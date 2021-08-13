Последние социологические исследования Центра Разумкова о доверии и недоверии граждан политикам и государственным институтам показали, что граждане Украины в большинстве своем не доверяют никому

Самые низкий уровень доверия у Верховной Рады, судах, правительства. Лучше всех на этом фоне выглядит президент Владимир Зеленский. О чем говорят настроения в обществе накануне нового политического сезона — проанализировали политологи.

Политический эксперт и блогер Сергей Иванов сравнил рейтинги двух известных политиков-антагонистов: «Обнародованные сегодня результаты соцопроса Центра Разумкова о рейтингах доверия и недоверия к политикам демонстрируют интересную тенденцию: больше всего люди не доверяют политикам, которые больше всего потратили на личный пиар. Это Медведчук (недоверие 78%, доверие 12%) и Порошенко (недоверие 75,5%, доверие 18%). Несмотря на антагонистическую риторику, они почти одинаковым способом продают себя обществу: содержат убыточные пропагандистские телеканалы, пользуются ботофермами (часто одинаковыми), культивируют в комьюнити сторонников сакрализованной образ лидера, акцентируя внимание на постоянном преследовании его властью, прямую агрессию в соцсетях. Впрочем, как показывает реальность, все эти многомиллионные «косметические» процедуры не дают желаемого результата — уровень доверия не растет. Единственное, что действительно страдает от амбиций Порошенко (кого здесь интересуют амбиции Медведчука) — это общество, часть которого до сих пор остается под деструктивным влиянием технологов с Лаврской, которые упорно держат курс на искусственное противопоставление одной части общества всем остальным. Надеюсь, этот соцопрос покажет Петру Алексеевичу технологическую ничтожность этой тактики».

Политолог Андрей Золотарев также посвятил свой анализ бывшему президенту Петру Порошенко: «Очередные данные соцопроса о доверии / недоверии к украинским к политическим деятелям показывают, что колоссальные расходы Порошенко на личный пиар были абсолютно напрасными. Негатив Порошенко никуда, не делся. Соответственно пока не размыт негативный стереотип, все сколько бы не тратил экс-президент на личную «армию» спикеров, телеканалы, сайты, сети ботов все будет впустую. Порошенко, по-прежнему входит в топ-3 политиков в компании с Медведчуком и Рабиновичем, которым не доверяют больше всего. Порошенко проигрывает выборы Зеленскому при любых раскладах и остается лидером по антирейтингу. Причем не факт, что удержится на позиции основного оппонента Зе, учитывая то, что экс-президент погрузился в сугубо политическую повестку».



Политический эксперт и журналист Вячеслав Чечило обратил внимание на уровень поддержки гражданами правоохранительной системы: «Свежий опрос Центра Разумкова принес очередную зраду. Национальному антикоррупционному бюро Украины и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции не доверяют по 70% опрошенных, Специализированной антикоррупционной прокуратуре — 69%, Высшему антикоррупционному суду — 68% респондентов.

Даже налоговой с таможней украинцы доверяют больше! Антинародные и коррумпированные Конституционный Суд и Верховный Суд на фоне новых честных институций тоже лидеры народного доверия — им не доверяют лишь по 63% респондентов.

Нужно иметь какие-то совершенно фантастические способности и умения, чтобы за кучу денег и при полной поддержке всех 7 послов создать структуры, которые окажутся хуже тех, которые они были призваны заменить».



Политолог Владимир Фесенко дал подробный анализ общественных предпочтений:

«Уже традиционная картина — украинцы не доверяют абсолютному большинству государственных учреждений. Исключение тоже традиционное — Вооруженные силы Украины, к ним добавились Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия Украины. Что объединяет эти государственные институты? Это те, кто нас защищают, и с кем мы не сталкиваемся в негативном контексте, о ком почти не слышим плохой информации. Вокруг них нет конфликтов политических интересов. Также уже традиционно большинство украинцев доверяют местной власти, и не доверяют центральным государственным институтам. Это давно известный феномен. Он объясняется двумя причинами: 1) ситуацию на местах украинцы оценивают более положительно, чем ситуацию в стране в целом, которая оценивается через телевизор (это стабильно подтверждается различными показателями) 2) отношение к центральной власти всегда формируется через фокус политических симпатий и антипатий, поэтому доминируют критики и сторонники оппонентов власти; кроме того, именно на центральную власть возлагают ответственность на различные социально-экономические и политические проблемы. Давно привычная картина и недоверия ко всем политикам. Исключение из этой тенденции бывают крайне редко (последний раз в 2019 — феномен Зеленского). Владимир Зеленский и сейчас лидирует по показателю доверия, но уже в рамках «Украинская нормы» (ему доверяют около трети респондентов). Показательно, кто возглавил список тех политиков, кому не доверяют украинцы В. Медведчук — ему не доверяют 78%, П.Порошенко — 75,5%, В. Рабинович — 74%. Петр Порошенко среди лидеров по этому отрицательному показателю уже давно, еще со времен своего президентства (собственно, именно тогда и сформировалось негативное отношение к нему). И эту ситуацию не поменяли ни оппозиционный статус, ни активные и масштабные пиар-кампании команды Порошенко. Это, действительно, как приговор. Есть над чем задуматься. А вот Виктор Медведчук вышел в лидеры, на мой взгляд, благодаря резкому росту общественного внимания к его персоне за последние полгода (и санкции, и пленки и т.д.). И есть определенная ирония судьбы в том, что о Медведчуке и Порошенко мы в последнее время вспоминаем одновременно и в определенной взаимосвязи. Ну а недоверие В.Рабиновичу — это проявление общего недоверия к ОПЗЖ и всех ее лидеров (Юрию Бойко, например, не доверяют 73% опрошенных). И также показательно, что среди лидеров недоверия — политики, которые возглавляют противоположные политические лагеря, которые принадлежат к старой политической когорте. Недоверие к «старым политикам» остается неизменной, хотя отношение к «новым» стало значительно более критическим».



