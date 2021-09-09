Журналисты американской телекомпании CNN опубликовали материал, в котором утверждают, что разведка США оказывала техническую, консультативную и финансовую помощь Киеву в спецоперации с «вагнеровцами» в Белоруссии, в ходе которой были задержаны 33 россиянина

Сюжет телекомпании вызвал бурное обсуждение среди украинских экспертов. Также на журналистский материал отреагировали в Офисе президента Зеленского. Государство-террорист. CNN выпустил расследование о «вагнеровцах» — и это только начало © кадр из видео задержания

Народный депутат Олег Волошин написал, что это стало очередным провалом украинской власти:

«Вот и кто после этого ещё осмелится утверждать, что за коммуникации в команде Зеленского отвечают не умственно ограниченные бездари? Это ж надо так усугубить своё и без того весьма плохое положение в деле вагнеровцев. CNN как уже старались не обвинить ни в чем украинскую власть, так тут вываливается особо умный Подоляк и обвиняет рупор американского либерализма в… естественно, работе на Кремль. Как сказал бы на это Виктор Фёдорович: «На тебе шапка горит».

А то, что ФСБ поспешило подтвердить то, что в дело «вагнеровцев» было вовлечено ЦРУ, так, во-первых, это правда (о сопричастности западных спецслужб говорили давным давно), а, во-вторых, этот факт крайне важен для Москвы, чтоб лишний раз доказать, что за всем, что исходит из Киева, стоит «вашингтонский обком». И только такой гений, как Подоляк, решил сделать из лежащих на поверхности простых мотивах Лубянки пошуметь, вывод о сговоре чекистов с CNN. Какой хозяин на Банковой, такие и холопы».



Политтехнолог Дмитрий Раимов задался вопросом: кто же все-таки слил «спецоперацию»:

«ТАКОЕ ДЕЛО. CNN опубликовало расследование про дело «вагнеровцев». Американская разведка уж авторитетна? Подтвердили операцию. Чем поставили на нулевую отметку слова наших властей. США дали деньги и другие ресурсы. И так, господа. Операция была. И ее слили. Теперь дело за малым. Итоговые документы и расследования про то, кто «слил» операцию. Дальше обвинения в госизмене. Станция «вовремя спрыгнуть» скоро будет закрыта. Потом пойдёте на дно вместе с зелёным титаником».



Медиаменеджер Елена Скидан считает, что Украина в этом деле повела себя не по-партнёрски:

«Никогда такого не было и вот опять)))) CNN заявила, что спецоперация по захвату "вагнеровцев" была, а Ермак, что это — "детективная история, которая выдумана от начала и до конца". Но главные итоги визита нашего к их Дедушке здесь: "украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции." То есть, бабло взяли, а работу не сработали. Не по-партнёрски)))»



Политолог Владимир Фесенко убежден, что не все так однозначно в этом расследовании:

«История о вагнеровцами все больше напоминает какой-то шпионский сериал. Информация появляется дозировано, с определенной периодичностью (чтобы не забывали), и из разных источников.

В чем проблема? В этой истории конфликтно переплелись интересы Украины и России, нынешней и предыдущей украинской власти, бывших руководителей украинских спецслужб, обиженных, что им не удалось (судя по разным источникам) реализовать лихую спецоперацию и стиле Джеймса Бонда.

Источники информации для CNN — именно бывшие руководители военной разведки Украины, которые имеют определенные образы, политические симпатии и антипатии. Поэтому следует избегать поспешных и однозначных выводов, кто и в чем виноват, почему произошла это спецоперация, каковы могли быть ее последствия (в том числе и в случае громкого провала).

Очень настораживает тот факт, что в ФСБ сразу отреагировали и похвалили эту публикацию. Когда в условиях гибридной войны что-то очень нравится россиянам, тем более их спецслужбам, это как минимум повод для беспокойства. И наоборот.

То, что американцы могли быть в курсе, не значит, что это была их операция, или они принимали в ней непосредственное участие. Очень показательно, что высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что утверждения «Украинских источников» — "ложные". Он указал, что разведка США знала об операции, но отрицал любую причастность. Чиновник, пожелавший остаться неназванным, предположил, что попытки втянуть американские агентства могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской операции с высоким риском.

Вот к такой оценке стоит прислушаться».



Политолог Сергей Быков выразил общее мнение Офиса президента и тоже написал о причастности Москвы к американскому расследованию:

«Действительно, вызывает огромные сомнения, не послали ли к журналистам CNN засланного казачка из-за поребрика. Уж больно странно, что ФСБ вообще отреагировала на эту публикацию. Если вы откроете сайт ФСБ России, то найдете там раздел "официальные сообщения". В этом разделе ФСБ публикует новости, обращения и реакции на разного рода события. Чтобы найти последнюю реакцию на сообщения СМИ, мне пришлось пролистать более 90 страниц заголовков новостей ФСБ. Последняя новость, в которой ФСБ вообще реагирует на сообщение СМИ, было 20 лет назад — 27.07.2001 года. Скрин этой новости прикрепляю в комментариях, а самым любознательным даже дам ссылку на эту новость.

Обратите внимание, что ФСБ в этом сообщении реагирует на интервью конкретного человека, с именем, фамилией и должностью, а не на статью с "анонимным источником". Поэтому, друзья, реакция ФСБ на статью CNN заставляет предполагать, что статья в CNN была рядовой спецоперацией для достижения целей российской пропаганды.

Вряд ли россияне подкупили CNN. Скорее, подослали засланного казачка, который наговорил журналисту CNN написанные Кремлем тезисы. Россия пытается расшатать ситуацию в Украине и рассорить нас с западными партнерами. Для этого никаких денег не жалко. Не даром же Россия только из бюджета на интернет-присутствие и финансирование RT за пределами РФ в 2021 году тратит 714 млн долларов (52 млрд рублей)».



Политолог Андрей Золотарев написал, что, похоже, разыгрывается новая игра с привлечением полезных патриотов в Украине:

«А ведь действительно сюжет CNN не добавил ничего нового к тому год назад было изложено военкором Коцем в «Комсомольской правде». Попахивает сюрром: CNN хвалит ФСБ, ФСБ хвалит CNN. И не как-нибудь, а через ТАСС.

Позитивная реакция ФСБ показательна. Лубянка — не богадельня, просто так комплименты там не раздают, тем более американским медиа. И тем более — накануне завтрашнего рандеву Лукашенко с президентом России. Поэтому представители нашего политикума, воспринявшие это как выстрел стартового пистолета с берегов Потомака, явно поторопились.

Ирина Геращенко, потребовавшая в свойственной ей экспрессивной манере немедленного создания специальной следственной комиссии Рады, может успокоиться. Потому что продолжать теперь придется в амплуа полезных патриотов…»

