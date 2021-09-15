В Киеве вновь заговорили о возможной войне с Россией. Сначала президент Владимир Зеленский на саммите YES в Киеве заявил, что не исключает полномасштабного противостояния с РФ. Затем советник Офиса Президента Алексей Арестович высказался о сути войны на Донбассе, а глава ОП Андрей Ермак выразил надежду, что США помогут завершить конфликт с Россией

Эти заявления дали пищу для рассуждений экспертам — почему активизация боевых действий снова стала одной из главных тем для украинской власти. Украина подвешенная. Ни войны, ни мира © пресс-служба президента Украины

Бывший народный депутат Саша Голуб понял, почему украинские власти не торопятся установить мир на Донбассе:

«КУРОРТ С ЗАПАХОМ КРОВИ.

Арестович, советник главы офиса Зеленского, дал определение кровавой войне на Донбассе: "АТО — это большой курорт для мальчиков. Большой пионер-лагерь…" Теперь понятно КАК они относятся к трагедии? Понятно почему никакой Зеленский войну останавливать даже не собирается? Понятно почему они постоянно динамят "Минские соглашения"? Регулярный отстрел жителей шахтерского региона для всех них что-то вроде игры-"Зарница". Развлечение. Способ отвлечься от бытовухи. Вот только на Западе они упорно продолжают рассказывать совсем другие истории…»



Политолог Виталий Портников убежден, что Зеленский, который обещал установить мир, наконец прозрел:

«Спустя два с лишним года после избрания Владимира Зеленского президентом Украины российское ФСБ обвиняет соседнюю страну в «государственном терроризме» (что вполне может стать прелюдией к новому нападению), а сам президент Украины признаёт опасность большой войны с Россией. Встреча с реальностью состоялась».



Глава Россотрудничества Евгений Примаков считает, что на фоне событий в Афганистане президент Зеленский опасается, что Украину ждет подобная участь. Вот и напоминает о себе и своей важности. Для этого Зеленский готов даже втянуть свою страну в полномасштабную войну:

«Киев пробует привлечь к себе внимание: Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным без условий, но с условием, что Россия будет обсуждать сдачу Крыма; Зеленский предполагает, что война между Украиной и Россией вполне возможна; Украина готовит встречу в «нормандском формате» и так далее и так далее.

Отчего внезапно столько суеты, так ли она неожиданна: нет, конечно, всё предсказуемо. Киев явно переживает «отъезд» американцев из Афганистана и не может не примерять это вот на себя. Кошмары о том, как Андрей Ермак, глава администрации украинского президента, синими пальцами держится за элерон разбегающегося «Геркулеса» всё же порой мучают. Затем и американцы решили поуспокаивать ув. партнёров: и Байден Зеленского принял, и Виктория Нуланд поклялась, что такого как в Афганистане с Украиной не случится (какого? Неужели в Вашингтоне всё же официально признают, что это было фиаско?). И вот, отставник-посол США в Киеве Хёрбст пригрозил серьёзными и разрушительными санкциями против России, если та силовым манером присоединит Украину.

Зеленскому и Киеву очень нужно сейчас напоминать о себе. И если раньше дело было в том, чтоб добыть хоть что-то, то сейчас — чтобы хотя бы не бросили и не кинули.

Хотелось бы заверить В.А.Зеленского — нет, ну так уж совсем не кинут. Да, придётся покупать за очень большие деньги реверсивный газ. Да, нечем платить пенсии и бюджетные зарплаты. Да, поскакать под Бандеру по улицам придётся. Пособирать клубнику в Польше. Но всё это было затеяно не для того, чтобы людоедский режим этот США/Брюссель/чОрт лысый в какой-то момент бросил. Даже в логике провала — Афганистан был интересен американцам сам по себе. А так как кампания там была провалена — ну, «оплатим убытки и домой».

