В Германии прошли выборы в Бундестаг. Они стали закатом эпохи Ангелы Меркель. Не только потому, что канцлер не выдвинула свою кандидатуру, но и потому что ее партия проиграла борьбу за голоса немцев. Изменится ли внешнеполитический курс самого мощного европейского государства и в отношении Украины в том числе, рассуждали эксперты

Политолог Руслан Бортник дал краткий анализ, как будет формироваться коалиция в Германии и меняться курс относительно России и Украины:

«По выборам в Бундестаг (кратко)

1. В Бундестаг проходят все те же 6 партий, что и в 2017-м году (СДПГ, ХДС/ХСС, СвДП, "Зеленые", АдГ, "Левые"):

— Победителей фактически 2: и СДПГ (206 мандатов), и ХДС/ХСС (196) — обе партии могут сформировать свою коалицию;

— фрагментированность политической системы увеличилась (нет явного лидера — лучший результат СДПГ около 26%);

— немецкое общество проголосовало за "партии власти" — стабильность и прогнозируемость;

— "преемника" Меркель немецкий избиратель так и не нашел;

— "радикальный" тренд также затухает — АдГ (правые) и "Линке" (левые) потеряли голоса избирателей. "Линке" попадает в Бундестаг только благодаря специфике немецкой избирательной системы — победе в трех одномандатных округах.

2. Возможны 3 варианта коалиции:

— СДПГ+ХДС/ХСС;

— "Светофор": СДПГ, СвДП, "Зеленые";

— "Ямайка": ХДС/ХСС, СвДП, "Зеленые".

3. Германию может долгое время "штормить" "канцелириада", поскольку и СДПГ и ХДС/ХСС будут настаивать на свое лидере (оба из них во время избирательной компании позиционировали себя в качестве "преемников", а не конкурентов).

4. И Олаф Шольц и Армин Лашет имеют схожие взгляды на отношения с РФ и Украиной — продолжение политики Меркель:

— стратегический баланс и сдерживание РФ: прагматизация и рационализация отношений с РФ (без снятия санкций и признания Крыма). Оба имеют широкие личные контакты в РФ;

— сохранение влияния и трансформация Украины: поддержка политико-дипломатического урегулирования по Украине и увеличение роли международных организаций и платформ (Н4, ОБСЕ), продолжения реформ в Украине, отказ от военной поддержки и поддержи вступления Украины в ЕС и НАТО.

5. Карты могут смешать:

— кризис "канцелириады" и досрочные выборы;

— избрание канцлером лидера "Зеленых" или СвДП (маловероятно);

— резкая смена геополитического баланса вокруг ФРГ».



Общественный деятель Максим Гольдарб отметил усиление влияния левых идей в Европе: «Социал-демократы победили на выборах в Германии. "Левые" также взяли 8% и прошли в бундестаг.

Фавориты в демпартии США — социалисты.

Коммунисты в России взяли почти 20% голосов — на порядок больше, чем несколько лет назад.

Очевиднейшие поразительные успехи Китая — яркий и уже хрестоматийный пример мудрого управления страной китайской компартией.

Левая идея, левое движение, идея социальной справедливости, современного здорового социализма побеждает в мире.

И в Украине так будет. Таков естественный ход событий».



Аналитик-международник Украинского Института Будущего Илья Куса не ждет радикальных изменений во внешнеполитическом курсе нового правительства: «Украине от выборов в Германии ждать многого не стоит. Политика ФРГ не изменится, особенно по вопросу Донбасса и России, там большинство партий за сохранение связей с РФ и избежание конфронтации. По "Северному потоку — 2" тоже есть консенсус, даже несмотря на публичную риторику отдельных кандидатов.

По внешней политике, если кратко:

— только крайне правые и крайне левые выступают против США и Евросоюза и за тесные связи с Россией;

— остальные партии придерживаются умеренной позиции: сохранить связи с США, развивать точечное сотрудничество с РФ, избегать втягивания в конфликт с Китаем и постепенно стремиться к «автономизации» ЕС от США в области внешней политики, обороны и безопасности».



Политолог Олеся Яхно отметила, что с уходом Меркель в Европе может выйти на первые роли новый лидер и не из Германии: «О новом лидерстве в Европе.

Все, кто наблюдал за выборами в Германии, согласятся, что контекст этих выборов выходит за пределы исключительно внутриполитического.

Не менее, а может, и более важная составляющая — касающаяся сохранения лидерства Германии в ЕС, а также того, какой должна быть политика после завершения эпохи Ангелы Меркель.

Великобритания после брэкзита — уже не часть ЕС. А Франция, действующий лидер которой Эммануэль Макрон наверняка будет пытаться занять роль Меркель, в следующем году погружается в предвыборную кампанию.

Изучая разные СМИ по теме выборов в Германии, увидела упоминание в качестве возможного нового лидера Европы фамилию премьер-министр Италии Марио Драги, который завоевал авторитет даже в традиционно расколотом итальянском политическом истеблишменте.

Что ж, посмотрим.

Но мне кажется, что дело не только в поиске личности, способной демонстрировать лидерские качества в масштабе Евросоюза, но и в самой политике. Несмотря на умение Меркель сглаживать конфликты и такое качество, как компромиссность, за годы ее канцлерства Европа столкнулась с новыми вызовами, требующими пересмотра политики по ряду направлений».



Политтехнолог Тарас Березовец считает, что выборы в Германии не так уж и благоприятны для России: «Итоги выборов говорят о том, что в любом составе коалиции мы увидим "Зеленых". Будь это коалиция с ХДС/ХСС или же с социал-демократами. "Зеленые" известны как ярые противники проекта "Северный поток — 2". Так что немецкие эксперты оценивают эти выборы как не очень благоприятные для Кремля».

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Российский политолог Сергей Марков проанализировал перспективы партии «Зеленых», их влияния на общую повестку: «Парадоксальный результат выборов в том, что судьба правительства зависит не от победителей 1 и 2, СДПГ и ХДП, а это 3 и 4, — "Зеленых" и СвДП. С кем они войдут в коалицию, тот из СДПГ и ХДП и составит правительство. У них "золотая акция" на двоих. Торговаться они поэтому будут упорно. Обе партии антироссийские, но, к счастью, торговаться они будут не за политику, а за посты. Переговоры возможны на много месяцев. И даже они могут закончится ничем и могут быть новые выборы.

Отдельно про партию "Зеленые". Это уже давно не партия бунтарей и экологов, как раньше. Это партия тоталитарной толерантности. Готовая послать танки стрелять и самолеты бомбить куда угодно. Эта партия требует передавать оружие репрессивному антидемократическому режиму, который по уши в крови своих граждан и где неонацистские марши. Да, да, тому самому.

Они называют это Новая Этика. Но эта их новая этика глубоко аморальна. Недаром рейтинги партии "Зеленых" рухнули почти в 2 раза, потому что выяснилось, что кандидат от "Зеленой" партии в канцлеры Бербок почти патологический лжец. Она в своей книге занималась плагиатом, давала ложную информацию в своем резюме и лгала по-разному. Политически это не экологи, а филиал Демократической партии США. И глава МИД от Зеленых будет слушать не столько канцлера Германии, сколько президента и Госсекретаря США.

