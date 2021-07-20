Украинская власть меняет вектор в международной политике. И это направление — на Восток, в сторону Китая. Во всяком случае, об этом в последнее время стали говорить эксперты и давать прогнозы, куда приведет Украину многовекторность

Дым не без огня. Что стоит за реверансами Киева в адрес китайских коммунистов © РИА Новости, Григорий Сысоев / пресс-служба президента Украины Алексей Кущ поделился мнением, что такая политика украинской власти в мире воспринимается как дремучий идиотизм: «Еще вчера: "Прочь от Москвы", "Украина второй год не закупает российский газ", "Конец газовой зависимости от России".

Уже сегодня: "Без 2 млрд денег "Газпрома" за транзит мы не сможем финансировать армию", "Без транзита российского газа нам придется реально покупать газ на европейских хабах втридорога — какие в таком случае будут тарифы для нашего населения".

Еще вчера: внесение изменений в Конституцию о европейской интегарции, движение в НАТО.

Уже сегодня: "Мы сделаем разворот на Восток, будем дружить с Китаем", "Президент возвращает субъектность, нас ждет большое азиатское турне, первая остановка — Вьетнам".

Я не даю оценок заявлениям, звучащим вчера и сегодня.

Я лишь констатирую тот факт, что в сочетании друг с другом наше вчера и наше сегодня производят впечатление дремучего идиотизма.

И именно так нас и начинают воспринимать в мире.

Политические элиты, которые не могут сформировать стратегию развития страны хотя бы лет на десять, не могут называться "политическими" и тем более — "элитами".

И самое главное: и вчера и сегодня нам врали и врут.

Нынешняя модель газовых отношений нужна лишь для "легализации" виртуального газа, купленного в европейских фирмах-прокладках Швейцарии и Люксембурга, и для "накрутки" цены за фиктивное транспортное плечо в цене газа, продаваемого потребителю.

И Микола Хвылевой с его "прочь от Москвы" — лишь прикрытие этого дерибана.

Посол Китая на Украине написал письмо Медведчуку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Зато есть постоянное попрошайничество и шантаж: мол, не дадите денег, уйдем к другим.

И есть рентная коррупционная модель экономики, где все идеологические выверты придумываются лишь для одного — отвлечь внимание электората от рук наперсточника при власти.

Поэтому все якобы патриотические лозунги сродни возгласу напарника-кидалы: "Люди добрые, смотрите, здесь все по-честному".

И эта модель достала уже всех наших партнеров.

Достала всех, кроме живущих в стране людей. Адаптировались».



Политолог Константин Бондаренко, как всегда, обратился к истории: «Разговоры об изменении внешнеполитического курса Украины (разворот на Китай) напоминают мне историю о визите в Советский Союз в июле 1970 года президента Центрально-Африканской Республики Жана Беделя Бокассы. В ходе визита его принимали со столь широкими объятиями, что будущий император во время банкета встал и заявил: "Я решил изменить внешнеполитический курс своего государства. С этого момента мы разрываем отношения с Израилем и устанавливаем с Северным Вьетнамом". Историки дипломатии утверждают, что это был абсолютный экспромт Бокассы, производимый не столько геополитическими интересами ЦАР, сколько хорошим шампанским и общением с очаровательными блондинками. А вы говорите Китай, Арестович… P.S. В конце концов в 1976 году Бокасса еще раз "развернулся" — тогда он перестал быть "лучшим другом советского народа", так как президент Франции Валери Жискар д'Эстен назвал новоиспеченного императора "личным другом" и "членом семьи". Что не помешало французским спецслужбам через три года организовать переворот и свергнуть диктатора».



Общественный деятель Александр Скубченко дал свой прогноз, где может оказаться Украина вследствие своей политики: «Если Германия и США потребуют выполнить "формулу Штайнмайера", Украина не будет этого делать. Если справиться с Россией нам не помогут Штаты, то поможет Китай", — Арестович.

Вы слышали подобное в отношении требований США по повышению тарифов? По "реформам", которые они выполняют, уничтожая страну и подчиняя её США? А вот требования ради мира — идите вон со своими требованиями.

И как у них всё это происходит? Звонит Зеленский Цзиньпину и говорит, как пацанёнку: "Значит так, Си, будешь теперь делать то, что я тебе говорю. Дай мне денег, повысь мою переговорную позицию с Байденом и впишись против Путина". Так всё было?

Да и прежде чем обвинять Меркель, что она предала интересы Украины, ознакомьтесь с её присягой Германии: "Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба…" Где здесь про Украину?

