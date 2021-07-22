Известный украинский политолог на своей странице в Facebook проанализировал текст американо-германского соглашения по «Северному потоку 2», подписанного 21 июля в Вашингтоне

О "Вашингтонской декларации"

1. Главная цель "Вашингтонской декларации" США и ФРГ дать ответ ("закрыть рот") критикам внутри и странам восточной Европы — республиканцам, "зеленым", Польше, Украине, снизить уровень публичной критики и недоверия к СП-2… Важным элементом прикрытия стала также "климатическая" проблематика.

2. Именно поэтому это заявление сделано: 1. Публично; 2. В формате документа с крайне низкой юридической силой (декларация, а не договор); 3. Не предусматривает гарантированных обязательств (а только — намерения) перед кем-то ни было.

3. Именно поэтому обещана финансовая помощь Украине (1,07 млрд. долл.) и "Инициативе трех морей" — объединению постсоциалистических (кроме Австрии) стран ЕС (до 1,77 млрд. долл.), находящихся под сильным влиянием США.

4. Потенциальная помощь Украине не только пока не гарантирована какими-либо соглашениями, НО и имеет крайне специфический характер. Гипотетических 1 млрд. "Зеленого фонда" (175 млн. ФРГ, + США, + "неизвестные частные инвесторы" — не удивлюсь если участники консорциума СП-2, включая "Газпром") должны пойти на развитие "зеленой энергетики", "отказ от угля", "водородную программу". 70 млн. долл. пойдут на спецпосланника от ФРГ и его проекты по Украине. + Ожидается ещё неопределенный Пакет устойчивости для Украине в котором будет предусмотрена поддержка реверса и модернизации ГТС.

4. По факту, ФРГ также получила карт-бланш от США на завершение реализацию проекта, но разделила с ними политические и, возможно, экономические издержки проекта (в связи с общей "зеленой" политикой). Д. Байден ещё раз утвердился в роли лидера "западного мира" согласовывать с которым "европейские дела" прибыла даже А. Меркель.

5. Впервые гарантии использования ГТС Украины увязаны с выполнением Минских соглашений, и это станет инструментом в руках ФРГ и РФ!;

6. Впервые "расширение агрессии РФ относительно Украины" увязано не только с санкциями, но и обязательством сократить потребление российских энергоносителей в ЕС.

7. Обещание ФРГ о продлении транзитного контракта через Украину на 10 лет будут требовать новых переговоров с РФ и, взаимных, уступок. Могут привести или к переподписанию действующего транзитного контракта или обещаниям РФ продлить такой контракт в будущем (вполне реально, что РФ изначально подыграет немецким партнерам и позволит А. Меркель сохранить лицо).

8. И да, Украина получила классический урок того, что интересы важнее принципов и какой-бы не была вовлеченность Запада в украинские дела мы в любой момент можем (и стали уже) предметом сговора.

9. И, да, мы мало влияем на санкции и стратегические отношения между западом и РФ.

Что делать?

1. Договариваться с западными пантерами о финансовой помощи и изыскивать внутренние ресурсы для развития собственной добычи газа и угля; дальше работать над энергоэффективностью; думать о возможных юридических претензиях к ЕС (ведь у нас Соглашения об Ассоциации);

2. Садится за стол переговоров с ЕС и РФ относительно возможности создания трехстороннего консорциума — производитель, транзитёр, потребитель.

3. Думать о допуске российских и других иностранных энергетических компаний на украинский рынок для регулирования и снижения цен для потребителей.

4. Ещё много вариантов.