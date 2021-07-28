Политический обозреватель прокомментировал на своем Telegram-канале встречу президента США Джо Байдена с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, объясняя, что она означает для президента Украины Зеленского

Сообщают, что Байден встретился с Тихановской. Символический и ни к чему не обязывающий жест — чтобы кинуть кость критикам, которые обвиняют Джо в уступках по "Северному потоку".

Это как бы подтверждает его непоколебимую приверженность ценностям — а заодно еще крепче привязывает Лукашенко к Москве.

Но для украинцев важно другое — а именно то, что американский президент встретится с Зеленским позже, чем с этой дамой, которая существует на американское же пособие и представляет в Вашингтоне только саму себя.

Даже Тихановская видится в Белом Доме менее токсичной и более перспективной. А Владимир Александрович, скорее всего, будет допущен к руке в самую последнюю очередь — после нового и.о. президента Гаити.

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