И представьте, что США и Германия перестанут требовать проведения украинских выборов в ОРДЛО, раз Зеленский от этого отказывается, и предложат провести референдум в ДНР и ЛНР под эгидой международного сообщества по статусу этих территорий.

Что вы потом расскажете? Войну США и Германии объявите? Просто надо понимать, что вас всегда могут поставить в более невыгодное положение. Вы потом и рады будете "формулу Штайнмайера" выполнить, а нет — уже поздно. Формулу Путина — Байдена выполнять будете».



Политолог Олеся Яхно предлагает разделять долгосрочное партнерство и сотрудничество: «Шантажировать Байдена Китаем и разворотом на Восток, как это сейчас делает украинская власть, — изначально не работающая тактика. Даже России и Китаю при всем их желании это не удаётся.

Бросаться обвинениями и выставлять претензии в адрес Меркель (особенно жаловаться Байдену ей "в спину", когда Меркель уже уехала после встречи в США) — дурной тон (надеюсь, из-за неопытности). Куда эффективнее иметь четкую и последовательную позицию внутри страны и аргументированно на ней настаивать (даже если она и не совпадает с позицией Германии).

Украина не променяет ЕС на Китай — спикер МИД © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вообще надо как-то начинать отличать долгосрочное партнёрство, просто сотрудничество и возможные текущие совместные проекты. Это не значит, что надо исключать/выключать другие страны (в том числе Китай) из сферы пересечения экономических интересов. Но нельзя подменять одно другим.

Хуже, если власть все понимает и действует не по недомыслию, а осознанно — с мотивацией остаться и при олигархах и слабых институтах, и получить деньги от того, кто никаких реформ не будет требовать взамен.

А пишу я это не для того, чтобы просто критиковать власть. А для того, чтобы и оппозиционные политики понимали, куда мы движемся, и публично предлагали, что нужно делать, а не только привязывались к критике власти, ожидая очередных ошибок».



Народный депутат Олег Волошин назвал действия власти суетой и детскими капризами: «Дипломатия не терпит суеты. Тем более эмоциональных выпадов и детских капризов. Во власти ещё есть некоторые люди, которые это знают. Но если б их слушали… Хотя, признаться, нам, как их оппонентам, тяжело быть бОльшими роялистами, чем сам король.

Только написал пост о глупом шантаже Запада "поворотом на Восток" — пришло письмо, которое является результатом долгосрочной кропотливой работы на китайском направлении. Иначе ничего в международных отношениях не делается. На самом деле можно бывать на важных встречах в Вашингтоне (откуда только прилетел) и серьезно сотрудничать с Коммунистической партией Китая.

Власти этого не понять. Остается применять против нашей команды всякие репрессии, что только доказывает их беспомощность. В честной конкуренции побеждать они неспособны. Но все равно проиграют и в такой».



Советник главы Офиса президента Алексей Арестович написал, что потенциал Майдана в отношениях с Западом исчерпан — пора искать новые направления: «Несколько уроков трезвости, которые придется в ближайшее время вынести украинцам.

Особенно тем, что кто уверовал в великий, светлый, непогрешимый Запад:

— никакого "коллективного Запада" нет. Страны Запада находится и друг с другом, и внутри себя в сложных и далеко не безоблачных отношениях,

— действительности, которая сложилась 21 февраля 2020 года, больше нет. Реальность Майдана, достижения Майдана больше не определяют отношения Украины и Запада, потенциал исчерпан, возникла другая реальность с другой повесткой. Майдан как мобилизационная повестка не сработал, модернизацию страны на его энергии провести не удалось,

— статья Путина — проект финляндизации Украины, предложен этот проект в момент, когда на Западе сложилась очередная конъюнктура на примирение с РФ и слишком многие там на этот проект не прочь согласиться,

— финляндизация Украины — для Путина не окончательный, а промежуточный этап в деле поглощения Украины, но слишком малое количество "нормализаторов отношений с Россией" это соображение интересует,

— на Западе хватает друзей и симпатиков Украины как среди государств, так и среди конкретных политиков, прекрасно понимающих — куда и как заводят Украину их коллеги-"примиряльщики",

— на этих политических субъектов, трезво оценивающих обстановку, мы и рассчитываем, с ними и строим отношения.

Но главное условие — самим стать субъектом.

Как по мне, к тридцатому годочку нам можно было бы и повзрослеть. Хотя, конечно, многим фанатам "великого и прекрасного Запада" как сакрального Взрослого, лучше нас знающего, что мы должны, а что нет, придется нелегко — примерно как с разгона приехать в бетонную стену».

