В украинском сегменте соцсетей продолжают обсуждать результаты социологического опроса группы «Рейтинг», который показал, что 41% граждан Украины согласны с Владимиром Путиным: россияне и украинцы - один народ. И такие цифры — несмотря на запрет русского языка, украинизацию и политику властей «прочь от Москвы»

Общественный деятель Александр Скубченко еще раз подчеркнул, что объединяет народы:

«41% граждан Украины согласны с Путиным, что русские и украинцы — один народ. Ещё раз: 7 лет украинизации, русофобства, дискриминации русского языка так и не превратили Украину в тотальную анти-Россию. Нас очень много, хоть сегодня мы и чужие в своей стране. Одна Русь — одна вера — один народ».



Историк и журналист Вахтанг Кипиани предлагает ответить на мнение граждан усилением пропаганды всего украинского:

«Вот есть свежая социология, 41% украинцев считают, что мы с русскими — один народ. В региональном измерении это означает, что большинство жителей большинства областей Левобережья и Юга с этим точно согласны (и это еще без населения оккупированных территорий, с ними было бы половина на половину). Вопрос: будет что-то сделано государством для исправления ситуации? Гранты на популяризацию истории и контрпропаганду, передачи, дискуссии, туры с книгами и фильмами и тому подобное? Нет. Потому что государство инвестирует в концепт "какая разница" и поддерживает отчаянную борьбу Коломойского за трансляцию "Сватов" на русском языке. Можно подумать, что это остановит российские танки. А вот осознание принадлежности к другой, чем россияне, нации эти танки остановит».



Политолог Андрей Ермолаев задался вопросом, кто заказчик данного исследования:

«Отпиарились… Многие информагентства и интернет-издания опубликовали данные социсследования группы "Рейтинг". Само собой, самый резонансный вопрос — отношение украинцев к положениям статьи В. Путина. Не знаю, читали ли все опрошенные эту статью, и какую цель преследовала группа "Рейтинг", и кто заказал подобного рода вопрос. Да еще в канун 30-летия Независимости.

Ну вот вам, пожалуйста. 55% — считают, что украинцы и русские — разные народы, а 41% (!) — согласны с положениями статьи Путина. Теперь с этим жить))

P.S. Так кто заказал опрос и вопрос о статье)?»

Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва обратил внимание, что именно молодое поколение поддержало тезис Путина о едином народе:

«В опросе "Рейтинга" по поводу отношения к тезису Путина о единстве украинского и русского народов наиболее показательная цифра — это распределение ответов по возрастам.

Если русские и украинцы — один народ, где место русских Украины? О чем свидетельствует «Рейтинг» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это на первый взгляд парадокс: украинцы до 29 лет уж точно выросли в независимой Украине и большая часть взрослой жизни у них прошла вообще после Майдана.

Но на самом деле об этой тенденции я уже писал неоднократно.

Молодое поколение черпает информацию не из телевизора, а из интернета и соцсетей. Причем в последнем случае в основном не из политизированных соцсетей вроде ФБ, а из ТикТока и Инстаграма.

А в этой сфере — единое русскоязычное пространство, где на одном языке и на общие темы (включая музыку и игры) общаются люди из Москвы, Киева, Минска, Астаны, Харькова, Новосибирска и т.д.

И для них очень трудно понять, почему они должны видеть друг в друге врагов».



Политолог Михаил Погребинский тоже высказался на тему социологии:

«Если хотите понять, какие планы вынашивают в Офисе нашего президента, внимательно читайте опросы "Рейтинга". Их последний опрос выглядит как сущее саморазоблачение — не "Рейтинга", а Офиса президента. "Рейтинг" только инструмент. Вот вы можете поверить, что президентский рейтинг Мураева выше рейтинга Разумкова? А у несуществующей партии Мураева рейтинг уже с лихвой преодолевает 5%-й барьер! Скажите, а зачем "Рейтингу" так себя дискредитировать? Так время же тихое, до выборов далеко, заказов нет, а тут постоянный заказчик, стабильно платит — трудно устоять. А зачем, спрОсите, надувать рейтинг Мураева? Это совсем просто — нужно на поле Юго-Востока раскрутить спойлера ОПЗЖ, а то чем чёрт не шутит, снова обойдут партию президента.

Письмо учёному соседу: как Зеленский ответил Путину и стал героем Чехова © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Не думаю, элегантно троллит Антипович заказчика. Ведь этот вопрос-ответ полностью рушит бэкгаунд, на котором строится политика Зе-команды. Характерно, что примерно те же цифры давал последний весенний опрос КМИСа (вместе с Центром Левады) в ответ на вопрос, как вы относитесь к России. Чуть больше 40% украинцев отвечали, что хорошо или очень хорошо относятся к России. Думаю, есть сильная корреляция между тем, считают ли респонденты украинцев и русских одним народом, и отношением украинцев к России. Ну как же иначе — мы же один народ.

Я, кстати, отвечаю на этот вопрос отрицательно, я об этом писал в российских медиа, украинцы и русские, на мой взгляд, не один народ. Русские и как минимум половина украинцев — один народ. Половина — потому что не каждый решится ответить не так, как хочет от него власть. И это — без Крыма и части Донбасса!»