Во вторник, 7 сентября, группа «Рейтинг» опубликовала данные нового социологического исследования, согласно которым позиции президента Владимира Зеленского по-прежнему сильны и нерушимы

Эксперты и лидеры мнений высказались о результатах исследования в соцсетях.

Порошенко отстал от Зеленского в рейтинге более чем в два раза — опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Михаил Шнайдер детально проанализировал итоги социологического опроса:

«Друзья, сегодня группа "Рейтинг" представила результаты общественно-политического опроса, проведенного 2-4 Сентября, согласно которому, президент Владимир Зеленский является БЕЗУСЛОВНЫМ лидером электоральных Симпатий. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то Владимир Александрович легко бы победил любого из своих Оппонентов.

За Зеленского проголосовали бы 27,4% опрошенных среди всех и 31,1% среди тех, кто определился со своим Выбором.

Это более чем ВДВОЕ больше, чем у ближайшего конкурента Петра Порошенко, который мог бы набрать в первом туре 11,7% и 13,3% среди тех, кто Определился.

Юрий Бойко согласно данным этого опроса на третьем месте и мог бы рассчитывать на результат в 9,6% от всех опрошенных и 10,9% среди тех, кто Определился.

И в связи с этим можно сделать вывод, что Украинское общество — и особенно молодые Украинцы — не видят ни в одном из конкурентов Владимира Зеленского человека, который мог бы обеспечить модернизацию и развитие Украины, а также общественное развитие, отвечающее требованиям Времени.

Также остается абсолютно устойчивой тенденция недоверия общества ко всем старым Политикам. Чемпионами по недоверию являются "Гетьман" и Медведчук.

Если суммировать показатели "Скорее не Доверяют" и "Совсем не Доверяют", то им обоим не доверяют по 71% Опрошенных.

"Гетьман" также безальтернативно возглавляет и антирейтинг кандидатов в Президенты.

В ответ на вопрос о том, за кого бы не проголосовали ни при каких обстоятельствах, большинство отвечает, что не проголосовали бы именно за Порошенко — 45%.

Ну а Владимир Зеленский, имеет неплохое соотношение доверия-недоверия Опрошенных.

Ему полностью доверяют 19% опрошенных, скорее доверяют 31%.

Для действующего президента Украины на третьем году каденции это довольно положительный Показатель.

Люди чувствуют, что Владимир Александрович реально работает на страну и отличается от тех президентов, которые были Раньше.

Также показательно, что Украинцы стали более оптимистично оценивать состояние дел в Государстве.

Ну а если говорить о выборах в верховную раду, то победителем выборов, если бы они состоялись в ближайшее время, стала бы партия "Слуга Народа" — 21,8% от всех опрошенных и 25,8% от тех, кто определился, за кого Голосовать.

Партия Порошенко набрала бы 11,9% от всех и 14,1% от тех, кто Определился.

ОПЗЖ — 10,5% от всех опрошенных и 12,4% от тех, кто Определился.

И этот опрос показывает, что никакой рациональности в постоянных разговорах старых политиков о перевыборах — просто НЕТ. Владимир Зеленский победил бы и сейчас любого из Конкурентов.

А партия "Слуга Народа" все равно была бы лидером парламентской Гонки.

И как мы видим, общество не доверяет деятелям из Прошлого.

Также показательно, насколько объединены политические судьбы давнишних партнеров — "Гетьмана" и Медведчука.

Они вместе работали много лет в политике, они вместе зарабатывали деньги на нашем государстве и в конечном итоге они вместе накопили огромный Антирейтинг.

Так что как как говорится — результат на Лицо».

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Главред РБК-Украина Сергей Щербина считает, что пиар-команда Зеленского работает отменно:

«Зеленский — 31%, Порошенко — 13%, Бойко — 11%, Тимошенко — 9%.

На третьем году президентства Зеленский держит тот результат, который получил в первом туре выборов — около 30%. У Порошенко в 2016-м было уже 15% против 55% на выборах.

По антирейтингу у Зеленского тоже всё сравнительно хорошо — 24%. У Порошенко — 45%, у Тимошенко — 38%, Бойко — 35%.

Занятны и оценки народом празднования Дня независимости.

Среди тех, кто смотрел торжества, парад и речь Зеленского понравились 51%, мини-фильм с девочкой-Украиной — 67%, концерт — 50%. При этом топ негатива к торжествам социологи фиксируют на востоке и юге Украины.

Отсюда вывод — технологически очень грамотно работают люди, причём третий год».

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Блогер Ирина Медушевская, в свою очередь, считает залогом успеха Зеленского дружбу с олигархами:

«Вышел свежий опрос "Рейтинга".

Зеленский — 31%, Порошенко — 13%, Бойко — 11%, Тимошенко — 9%.

Вот учитесь, как дружить с олигархами, одновременно продвигая деолигархизацию!

Думаю, очень дорогие у моносброда политтехнологи, и свои денюжки отрабатывают сполна! Тут прям снимаю шляпу!»

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Политолог Владимир Фесенко убеждён, что внешнеполитическая активность президента принесла ему плоды:

«О свежих электоральных рейтингах (по данным опроса соцгруппы «Рейтинг»). Как видим, рейтинговая ситуация остается стабильной. Уверенно лидирует Президент Зеленский, более чем в два раза опережая ближайших конкурентов. Также с заметным отрывом лидрует и партия «Слуга народа». По сравнению с летними показателями рейтинги Зеленского (и президентский рейтинг, и рейтинг доверия) несколько улучшились. Возможно, это следствие активного празднования 30-летия независимости, позитивной оценки и саммита «Крымской платформы» и визита Президента Зеленского в США. Кстати, судя по данным упомянутого опроса, почти половина украинцев позитивно оценили визит Президента Зеленского в США.

Электоральные рейтинги конкурентов Зеленского и его партии существенно не изменились. Да они себя и не особо проявляли в последние месяцы, особенно на фоне активности Президента Украины. Посмотрим, как на динамику электоральных рейтингов повлияет обострение политической борьбы осенью».

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Политолог Андрей Золотарёв объяснил, почему старая гвардия политиков с треском проигрывает Зеленскому:

«Свежие цифры от «Рейтинга». На электоральных фронтах без перемен, года так с 2019. Зеленский остаётся лидером электоральных симпатий. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленский победил бы любого из оппонентов

27,4% (31 % среди тех, кто определился) более чем вдвое больше, чем за ближайшего конкурента Петра Порошенко, который мог бы набрать в первом туре 11,7% всех опрошенных (13,3% среди тех, кто определился).

Если говорить о выборах в Верховную Раду, то потенциальный победитель и здесь прежней. "Слуга народа" с 21,8% от всех опрошенных и 25,8% от тех, кто определился, за кого голосовать. "Евросолиданость" Порошенко набрала бы 11,9% от всех и 14,1% от тех, кто определился. Понятно одно «старые» политики не могут составить конкуренции Зеленскому. Персонифицируя на нём вектор своих атак они все больше капсулируются своих электоральных гетто. Изменить сложившиеся положение вещей может либо «черный лебедь», либо кардинальная смена повестки».