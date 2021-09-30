Подготовка отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова подошла к завершающей фазе. Провластная фракция «Слуга народа» начала сбор подписей за отстранения его от занимаемой должности. Что говорят по этому поводу эксперты - в обзоре соцсетей.

Разумков и хитрые планы. Удержится ли спикер Рады на своем посту © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Политолог Сергей Быков убежден, что спикер нарушил правило «единого голоса» и допустил ошибку:

«Давид Арахамия обратился к Дмитрию Разумкову за подписными листами для отставки Главы парламента. Насколько я знаю, голоса за это решение уже есть.

Сейчас многие захотят «пнуть» Разумкова, а оппозиция попробует через это решение очернить Владимира Зеленского. Но давайте подойдём к вопросу более прагматично.

Мы ведь все хотим, чтобы государство работало слажено и эффективно? Одним из определяющих факторов для этого является политика «единого голоса» власти.

Особенно это важно, когда одна политическая группа располагает всей полнотой власти на национальном уровне.

Политика единого голоса предусматривает, что до момента принятия решения, каждый может высказывать своё мнение о проекте политического решения, предлагать своё виденье и высказывать «отдельную мысль». Но как только решение приняли — его не должны критиковать представители власти (не забирайте хлеб у оппозиции).

Разумков оценил шансы стать премьером © Facebook, Верховна Рада України

Я полагаю, что Дмитрий Александрович, при всем моем к нему уважении, неоднократно пошел против политики «единого голоса» команды Президента. Дмитрий один из немногих политконсультантов, которые стали хорошими политиками, но это в очередной раз подтверждает, что Разумков не мог не понимать, насколько важно соблюдать политику «единого голоса».

Неудивительно, что фракция решила собрать подписи и отправить Разумкова в отставку. Также неудивительно, что Дмитрия Александровича не позвали на съезд фракции в Трускавец. Это говорит о том, что решение по Разумкову созревало какое-то время и, вероятно, последней каплей стала открытая конфронтация между Разумковым, Русланом Стефанчуком и Давидом Арахамией».



Волонтер и политик Юрий Бирюков написал о предательстве внутри команды Зеленского:

«А Разумков был первым номером избирательного списка. Формально говоря, хотя мы все понимаем, это именно он привел партию Слуга Народа к победе на выборах. Разумков, да. Формально, да.

Сегодня ему прилетела "ответка" за попытки соблюдать хоть какой-то баланс в Верховной Раде, хоть как-то пытаться создать видимость того, что у нас парламентско-президентская республика.

Зеленский последовательно предает всех своих соратников. Последовательно, одного за другим. И тут бы позлорадствовать, ехидненько так. Мол, сливает своих, слова не держит, мерзость какая. Вот только не до злорадства.

Мы стремительно несемся в сторону тотального хаоса».



Журналист Сергей Щербина написал, что главной интригой этого политического противостояния остается, пойдет ли Разумков в открытую атаку:

«К Разумкову пришли за подписными листами, чтобы начать процедуру его отставки. Пришла правящая партия в лице Арахамии.

На парламентские точно пойду: Разумков о планах на выборы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

А главная интрига — сочтет ли Разумков себя свободным от обязательств и пойдет ли в публичную политическую контратаку.

Тут есть хитрый социологический нюанс. Главную узнаваемость он получил будучи едва ли не единственным медийным лицом предвыборной кампании президента Зеленского. Можно предположить, что внушительная часть широкой публики до сих пор считает спикера верным союзником главы государства. Как она отреагирует на возможное публичное противостояние? И будет ли это противостояние достаточно публичным для каких-то электоральных эффектов?

Очень интересно.

PS. Кстати сказать, спикерская должность — одна из немногих позиций во власти, на которую есть давно готовая замена — Руслан Алексеевич Стефанчук».



Блогер Игорь Орцев убежден, что и Зеленский должен сложить полномочия:

«Разумков, которого пророчат в следующие президенты Украины, заявил, что переизбрание Зеленского на второй срок будет иметь негативные последствия для страны. И не потому, что клоун заигрался в президенты, а, мол, начнет готовится к выборам, пиариться, забьет на развитие. Исходя из сказанного, можно предположить, что сейчас бурная деятельность Зеленского приносит Украине сплошной позитив. Они там все клоуны. Ну и если сам Разумков начнет предвыборную кампанию, то… тоже забьет на свою работу, на Раду, которую он возглавляет? А если честно, лучше бы забили оба — хуже не будет точно».



Блогер Олег Хелгив убежден, что сейчас зарождаются новые политические силы:

«Слуги Народа собирают подписи за отставку спикера Рады Разумкова. Которого сами и назначили. С заявой об этом к нему пришел Арахамия.

Противостояние нарастает: «Голос» отказался голосовать за отставку Разумкова © Дмитрий Разумков/Фейсбук

Не понятно другое. Разумков сразу же распорядился выдать подписные листы. Последнее время спикер демонстративно идёт на конфликт с Зеленским, ломает хотелки Вовы.

Провоцируя свою отставку и даже ускоряя ее.

Разумков умный. Значит имея на руках реальную социологию Центра Разумкова считает, что на Вове можно ставить крест. И чем раньше он смоется с его команды, тем чище будет биография и легче будет начать сольную карьеру.

Уверен, что проект партии Разумкова и спонсоры под него уже готовы. Притула тоже резко активизировался. Это из новых лиц. А старые, типа Юли или Ляшко всегда на низком старте к новым выборам. Что-то назревает. Ситуация в стране как в котле. Кипит и начинает рвать крышку».



Политтехнолог Тарас Березовец убежден, что команда пожирает своих же:

«Ты можешь совершать ДТП в пьяном виде как Трухин, или попасться на взятке как Юрченко, или ездить в состоянии наркотического опьянения как Брагар, или нападать на других нардепов как Тищенко, или заказывать проституток как Яременко, или вмешиваться в американские выборы как Дубинский, или список залётов слуг можно продолжать бесконечно. Тебе ничего не будет. Достаточно только быть слугой Ермака и Зеленского. И всё — ты полностью стоишь над законом равный среди равный среди прочих избранных слуг.

Но если только ты говоришь что-то за рамкой дозволенного внутренним кодексом омерты как Лерос или не хочешь втупую нарушать регламент и закон как Разумков — ты тут же превращаешься во врага и становишься неприкасаемым. Зелёная революция пожирает своих детей. Как представляется, впереди ночь длинных ножей».



Политолог Карл Волох намекнул, что Разумков может стать союзником Порошенко:

«Я не знаю, есть ли идеологические убеждения у Разумкова и не буду загадывать, может ли он быть союзником проевропейским силам. Но он умный и умеренный, умеет просчитывать последствия своих действий. И это делало его конфликт с зелеными неизбежным»



Политтехнолог Дмитрий Раимов спрогнозировал, как будут развиваться события:

«Всецело один из немногих зелёных чувачков, кто стал политиком. Пока ещё нудноватым. В каком-то смысле не ярким.

Но это кандидат старых комсомолок и пионерок. Это нужно.

Его отставка — первый шаг к досрочным выборам в следующем году. Чтобы сразу парламент и президента.

Назначат того, кто подержит кресло, пока Зеленский уйдёт в отставку.

Сложно найти того, кто не предаст за пару десятков миллионов долларов».

