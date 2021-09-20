Противостояние между президентом Владимиром Зеленским, его фракцией в Верховной Раде и спикером парламента Дмитрием Разумковым обостряется. Эксперты прогнозируют развязку уже на этой неделе

В «Слуге народа» рассказали подробности конфликта с Разумковым © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Елена Скидан убеждена, что Разумков близок потерять кресло спикера уже в ближайшее время: «Разумков держится, как молодой лев, хоть Арахамия и выпалил, что "спикера не выбирают, а делегируют".

То есть, "слуги" вышли на тропу открыто.

Но вот глаза явно больные, сосуды полопались, то ли от напряжения, то ли от болезни.

Следующая неделя будет похоронная».



Писатель Ян Валетов написал, почему Разумков не может претендовать на лидера нации, при всех его сильных качествах и опыте: «По результатам атаки Слуг на спикера Разумкова, финал которой выплеснулся на экраны у Шустера. Могу себе с ужасом представить картину следующих выборов Президента Украины. Почему с ужасом? Потому что высохшая и дотрахавшаяся до мышей нива украинского политикума, имхо, не способна родить ничего нового, конкурентоспособного.

У нас нет никого, кто мог бы претендовать на первое кресло страны. Такого человека физически не существует. И ему неоткуда взяться. Не из чего вырасти. Нет ни одного политика, которого можно было бы рассмотреть кандидатом хотя бы теоретически.

Без шансов.

Разумков рассказал, что он намерен делать, если его попытаются отправить в отставку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кандидат должен быть прост, понятен народу, не слишком заумен в речах и не очень образован — тогда у него есть надежда, что его хотя бы запомнят.

Хорошо ли это? Плохо ли? На мой взгляд — плохо.

Хочу ошибиться. Очень хочу.

Отсутствие конкуренции — это всегда застой и деградация.

Начинаю с тоской вспоминать время, когда у Шустера в кадре было как минимум четыре реальных кандидата в Президенты. Не скажу, что они мне нравились. Не скажу, что они были хорошими людьми. Не скажу, что они приносили пользу.

Но они были личностями. Противоречивыми, малоприятными, лживыми, опасными, но личностями. Их было за что любить одним, и за что ненавидеть другим.

Нынче все ровненько».



Экономический эксперт Александр Охрименко убежден, что только Разумков — единственный, кто может составить реальную конкуренцию Зеленскому: «Сейчас действительно для Владимира Зеленского нет проблем в очередной раз переизбраться в Президенты Украины. Все опросы, в том числе и закрытые, показывают, что Зеленской во втором туре побеждает всех возможных конкурентов типа Порошенко, Тимошенко, Бойко. Но те же опросы показывают, что антирейтинг у Зеленского значительно больше, чем в Разумкова. Поэтому политтехнологи очень четко дают сигнал для всех спонсоров, которые хотят сделать ставку на нового кандидата в Президенты. На данный момент только Дмитрий Разумков реальный конкурент Зеленского на президентских выборах. Хотя для полного успеха, еще нужно раскрутить образ нового лидера нации —Дмитрия Разумкова, который может исправить ошибки Зеленского, но при это не допустит реванша в Украине агентов Путина.

Возможно, Вы слышали, что есть люди в окружении Зеленского, которые хотят отправить в отставку из поста спикера Верховной Рады Разумкова, как реального конкурента Зеленского. И вот тут интрига. С одной стороны, отставка Разумова позволит самому Разумкову начать свою политическую карьеру и уже на выборы Президента в 2024 году подойти со своей политической силой, которая будет критиковать Зеленского и при этом реально конкурировать на электоральном поле Украины. Но, с другой стороны, для того чтобы сделать новую политсилу, нужны деньги и большие деньги, а это значит что для Дмитрия Разумкова нужен спонсор или точнее спонсоры олигархи, но не так просто их найти. Сейчас большая часть украинских олигархов сделала ставку на Зеленского. Во многом он их устраивает и поэтому затевать с ним «войну», как это они с делали с Януковичем олигархи не хотят. Но, тут еще появляется И В ТРЕТЬИХ. Для самого Владимира Зеленского может быть выгодно, чтобы во второй тур президентских выборов вышел Дмитрий Разуков и победил. В этом случаи Владимир Зеленский станет сильным политическим лидером Украины на долгие годы. У него будет своя политическая сила, которая уже сможет на последующих выборах президента Украины обеспечить ему победу на выборах Президента на критике ошибок президента Разумкова. Это для действительно уже интересно и самое главное выгодно для ВСЕХ украинских олигархов, а именно они решают, кто будет в Украине Президент, а не Путин, и тем более не Байден.

Умелая ротация Президентов, это шикарный политический ход. Когда население довольно, что нет Старого Царя, что они сами избирают себе Президента и самое главное, что ОНИ И ТОЛЬКО они могут менять Президентов.

Идеальная модель народной демократии, когда народ занят выборами и политическими дебатами, а олигархи заняты бизнесом и деребаном. А Президент, это всегда Президент. В любой стране мира Президент служит и работает на олигархов. А вот если он начинает нарушать правила, как это сделал Янукович, его просто изгоняют из поста Президента».



Политолог Виктор Таран рассуждал, почему Зеленскому стал неудобен Разумков: «Давайте разберемся, что стоит за публичной ссорой между Разумковым-Арахамией в эфире Свобода слова Так вот. Говорят окружение президента окончательно убедило Зеленского в ближайшие полгода идти на досрочные президентские А за ними сразу провести досрочные парламентские Почему? Потому что по мнению Ермака энд Ко ЗЕрейтинг рискует в ближайшее время начать резкое падение. И за два года он может не переизбраться Но для досрочных президентских нужно выполнить два условия:

— внести изменения в законодательство, которые позволят ЗЕ в случае его добровольной отставки баллотироваться

— иметь своего лояльного спикера. Почему? По конституции во время отсутствия президента именно спикер руководит страной И если спикер не будет лояльным Президенту могут быть нюансы. Например спикер может отменить или отсрочить проведение выборов или против ЗЕ возбудят уголовные дела. согласитесь, там есть за что возбуждать или другие сценарии, которые оставят ЗЕ за бортом избирательной гонки Поэтому решили срочно убрать Разумкова. Поэтому ищут верного и лояльного А с этим проблемы. Голосов пока нет. Поэтому их ищут. Поэтому Арахамия встречается с Коломойским. Поэтому Ахметов может получить преференции в Госбюджете 2022 Поэтому внимательно наблюдаем чем завершится внутренняя борьба в ЗЕ команде Ее результат в значительной степени будет влиять на дальнейшие политические процессы в стране»

