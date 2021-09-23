Покушение на убийство советника и друга президента Владимира Зеленского обрастает все новыми подробностями и мотивами. Сам Сергей Шефир дал пресс-конференцию, где высказал свое предположение, что целью нападения было запугивание высшего эшелона власти

В свою очередь Зеленский записал видео из Нью-Йорка, в котором обещал жесткий ответ нападавшим. Пока расследование продолжается, эксперты высказывают свои версии и прогнозы.

Политолог Андрей Золотарев убежден, что политические последствия нападения точно будут: «Покушение на Шефира многим дало повод в зависимости от высоты полета фантазии поупражняться в конспирологии.

Как известно пуля-дура, тем более, когда гасят очередями из Калашникова. Кто стрелял из АК не только в компьютерных играх имеет представление о его кучности. Если не впадать в конспирологию и просто даже чисто теоретически допустить, что целью стрелявших был водитель, тот факт, что Шефира даже не зацепило говорит лишь о том, что ему очень крупно повезло.

Пока, что следствие рассматривает три версии преступления: деятельность самого Шефира, давление на руководство страны, попытка дестабилизировать ситуацию в Украине. Найдут или не найдут исполнителей и заказчиков дело такое, но политические последствия сегодняшней стрельбы в Лесниках точно будут….»

Журналист Юрий Бутусов предлагает искать след среди олигархов: «Офис президента уже озвучил причину покушения на Шефира — "борьба с олигархами". То есть версия о вмешательстве России или конфликтах Шефира с руководством офиса президента не рассматривается изначально, ок.

Таким образом, закон об олигархах будет проголосован в ближайшее время (я также поддерживаю принятие данного закона).

Но теперь, поскольку офис президента мгновенно определил главную версию покушения, очень важно расследовать, а какие же олигархи имели конфликты с Шефиром?

Теперь важно, чтобы Сергей Шефир дал показания с какими олигархами, сколько раз он встречался за последние три года, о чем говорили, какие давались обязательства. все ли было выполнено. Список будет длинный, ведь Шефир контактировал с олигархами постоянно, но только так теперь можно установить кто и что знает.

И теперь надо вызывать на допрос всех олигархов, встречи которых с Шефиром попадали на видео журналистов. И Ахметова, и Коломойского, и Пинчука, всех, к кому по вечерам приезжал в офис Шефир, всех, с кем общался. Думаю, это дело будет иметь большой резонанс».



Политолог Янина Соколовская задалась вопросами по организации покушения: «Сообщение МВД гласит: "Автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, ехал в направлении Киева. Между посёлком Ходосовка и Лесники по автомобилю из посадки было произведено 18 выстрелов из автоматического оружия". Но на этом участке дороги леса давно вырублены в порыве активного строительства. Потому вопрос: откуда действительно стреляли и откуда цифра 18? Гильзы нашли? Как ранее сообщалось, в машину попали 10 раз.

И еще: если пулевые отверстия со стороны водителя, то должны были стрелять с противоположной стороны дороги, насквозь — через встречку. Дождались окна, пока никого не было на дороге? Дивное совпадение, каких в природе не бывает?»



Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что покушение на Шефира — это внутривидовая борьба: « Версии:

а) Неделю назад журналисты просят меня прокомментить в прямом эфире… разборки между Ермаком и Шефиром!

б) сегодня утром я пишу инсайд о том, что Колю Котлету не пускали на днях в АП… ни по каким корочкам и звонки не помогли…

в) через три часа новость, что кто-то напал на водителя Шефира.

Либо это треугольник Ермак Шефир Коля чо-то делит и пушают друг друга… Либо это игра на отвлечение…

Оба варианта паршивы для Зеленского. Если игра — значит красная черта перейдена и теперь кровь на его руках… Если это разборки в треугольнике, то все еще печальней… Зеля просто "фишка" бандюганов.

Разборки устроили аккурат когда Зеля свалил в США…»



Журналист Игорь Гомольский тоже предлагает рассмотреть версию противостояния с олигархами: «Я раскрыл это дело, пацаны и девчонки!

Вышел Шефир к журналистам и сообщил, что покушались на него только для того, чтобы надавить на Зеленского. Вот прямо стреляли и кричали: «Так своему мелкому говнюку и передай!» Ну вот теперь все понятно. Осталось взять украинский Forbes и отработать тех, кто в первой десятке. Плёвое дельце!»



А вот бывший народный депутат Елена Бондаренко советует рассматривать дело как рейдерское: «Ты гляди. В покушении на Шефира одна версия прям благороднее другой. Тут тебе и "стреляли в Шефира, а угрожали и передавали привет самому Зеленскому". А вот тебе "рука Кремля". А еще "мешал олигархам". Такое ощущение, что из гоблинов лепят эльфов.

Да первая же версия, которая должна рассматриваться — это примитивное рейдерство, перехват чужого, используя близость к Зеленскому, то есть, темные делишки самого Шефира.

А то можно подумать речь идет прям о каком-то святоше.

Уже давно ясно, что в кругу у Зе святых нет. Скорее, отбор ппоисходил по принципу "кто без принципов".

А, да, еще и известное посольство вписалось. Ну, как же без них. Видимо, для них он — их сYкин сын. За хороших людей они не заступаются».

