Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова уже давно в экспертных кругах рассматривают как самостоятельного политического игрока, приписывая ему конфликт с Банковой, лично Зеленским и даже союз с мэром Киева Виталием Кличко

Кость Бондаренко: Разумков может повторить политическую судьбу Мороза © РИА Новости, Нина Зотина

Блогер Сергей Ожегов в своем телеграм-канале высказал мнение, что Разумков затеял псевдосамостоятельную политическую игру: «Спикер Верховной Рады Разумков, заявил о своей готовности предоставить трибуну ВР секретарю СНБО Алексею Данилову, если тот захочет указать пальцем на нардепов, которые имеют связь с олигархами и предположил, что если этого не произойдет, то секретарю СНБО придется извиняться перед народными депутатами и парламентом. Об этом Разумков заявил в эфире "Интера". "Идти путем домыслов, безосновательных обвинений, или как говорят "без суда и следствия" — это точно не мой формат работы. Возможно в СНБО в этом плане есть больше опыта, но надеюсь, что нет", — считает спикер. Произошедшее подают, как свидетельство непростых отношений Разумкова с Банковой. Однако есть и другое мнение. Вполне возможно, слуги с целью своего сохранения просто разыгрывают сценарий "хороший — плохой".

Известно, что среди самих "слуг" немало "непримиримых критиков" власти, которые регулярно высказываются и в поддержку русского языка и в пользу сохранения исторической памяти, однако всё это нисколько не мешает власти уже 2 года двигать страну своим, разрушительным путём. Не нужно забывать, что у власти профессиональные шоумэны, умеющие заставить народ верить.

Пару последних высказываний спикера ВР Разумкова:

Кирилл Молчанов: Разумков ждет подходящего момента чтобы хлопнуть дверью и уйти в отставку © Facebook, Кирилл Молчанов

Кстати, по некоторым данным Разумков — единственный, кто не голосует за внесудебные решения СНБО о закрытии телеканалов и масс-медиа.

2.«Я являюсь сторонником Минских договоренностей, другого варианта сегодня нет», — заявил Дмитрий Разумков после своей поездки на Донбасс."

Слуга народа"Разумков, являющийся вторым лицом в государстве, в последнее время всё чаще стал высказываться вразрез с позицией Зеленского. Предполагаем, что это игра "слуг" в "хорошего и плохого" для сохранения позиций "слуг" при возможном сценарии досрочных парламентских и президентских выборов».

Парламентский фотограф Богдан Бортаков прочит спикеру парламента президентское кресло: «Часто читаю в ленте о предположительной отставке Дмитрия Разумкова. даже чаще чем о грядущей процедуре ротации в правительстве. впрочем, последним уже сложно кого-то удивить. Кабмин превратился губку для мытья репутации президентов уже давно. И, как только раковина негатива наполнялась до краев, ими жертвовали спуская в "политическую канализацию" либо целиком, либо частично. в случае с последними двумя премьерами ситуация усугубилась настолько, что я не берусь судить, кто из них более "ручной". И, с вероятностью приближенной к абсолютной, следующий состав кабмина ничем в этом смысле отличаться не будет. все потому, что мы живем в стране схем, которые иногда работают. А схема "премьер становится президентом" сработала уже трижды.

Как вы сами понимаете нынешнему президенту этого не нужно, ведь многое говорит о том, что он решил внедрить в политическую жизнь новую схему — президент становится президентом. Получится или нет — посмотрим — всем предшественникам этого не удалось. В тоже время нынешний спикер действительно интересная фигура, а схема спикер становится президентом уже разик сработала. что там было? Развал? Кризис? Умение Кравчука "подсуетиться"? В любом случае люди проголосовавшие за первого президента по большей части еще здравствуют и на избирательные участки ходят с завидным постоянством. Имхо сместив акцент будущей кампании с регионов на жителей регионов определенной возрастной группы, представитель поколения, которое посылали учиться чтоб потом поднимать страну сможет повторить схему Кравчука еще раз…)»



Журналист Алена Яхно отметила интересную тактику поведения Разумкова: «Интересно девку пляшут. Вы знаете, какие "замечательные" отношения у Разумкова и Зеленского. Один тихо саботирует и создает свою политсилу, второй не пускает в АТО и пытается всковырнуть со спикерского кресла (пока безуспешно).Так вот! У Разумкова выкристаллизовалась интересная тактика. Он критикует власть, но при этом не называет фамилию Зеленского. Все молнии летят в Данилова. Вроде он не инструмент Зеленского, а самостоятельная фигура.

Что тут скажешь! Истинный хитр…ый комсомолец!»



Противостояние Кличко и Зеленского. Кто останется главной фигурой на политическом Олимпе Украины? © Facebook, Віталій Кличко Виктор Березка дал свой прогноз развития событий в новом политическом сезоне: «Рассказывают, что Офис Президента активно рассматривает проект с внеочередными президентскими выборами. Там появилась обеспокоенность возможным союзом Кличко-Разумков. Но в таком случае лишь именно новое законодательство — ключевой элемент перевыборов. Поэтому, уже разработаны несколько вариантов. Самый реалистичный выход видят в новом законе о референдуме, при котором президент исполняет обязанности. Тогда выборы будут объявлены в связке с референдумом против олигархов.

А дальше предполагаются следующие действия. Выплата по 2000 грн. малоимущим. Блокировка информресурсов — канал НАШ и ресурсы Шария. Использование тарифов — это будет последняя осень, когда тарифы можно будет удержать. И важно рейтинги — последний сезон, когда рейтинг президента будет значительно опережать соперников. Это предсказывают все социологические модели.

Не знаю, насколько это отвечает истине, но вышеприведенные факты могут значить многое. И тогда осень движет нам новый вариант политического противостояния. При таких условиях, уже ныне следует осматривать свои возможности и силы, определять варианты наших действий, а самое главное — определять кадры своих активных участников кампании. И главное — на кого делать свои ставки, с кем вести переговоры, чтобы и для страны, и для нас конкретно было определенное улучшение по итогам кампании».

