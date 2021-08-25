Для пятого президента Украины Петра Порошенко День Независимости окрасился мрачными красками. Точнее сказать зелеными. Во время возложения цветов мемориалу Небесной Сотни в Киеве неизвестный облил «зеленкой» Петра Алексеевича

Порошенко поспешил обвинить в инциденте лично Зеленского. В свою очередь в Офисе президента отрицают причастность должностных лиц и назвали происшествие хулиганством. В соцсетях разгорелась дискуссия, в которой одни утверждали о политической расправе над оппозиционным политиков, другие — напомнили самому Порошенко, что аналогичные методы процветали при его паразитстве.

Политический эксперт Юрий Романенко осудил акцию с зеленкой: «Я ненавижу Петра Алексеевича и именно при нем расцвели такие формы политической «борьбы». И все же я считаю, что за такое нужно сажать лет на 5. Дабы неповадно было. Ибо такая «культура» убивает цивилизацию в Украине».



Бизнесмен Гарик Корогодский тоже не поддерживает такие методы, как и зарождённую при Порошенко «мусорную люстрацию»: «ТО, ЧТО ПОРОШЕНКО

Облили зеленкой, без обсуждений — позорный проступок и за это нужно руки отрывать.

Как за восторги и лайки на мусорную люстрацию, если помните.

Я помню».



Политический эксперт Павел Себастьянович убежден, что политическое хулиганство процветает в Украине из-за отсутствия должного наказания: «Обливший зеленкой Порошенко на мой взгляд должен понести такое же наказание, как и те, кто обливал зелёнкой до сегодняшнего дня. Но! Верховный суд / СНБО /парламент / президент / генпрокурор должны вынести определение по таким случаям, как они должны трактоваться. А то у нас и публичное заснятое на видео избиение гражданина, журналиста, женщины или ребёнка заканчивается максимум простым извинением преступника.

С какого-то момента правосудие должно начать работать. Избиение журналиста показало, что смена Авакова на Монастырского ничего не изменила — за преступлением не следует наказание, криминальная юстиция не работает, права людей не защищены. И никакая Киевская Русь тут не поможет.

Судебная реформа не работает, она изначально была невыполнима, потому что сконструирована неправильно, концептуально неправильно. Закукленный в себе и тщательно защищенный от внешнего влияния судебный корпус невозможно очистить, на каждое внешнее влияние что-то изменить внутри выстраиваются три степени внутренней защиты со стороны судей.

Яркий пример привёл активист судебной реформы Михаил Жернаков. Чтобы заблокировать "электронный суд", судьи через парламент протащили поправку к закону, обвязывающую подавать копии электронных документов в бумажном виде. И всё. Электронному суду конец. Теперь потребуются годы, чтобы вернуть это упрощение.

Судебная реформа должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить влияние граждан на судебную власть, реформа должна обеспечить обратную связь. Суд оказывает услуги населению, но мы этому суду не доверяем. Мы не доверяем назначенным кем-то судьям. Очистить судебную систему от подонков и повысить к ней доверие возможно только через выборность судей, иного способа очищение нет. Ну неужели семилетнего результата недостаточно, чтобы это признать?

Точно также не спасут предпринимателей от вымогательства со стороны госструктур цифровые продукты МЕРТ и Министерства цифровой трансформации — Дия, е-лицензия и другие продуктов, которые делает уважаемый мной Игорь Дядюра, потому что органы, выполняющие функции, которые должны быть оцифрованы, будут сопротивляться и генерировать новые законодательные акты, позволяющие им продолжать вымогательство. Пожарники, трудовики и прочие контролёры найдут пути игнорировать диджитализацию. На каждый цифровой шаг вперёд они сделают три бумажных шага назад.

Чтобы электронная система заработала, орган, чьи функции начала выполнять электронная система, должен быть немедленно ликвидирован или его численность сокращена до выполнения тех функций, которые не были оцифрованы. Иначе электронной системе конец!

