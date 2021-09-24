Президент Украины Владимир Зеленский произнес речь на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Украинский лидер говорил в основном о Крыме и призывал организацию занять решительную позицию по конфликту на Донбассе

О чем еще говорил Зеленский на международной площадке — проанализировали эксперты в своих соцсетях.

Бывший народный депутат Украины Александр Голуб отметил, что повестка Зеленского мало кого заинтересовала в зале ООН:

«ЗЕЛЕНСКИЙ И ООН

Уже звучит, как насмешка…Использовать трибуну наций, чтобы рассказать о мутном покушении на какого-то Шефира и назвать это "ценой за реформы"(!?) ещё надо уметь! Впрочем, ещё, помнится, был случай, когда недоминистр Климкин рассказывал членам Совбеза о коварном "убийстве" Бабченко, обильно залитого спецами из СБУ свинячей кровью. Так что преемственность сохранена…

Надо вообще не соображать ЧТО такое ООН и ЧЕМ там занимаются мировые лидеры.

Ну так то ж лидеры, а не клоуны.

Нет смысла детально анализировать бессмысленный поток пустых слов.

Однако был и примечательный момент: когда из и так пустого зала начали выходить последние слушатели, Зеленский, оскорбленный в самых лучших своих актерских чувствах, сорвался: "Не надо демонстративно покидать зал, это не принесёт счастья Украине (???) Счастье Украине принесёт только если кто-то покинет наши границы".

Тут он оказался прав на все 100%.

Если бы страну оставили в покое шайка зелёных проходимцев и банда военного преступника порошенко — вот был бы праздник!

Как не вспомнить и не процитировать по этому поводу самого же Зеленского: "Війди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?"»



Политолог Владимир Фесенко считает, что Зеленский верно расставил приоритеты в своем выступлении: «О выступлении Президента Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Главный акцент сделан на наших проблемах, вызванных российской агрессией (оккупация Крыма и части Донбасса, война на востоке нашей страны). На этот раз больше внимания к крымской проблематике, в частности в контексте создания Крымской платформы (прозвучал призыв присоединяться к ее работе). И это закономерно, правильно, и ожидаемо. Но руководитель украинского государства говорил об этом в контексте крайне низкой эффективности ООН и международного сообщества. И проблема не столько в самой ООН, главная причина такой ситуации давно очевидна — страна-агрессор имеет право вето в работе Совета безопасности ООН.

Очень удобным является и совет мировым лидерам встречаться там, где существуют наиболее сложные и горячие проблемы. Эмоционально-тактильное и непосредственное ощущение проблемы может подтолкнуть и к более решительным действиям. Кстати сам Зеленский активно использует эту метода — он регулярно привозит наших международных гостей в зону конфликта на Донбассе. Критика в адрес ООН и международного сообщества прозвучала не только в связи с нашими проблемами, но и с точки зрения соблюдения общих правил и стандартов в подходе к решению глобальных проблем, в частности в борьбе с пандемией, в процессе распределения вакцин и лекарств против Ковид-19: «Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламах, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса». Яркие и нестандартные метафоры — это уже фирменный стиль выступлений Президента Зеленского. В частности, он сравнил ООН с супергероем на пенсии, который был очень мощным и внес огромный вклад в развитие глобального сотрудничества и создания глобальных институтов, но сейчас не может найти для себя адекватную функцию. Еще один важный акцент выступления Президента Украины — прямая и опосредованная полемика с Путиным и российскими властями. Интересно, что против Путина были использованы его же тезисы из славного выступления на Мюнхенской конференции. Заочная дискуссия президентов Украины и России уже становится показательной тенденцией. С точки зрения внутриполитического контекста значимым является упоминание в этом выступлении покушения на первого помощника Президента — Сергея Шефира. Очевидно, что эта ситуация эмоционально поразила Владимира Зеленского. А вот как это повлияет на его политические действия, мы уже увидим после его возвращения в Украину».

Писатель Ян Валетов убежден, что ООН нуждается в перезагрузке: «Тот случай, когда мое мнение — что ООН давно перестало выполнять свои функции и превратилось в аморфный и совершенно бессильный орган — полностью совпадает с тезисами, высказанными вчера Зеленским.

Опережая вой разнообразных политических сект, скажу — я рассматриваю не личность того, кто тезисы высказал, мне на персоналии плевать, а на смыслы, которые личностью озвучены.

Не стоит путать уважение к своей стране и заботу о ее благополучии, с обожествлением очередной задницы, побывавшей во властном кресле.

Возвращаясь к ООН. С моей обывательской точки зрения, этот орган за счет соглашательской политики и вечной боязни внутренних конфликтов, окончательно утратил вес и значимость в современном мире, превратился в фикцию. Организация действительно нуждается в перезагрузке. Или ее можно распускать. Последствий для мирового порядка не будет. Просто легализуем "право сильного" и "что вы нам сделаете".

Речь Зеленского можно послушать на его официальном сайте. Хорошая речь».



Бывший глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов отметил, что позиции президента Зеленского в выступлении были слабыми: «Зеленский выступил в ООН. Несколько его тезисов.

⁃ раскритиковал большие государства за неравномерное распределение вакцин против коронавируса. По его мнению, во время пандемии COVID-19, мир провалил экзамен на единство.

⁃ предложил проводить заседания ООН вблизи "горячих точек", которых много в мире. Тогда, по его мнению, ООН сможет вживую увидеть глобальные проблемы, которые существуют в мире.

⁃ после его выступления на Генассамблее ООН в 2019 году число жертв войны на Донбассе вновь возросло.

⁃ упрекнул за то, что организация уклоняется от вопроса Крыма.

⁃ призвал ООН действенно отреагировать на раздачу паспортов РФ на ВОТ Украины и на проведение в ОРДЛО и Крыму выборов в Госдуму.

Слушая его выступление — ассоциация с обиженным ребёнком, которому обещали много, а дали, сколько посчитали нужным. Сложно заслужить авторитет, строя защиту на обиде. И приведёт это, в итоге, к снижению роли Страны на международном уровне».



Политический эксперт Елена Маркосян напомнила, что Украина сама же не выполняет международные обязательства, а вместо этого, ждет новой поддержки ООН: «Вавочка вчера наговорил в сторону ООН всего чего не надо: и омолодить организацию надо, и оживить. Да кто же мешает? Бери и оживляй — выполни решение ООН по Минским соглашениям и будет структура снова живая и молодая. Ну правильно же сказал — расстрел машины Шефира — это показатель реформ. В народе говорят ещё проще: яка краина, такий и теракт. С одной стороны показуха, а с другой — кровь и бандитизм на всех уровнях. Причем, бессмысленный и беспощадный. Только вот хвастаться-то об этом с трибуны зачем?

Ну а ООН услышала нашего Вавочку — взбодрилась и тут же обвинила Украину в нарушении прав человека и тоталитаризме. Ещё пару таких выступлений и слово нашему презу будут давать только после закрытия сессии».

