Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов поддержал идею перехода Украины на латиницу и отказ от кириллицы. Нововведение от самого сурового реформатора эксперты восприняли с иронией, однако в целом тенденции украинской политики настораживают

По пути Казахстана и Узбекистана. Зачем Украине переход на латиницу © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк Олег Волошин сравнил методы украинского совбеза с большевистскими практиками:

«Удивление тем, что бывший комсомолец, уроженец Луганска предлагает перевести украинский язык на латиницу, высказывают только те, кто не знают истории. Данилов уже год как пытается в пародийной форме копировать стиль и методы большевиков.

В ноябре 1929 года Главнаука Наркомпроса РСФСР образовала комиссию по разработке вопроса о латинизации русского алфавита во главе с профессором Н. Ф. Яковлевым и с участием лингвистов, книговедов, инженеров-полиграфистов.

Комиссия завершила работу в январе 1930 года. Итоговый документ предлагал три варианта русской латиницы, чуть отличавшиеся друг от друга. Из протокола заключительного заседания комиссии от 14 января 1930: «Переход в ближайшее время русских на единый интернациональный алфавит на латинской основе — неизбежен». Вскоре, правда, проект свернул Сталин. И вот о нем вспомнил Данилов. Вполне логично. Так и до идеи мировой революции доберутся. Какая эпоха, такие и большевики».



Политический эксперт Александр Зубченко предложил переводить украинцев сразу на китайский:

«Секретарь-зоолог Данилов предложил перейти с кириллицы на латиницу. И учить английский с детского садика, поскольку это язык цивилизованного общения. Думаю, медлить нельзя: все платежки за квартиру надо выпустить на китайском. Чтобы облегчить переход на новые языковые стандарты. Заодно и американцев потроллим. А после китайской все с облегчением перейдут на английский и иврит».



Журналист Анастасия Товт написала, что языковой вопрос выходит на новый уровень:

«Секретарша СНБО Данилов выдал инновационное предложение: перевести украинский алфавит на латиницу. Реформа уровня гиперлупа. Сначала они бідкаються, що мэры, министры и депутаты не знають солов‘їної і наради проводять мовою агресора. А теперь решили видимо забить «her». Уравнять всех. Чтоб никто не знал, как правильно писать — reforma или rephorma. И чтобы все срачи у нас в стране сводились именно к этому. Мовне питання виходить на новий рівень. Стесняюсь спросить.

А Зеленский украинский язык уже выучил? Это ж теперь заново переучиваться придётся.

Нечуваний прогрес. Вельми актуальне питання».



Ее коллега, журналист Денис Иванеско рассуждал об языковых тонкостях грамматики:

«Первый этап реформы ветеринара Данилова по переходу на латиницу предполагает введение артикля "the" перед всеми позитивными существительными. The pobeda, the reforma, the uspeh, the evrointegraciya. Негативные слова, такие как zrada, proval, korrupciya, будут как и раньше писаться с неопределенным артиклем "a".



Журналист Елена Скачко не сомневается, что обсуждения о переходе на латинский алфавит не так уж и безосновательны и вполне реальны, учитывая тенденции в украинском обществе с переписыванием истории. Теперь взялись на азбуку:

«Читаю и диву даюсь, как приручают у нас покладистую часть населения, вкладывая в их головы дикие идеи. Причем легко обосновывая их модностью, прогрессом и удобством.

Очередной пример — идея перевода украинского языка на латиницу.

Эта идея начала осторожно, как бадминтонный воланчик, изредка забрасываться лет семь назад (может, и раньше, я не помню), теперь она звучат ещё не настойчиво, но все чаще, а воланчики (лица-трансляторы) все тяжелее.

И если кому-то сегодня это кажется невозможным, то просто вернитесь в 2013 год. Разве тогда вам некоторые реалии сегодняшнего дня казались возможными?

Я совсем не удивлюсь, что ради того, чтобы с апломбом войти в историю, кто-нибудь таки затеет и сделает это.

Я совсем не удивлюсь, что найдутся передовики, которые это поддержат и выйдут с плакатами а-ля "хочу трусики, как в Европе".

Я совсем не удивлюсь, что пройдет какой-нибудь референдум, который покажет нужный результат, но все будут удивляться, а кто вообще участвовал в этом референдуме?

Я совсем не удивлюсь, что в качестве железного аргумента выдвинут необходимость окончательно отсепарироваться от русского и приведут в пример молдавский и узбекский.

Люди, пока не поздно, опомнитесь.

Если вы боретесь за сохранение украинского языка, то как вы можете отказываться от одной из главных его идентификаций — от начертания?

Язык — это не только звучание. Язык — это написание. Это и есть два основных кита, на которых держится "личность" языка.

Отказ от кириллицы — это отказ от огромного пласта собственной истории и культуры, от своих мыслителей и классиков, от творческого наследия.

И не надо вспоминать Молдавию и Узбекистан — там совершенно другая историческая подоплека.

Отказ от кириллицы — это огромные бесполезные вложения денег на формальные вещи, в то время как этих средств катастрофически не хватает на элементарные нужды страны, включая медицину, образование и органы правопорядка.

Отказ от кириллицы — это большие филологические сложности, попробуйте себе представить, сколько ошибок и разночтений будет только при воспроизведении г фрикативного, щ, ж, и, i и прочего.

Разговоры об отказе от кириллицы — очередная политическая манипуляция, цели которой, как и любой манипуляции в принципе, совсем не привлекательны.

И если сейчас уже можно говорить о глобальной безграмотности, то отказ от кириллицы вообще породит эпоху полного раздрая.

Впрочем, может, это и есть цель?»



Блогер Роман Романов уверен, что в Украине происходит логичный процесс, как для колониального государства:

«А, собственно, с чего все так возмутились инициативой Данилова? Он всего лишь хочет, чтобы английский язык был вторым государственным. И это абсолютно нормально… для абсолютных колоний. Ведь учили же индусы английский, когда были колонией Великобритании, да половина Африки выучила французский, когда там хозяйничали французы. Так чем мы лучше индусов и населения Африки? Холопы должны понимать команды хозяев незамедлительно, а не с гуглом и словарем. Так что Данилов всего лишь заботится о качестве взаимопонимания между белыми господами и гидными туземцами. И к нему не должно быть никаких вопросов».



Общественный деятель Александр Скубченко напротив уверен, что латинизацию не примет народ:

«Зеленский рассказывает, что мы — Русь, его секретарь Данилов — чтобы украинский язык на латиницу перешёл. Вот как они умудряются одновременно и о наследии Руси рассуждать, и переход на латиницу предлагать?

Борменталь, дайте им латиницу, пусть успокоятся. Скорее Ватикан на кирилицу перейдёт. Ведь одно дело тарифы терпеть, а другое — когда негодяи душу вырвать хотят. Снесут вас вместе с латиницей!»