То ли дело Украина. Украина никому не интересна сама по себе. Нынешняя Украина представляет интерес для американцев и Co только как инструмент, чтобы вредить России, как ржавая заточка в нашем боку. Украину никто не бросит — если это произойдёт, то она просто дезинтегрируется, её не станет. А вот богатой и достойной жизни на Украине в той же логике быть не должно: она должна быть голодная и злая. Потому и газ по реверсу задорого, и никакого НАТО с ЕС, потому особых вложений и нет, а есть только кредитные подачки. Потому и оружие подкинуть выгоднее, чем заставить выполнять мирные соглашения. Кому они нужны, Бог с вами — а вот продолжать накачивать враждебное к России безумие на юге исторической России — это да, это выгодно и полезно.

Себя, кстати, тоже не стоит уговаривать, что Украина вот-вот развалится. Она ще не вмрёт ещё долго, как голодный зомби, который бросается на забор, за которым живут люди. Для того она и существует сейчас».



Украинский активист и волонтер Наталия Юсупова согласна с президентом и опасается эскалации на востоке страны. Этим страхом накачивается и население через «телевизор»:

«Программа Шустера заставила многих задуматься. Из 100 чел присутствующих в зале, 65% считают, что полномасштабная война с РФ с большой вероятностью может быть. Зеленский публично заявил о том, что он не исключает опасность полномасштабной войны России против Украины. Объединение РФ с Беларусью не за горами, так что Украина получает ещё сотни километров рос вооружения на своих границах до западных областей. От черниговской границы с белорусами до Киева всего ничего, за час можно доехать. Серьёзная ситуация.

Пока правящее большинство дерутся в ВР, устраивают скандалы и плюются на политич ток шоу, наши враги осуществляют свои планы. На фронте обострение, каждый день раненые, власть молчит и если бы журналисты, активисты, военные громко не писали о фронте, вроде бы как и войны нет. Как сказал вчера присутствующим на программе, представитель по правам человека» Чего Вы смеётесь?? У Вас рос войска стоят в 70км от Киева! А Вам смешно..» Было смешно, если бы не было так стыдно за происходящее»



Бывший народный депутат Владимир Олейник убежден, что к войне Украину подталкивают западные партнеры:

«Давайте попытаемся понять кто и что хочет. Например, Украина и Россия войны не хотят. Я имею в виду украинский народ и Россию как государство.

Война на Донбассе это большая мечта для заокеанских кураторов. Если такая масштабная война начнется мы стали бы врагами на тысячелетия. Мы же понимаем последствия такой войны. Кураторы не против чтобы был широкомасштабный конфликт. Так они решают главную задачу — сменить политическое руководство в России, Белоруссии и поставить у руля ручных руководителей как в Украине, Молдове, Грузии для того, чтобы управлять всеми процессами.

Но украинский народ воевать не хочет. 75 процентов выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Не говоря о том, что не хотят войны с Россией. И то, что семь волн призыва, которые предпринял Петро Порошенко были провальными. Призывники убегали, а родители их прятали в стране, которую власти Украины называют страной агрессором.

В данном случае Зеленский хочет конфликта по одной причине, он послушно исполняет чужую волю. Но он забывает, что Украину как страну политическим игрокам, двигающим пешки на политической арене совершенно не жалко. А Зеленскому ради спасения собственной шкуры не жалко собственный народ и их детей. Он сам четырежды сам был уклонистом от воинской службы. Поэтому Данилов сегодня озвучивает то, что потом можно будет списать на от, что мы не первые начали.

В Украине сегодня информационный вакуум. Три канала закрыли, постепенно расправляются с другими независимыми СМИ. И уже стоит вопрос не о существовании информационного поля, а о пропаганде. И когда Зеленский с Даниловым говорят, что они не исключают широкомасштабного конфликта, нужно понимать, что страну извне подталкивают к такому конфликту. Не случайно Нуланд начала говорить, что Украину не бросят как в Афганистане.

Посмотрите на финансовую строну. Казалось бы нужно сейчас помочь Украине на вакцину, гуманитарную помощь, социальные программы. Нет, деньги дают исключительно на вооружение».