Политический аналитик Дмитрий Корнейчук проанализировал провалы власти, нашел в этом корень падения рейтинга президента и его политической силы и, явно работая на улучшение имиджа Тимошенко, утверждает: «Продолжающееся падение рейтингов президента и «Слуги народа», тотальное обнищание людей, которые находятся на грани социальных бунтов, непредсказуемая в политическом плане осень-зима. И, конечно же, стабильный и существенный рост поддержки оппозиции в лице ее лидера Юлии Тимошенко. Вот основные факторы, которые определяют набор банальных и прогнозируемых действий Офиса президента, направленные только на одно, — удержаться при власти.

И даже те небольшие социальные уступки, на которые вынужденно идёт власть перед людьми в виде только небольшого увеличения цены на газ и мизерного снижения тарифов на электроэнергию, — это заслуга исключительно системной оппозиционной работы Тимошенко.

В то же время, вместо того, чтобы просто унять свою алчность (тарифную, коррупционные «большие стройки») и перестать грабить людей, тем самым сняв социальную напряженность, власть традиционно идет по другому пути — низкопробной дискредитации единственного реального политического оппонента в лице Тимошенко.

То есть Зеленский, как очередное детище олигархов, в этом плане ничем не отличается от Кучмы, Ющенко, Януковича или Порошенко. Как и десятилетиями не меняется объект потоков «чернухи», на борьбу с которой тратят десятки миллионов долларов, — это Тимошенко. Ведь только ее принципиальную позицию борьбы за страну и социальные права людей боятся президенты и олигархи, уничтожающие тридцать лет Украину и вытаскивающие последнее из карманов украинцев.

Судя по последним «вбросам» через СМИ и «ручных» экспертов Банковой, в ближайшее время можно прогнозировать, что по команде Офиса президента стартует очередная, щедро оплачиваемая коррупционными деньгами, кампания по «очернению» Тимошенко через попытку связать ее с коррупцией при «зеленой» власти.

С одной стороны, это уже смешно, поскольку Тимошенко — это единственный политик, которых находится в жесткой системной оппозиции к Зеленскому и Ко. И украинцы это прекрасно видят и понимают, что подтверждает социология.

Мало того, Тимошенко не нужны никакие кулуарные договоренности с властью. Она четко на всю страну говорит: готова стать премьер-министром только в том случае, если «зеленые» полностью откажутся от политики уничтожения Украины, которую проводят. И первым ее решением в качестве премьера станет снижение в два раза цены на газ для украинцев.

Понятно, Зеленский и олигархи не для того выстраивали систему грабежа страны, чтобы добровольно дать возможность этому помешать Тимошенко в качестве премьер-министра. Они же помнят 2008-2009 года, когда олигархам пришлось унять свои аппетиты, чтобы не росли тарифы и повышалась «социалка».

С другой стороны, украинцы помнят, как Янукович и окружающие его олигархи почти десять лет тратили на дискредитацию Тимошенко миллионы долларов, использовали все ресурсы и телеканалы. Но все равно это никак не снизило ее поддержку, поскольку украинцы уже выработали «иммунитет» на информационный «мусор».

Кстати, американские политтехнологи и юридические фирмы, которых нанимали наши политики для фальсификаций против Тимошенко, понесли за свои действия в итоге наказание по законам США.

В целом же мы видим, что «зеленая» власть находится в истерическом состоянии перед осенью. Ведь все ближе время, когда придется отвечать за все, что они за два года сделали со страной. За тарифный геноцид украинцев. За заоблачные цены на продукты питания. За копеечные пенсии и зарплаты, которые люди целиком отдают за коммуналку и еду. За дерибан земли. За циничное вранье, которым обманули украинцев на президентских и парламентских выборах. И власть понимает: именно Тимошенко станет их «вироком»…

