствовал себя независимым.

Кара должна быть неизбежной, чтобы другим "слугам народа" не хотелось бунтовать или сомневаться в власти Зеленского. Как говорили в старину первые политические советники власти: "пусть ненавидят, лишь бы боялись". Проблема только в том, что в украинском обществе быстро формируется не страх, а презрительное отношение к "слугам народа".

