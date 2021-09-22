На советника и ближайшего соратника президента Владимира Зеленского в Киеве совершено покушение – неизвестные обстреляли его автомобиль. Сергей Шефир не пострадал, но его водитель — в тяжелом состоянии. Первые версии и комментарии в соцсетях обсудили эксперты и лидеры мнений

Главред издания «Страна» Игорь Гужва написал о нескольких мотивах устранить влиятельного советника президента, как политических, так и в сфере бизнеса:

«Покушение на одного из ближайших соратников Зеленского Шефира. Что важно.

1. Накануне прошли слухи, что Шефир резко потерял во влиянии в окружении президента. И его активно «отпихывает» от принятия решений глава офиса президента Ермак.

2. С Шефиром связывали компанию «АгроГазТрейдинг», которая занималась поставками газа на Одесский припортовый завод, но недавно их остановила (а вместе с этим остановился и завод). Причем прошли слухи, что в ближайшее время поставщик газа на завод поменяется. И это также связывали с уменьшением влияния Шефира.

3. Шефир считался до недавних пор ключевым человеком в команде президента по контролю за финансовыми потоками и перераспределением бизнеса в пользу Зеленского и его ближайшего окружения.

4. Покушение произошло накануне очень важных голосований в Раде — по закону об олигархах, по повышению налогов и, в перспективе, по отставке Разумкова. Наверняка сам факт покушения власть будет использовать для мобилизации голосов под эти проекты, обвинив в организации нападения олигархов и прочие темные силы.

5. В качестве версий покушения в политических кругах сейчас осуждается такие:

— постановочное покушение с целью протолкнуть на теме «противостояния врагам» нужные власти решения в Раде, а возможно и ввести новые санкции или возбудить уголовные дела против тех, кто будет назначен заказчиком стрельбы,

— разборки внутри Зе-команды,

— месть за отжим бизнеса либо предупреждение, чтоб не отжимал,

— так как Шефир был по сути «кошельком» Зеленского, то это предупреждение в целом президенту по поводу его дальнейших планов по отжиму бизнеса и перераспределению потоков».

Журналист Диана Панченко отметила, что власти сейчас начнут искать российский след в покушении на Шефира:

«На Сергея Шефира совершено покушение. Сам советник Президента не пострадал, ранен его водитель.

Ещё один тревожный сигнал.

Либо власть настолько боится, что в ход пошли дешёвые постановки.

Либо настолько потеряла берега, что предупреждения становятся все серьёзнее.

Либо и то, и другое.

Российский след! Бинго! Не прошло и часа!

Арахамия считает, что за покушением на Шефира может стоять Кремль».

Политический эксперт Елена Маркосян убеждена, что в ближайшем окружении Зеленского началась борьба за влияние:

«Под Киевом обстреляли машину Шефира — первого помощника Зеленского. Его считали основным "защитником" Авакова в команде на Банковой и поговаривали, что в конце августа между Зеленским и Шефиром произошла крупная ссора, причем, настолько крупная, что Шефир собрал вещи и планировал на работу не выходить. Но в итоге остался. А сегодня в результате покушения был ранен его водитель, в которого попали три пули, а сам Шефир не пострадал.

Странные какие-то стрелки: они что, думали, что Шефир за рулем сидел или покушались именно на водителя?

В любом случае, выводы делать рано, но общая тенденция просматривается хорошо:

качество борьбы за власть в команде президента и около нее приобрела знакомые черты борьбы за бизнес и деньги времен 90-х. Политический бандитизм без террора не существует и он становится если не нормой, то уж точно не чем-то из рук вон…

Перчатка в сторону нового министра МВД брошена. Посмотрим, каким будет ответ.

Банковая погнала месседж, что покушение на Шефира связано с непримиримой борьбой Вавочки с олигархами.

Дурилки картонные. Какая борьба с олигархами? Где можно посмотреть на эту борьбу?

Рейдерский передел политического рынка — это есть, а борьбы с олигархами нет и предлагаемым законом эта борьба не начнется и не закончится. Нам-то какая разница, какие олигархи придут на смену тем, что есть сейчас? Никакой. Окончательную передачу третьим странам функций и полномочий украинской власти в сфере информполитики, владения медиа, финансовой и банковской сфере, бюджетной сфере, в силовых структурах, институтах судебной власти не нужно называть борьбой с олигархами. Мы же не идиоты и всё понимаем. Вавочка хочет принять закон и поставить себе пиар-галочку?

Ну на здоровье. Пусть ставит. Галочка будет, а рейтинг — нет».

Политолог Владимир Фесенко уверен, что покушение на Шефира — это предупреждение самому президенту:

«А вот это уже очень серьезно. И достаточно странно. Ведь Шефир — публично наименее заметная фигура в ближайшем окружении Президента Зеленского. С ним не было связано каких-либо известных конфликтных ситуаций. Вокруг него не было явного и острого политического напряжения. Поэтому пока можно предположить, либо спонтанный выброс агрессии у стрелявшего (который необязательно был направлен именно против Шефира), либо таким образом хотят спровоцировать на стихийные и эмоциональные действия Президента, возможно, хотят спровоцировать и конфликты в его окружении.

Скорее всего, главная цель покушения на С.Шефира — это предупреждение Президенту Зеленскому, и попытка запугать и самого Президента и его ближайшее окружение, в том числе и в контексте политики деолигархизации. Поэтому вполне возможно, что Шефир лишь символический объект покушения, главное предупреждение направляется самому Президенту Зеленскому».

Политолог Виктор Таран описал несколько версий:

«Покушение на Шефира — плохая история Поскольку он сам не пострадал, в голову приходит четыре версии:

— реальная история, он многим перешел дорогу и это попытка запугать

— внутренне видовая борьба Слуг за влияние на ЗЕ. Считайте последнее предупреждение

— инсценировка и попытка запугать ЗЕ

— отвлечение внимания от «вагнергейта

— это постановочное шоу, в котором обвинят представителей оппозиции — ветеранов АТО».



Политтехнолог Дмитрий Раимов написал о старте нового политического сезона:

«Машину первого помощника президента Зеленского обстреляли на дороге. Ранен водитель. По данным полиции — с десяток пуль эти киллеры выпустили по машине.

Моё мнение — это предупреждение. Для Владимира Зеленского. Сам Шефир практически отошёл от дел. Несколько раз забирал свои вещи уже с администрации.

Привет. Новый политический сезон».