Сколько людей было сокращено в госаппарте в результате запуска программы Дия? Ноль! А сколько создано новых должностей? Сотни только в самом министерстве трансформации! И наверняка ещё несколько сотен для внедрения цифровых сервисов в других министерствах!

Реформы нужно проектировать. Для проектирования нужна цель. Последние семь лет цель государства — личное обогащение первых лиц и большинства чиновничества. Для этой цели проектировались все реформы — по одному критерию — способствует личному обогащению или нет. Добавился только один нюанс — похоже на Европу или нет?Должно быть похоже.

Пока цель первых лиц не изменится — никто не спроектирует реформ, направленных на процветание граждан. И отдельные усилия продвинутых чиновников потонут в массовом сопротивлении системы, сконструированной под личное обогащение.

Правда, Пётр Алексеевич?»



Политолог Олеся Яхно сочла инцидент политической расправой над конкурентом Порошенко: «И ложка дёгтя. Вчера я не хотела писать об очередном проявлении политической ревности шестого президента к пятому. Потому что 30 лет независимости, и в целом все было организовано и прошло хорошо. И официальная часть. И неофициальная (марш добровольцев и волонтёров).

Но вот после провокации с зеленкой — таки напишу. Хотя с зеленкой как раз все понятно, я всегда против таких методов.

А вот то, что в своей праздничной речи Владимир Зеленский из перечня президентов (в контексте политической географии) не назвал Петра Порошенко — это показатель. Очередная

демонстрация психологической зависимости от фигуры пятого президента. Но в День независимости это очень странно, и как раз характеризует действующую власть, а не предыдущую.

Во-первых, День независимости — это всегда масштаб.

Во-вторых, Зеленский получил на выборах 73%, а ведёт себя как будто не уверен в своей победе.

Во-третьих, на третьем году президентства Зеленский пришёл к той позиции по армии

(важности армии), которую с самого начала занимал Порошенко. Не говоря уже о том, что

на параде в том числе шли образцы техники, которые были разработаны как раз при пятом президенте.

Нельзя белое называть чёрным, и наоборот — особенно в части, которая касается процессов.

И, наконец. Инициатива Зеленского учредить праздник Украинской государственности 28 июля (день крещения Киевской Руси).

Хорошая инициатива по своей сути. Мне нравится. В том смысле, что в Украине действительно мало уделяется внимания истории, и здесь я часто говорю, что должно быть больше просветительства — тем более, что у Украины очень богатая событиями история. И знай ее на массовом уровне, мы могли бы упредить как появление пропагандистских штампов со стороны внешних акторов (давая свою версию того, как все было на самом деле), так и упредить ряд ошибок (вынося уроки из истории).

Да и у нас действительно слабые институции. Так, может, на фоне учреждения праздников надо думать о том, как реально усиливать институты государства и общества? Ну а политически ревностный подход действующего президента в отношении своего предшественника — это точно не про институции и политические традиции».



Журналист Александр Зубченко все опасается, как бы российский след не нашли в нападении на Порошенко: «Безумно интересный день: Порошенко облили зеленкой. Пишут, что неизвестные. Но мы то знаем, чья это рука. Да и Петров не зря вертелся рядом с сывочолым. Вместе с Бошировым. Наверняка плеснули новичка. Порошенко вёл себя достойно: сел в полицейскую машину и быстро уехал. Наверное, сдавать анализы».



Народный депутат Алексей Устенко осудил поступок хулиганов, но напомнил о «бумарангах»: «Я считаю, что обливать зеленкой 5 президента страны возмутительно и недопустимо. Как бы кто кого не любил, должны быть какие-то рамки. Но есть одно но, ведь именно во времена Порошенко вообще стало возможным обливание политиков зеленкой и любыми другими субстанциями. Катание в муссорниках, угрозы и унижения стали нормой по отношению к любому представителю власти или гражданскому активисту, который имеет свое мнение.

Как говориться, что посеешь, то и пожнешь. Главное, что с такими «выражениями гражданской позиции» в цивилизованной европейской стране явно нужно заканчивать».