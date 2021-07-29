Общественный деятель Александр Скубченко еще раз подчеркнул, что объединяет народы:
«41% граждан Украины согласны с Путиным, что русские и украинцы — один народ. Ещё раз: 7 лет украинизации, русофобства, дискриминации русского языка так и не превратили Украину в тотальную анти-Россию. Нас очень много, хоть сегодня мы и чужие в своей стране. Одна Русь — одна вера — один народ».
Историк и журналист Вахтанг Кипиани предлагает ответить на мнение граждан усилением пропаганды всего украинского:
«Вот есть свежая социология, 41% украинцев считают, что мы с русскими — один народ. В региональном измерении это означает, что большинство жителей большинства областей Левобережья и Юга с этим точно согласны (и это еще без населения оккупированных территорий, с ними было бы половина на половину). Вопрос: будет что-то сделано государством для исправления ситуации? Гранты на популяризацию истории и контрпропаганду, передачи, дискуссии, туры с книгами и фильмами и тому подобное? Нет. Потому что государство инвестирует в концепт "какая разница" и поддерживает отчаянную борьбу Коломойского за трансляцию "Сватов" на русском языке. Можно подумать, что это остановит российские танки. А вот осознание принадлежности к другой, чем россияне, нации эти танки остановит».
Политолог Андрей Ермолаев задался вопросом, кто заказчик данного исследования:
«Отпиарились… Многие информагентства и интернет-издания опубликовали данные социсследования группы "Рейтинг". Само собой, самый резонансный вопрос — отношение украинцев к положениям статьи В. Путина. Не знаю, читали ли все опрошенные эту статью, и какую цель преследовала группа "Рейтинг", и кто заказал подобного рода вопрос. Да еще в канун 30-летия Независимости.
Ну вот вам, пожалуйста. 55% — считают, что украинцы и русские — разные народы, а 41% (!) — согласны с положениями статьи Путина. Теперь с этим жить))
P.S. Так кто заказал опрос и вопрос о статье)?»
Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва обратил внимание, что именно молодое поколение поддержало тезис Путина о едином народе:
«В опросе "Рейтинга" по поводу отношения к тезису Путина о единстве украинского и русского народов наиболее показательная цифра — это распределение ответов по возрастам.
Более всего тезис Путина поддерживает молодежь от 18 до 29 лет — 44%. Это даже больше, чем среди людей старше 60 лет (42%).
Это на первый взгляд парадокс: украинцы до 29 лет уж точно выросли в независимой Украине и большая часть взрослой жизни у них прошла вообще после Майдана.
Но на самом деле об этой тенденции я уже писал неоднократно.
Молодое поколение черпает информацию не из телевизора, а из интернета и соцсетей. Причем в последнем случае в основном не из политизированных соцсетей вроде ФБ, а из ТикТока и Инстаграма.
А в этой сфере — единое русскоязычное пространство, где на одном языке и на общие темы (включая музыку и игры) общаются люди из Москвы, Киева, Минска, Астаны, Харькова, Новосибирска и т.д.
И для них очень трудно понять, почему они должны видеть друг в друге врагов».
Политолог Михаил Погребинский тоже высказался на тему социологии:
«Если хотите понять, какие планы вынашивают в Офисе нашего президента, внимательно читайте опросы "Рейтинга". Их последний опрос выглядит как сущее саморазоблачение — не "Рейтинга", а Офиса президента. "Рейтинг" только инструмент. Вот вы можете поверить, что президентский рейтинг Мураева выше рейтинга Разумкова? А у несуществующей партии Мураева рейтинг уже с лихвой преодолевает 5%-й барьер! Скажите, а зачем "Рейтингу" так себя дискредитировать? Так время же тихое, до выборов далеко, заказов нет, а тут постоянный заказчик, стабильно платит — трудно устоять. А зачем, спрОсите, надувать рейтинг Мураева? Это совсем просто — нужно на поле Юго-Востока раскрутить спойлера ОПЗЖ, а то чем чёрт не шутит, снова обойдут партию президента.
А может, я напрасно наезжаю на "Рейтинг". Может, это у него такой способ издеваться над Зе-Офисом (сейчас говорят — тролить) — всё равно ведь никто не поверит! Такая мысль закралась у меня после того, как в этом последнем опросе ни с того ни с сего оказался опубликованным вопрос о том, считаете ли вы, что "украинцы и русские — один народ"? Очевидно, заказчик хотел пригвоздить к позорному столбу Путина с его идеей, что, мол, ОДИН. Не вышло — 41% опрошенных выбрали вариант ответа — ОДИН! На Юго-Востоке — большинство, даже на Западе 20%! Можно было не публиковать это, но "Рейтинг" опубликовал! Случайно не досмотрели?
Не думаю, элегантно троллит Антипович заказчика. Ведь этот вопрос-ответ полностью рушит бэкгаунд, на котором строится политика Зе-команды. Характерно, что примерно те же цифры давал последний весенний опрос КМИСа (вместе с Центром Левады) в ответ на вопрос, как вы относитесь к России. Чуть больше 40% украинцев отвечали, что хорошо или очень хорошо относятся к России. Думаю, есть сильная корреляция между тем, считают ли респонденты украинцев и русских одним народом, и отношением украинцев к России. Ну как же иначе — мы же один народ.
Я, кстати, отвечаю на этот вопрос отрицательно, я об этом писал в российских медиа, украинцы и русские, на мой взгляд, не один народ. Русские и как минимум половина украинцев — один народ. Половина — потому что не каждый решится ответить не так, как хочет от него власть. И это — без Крыма и части Донбасса!»