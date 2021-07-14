Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 13 июля подал в отставку. Свое заявление он подписал: «Честь имею». Аваков — один из самых влиятельных украинских политиков, который занимал пост министра с 2014 года. О чем свидетельствует нынешняя отставка силовика и какую политическую игру затеял Арсен Борисович — рассуждали эксперты с соцсетях

Уход «несменяемого». Отставка Авакова и перестановка коек в доме терпимости © avakov.com/Nikolay Anatskyi Игорь Гужва написал о двух версиях развития событий после отставки министра: «Итак, Арсен Аваков, один из самых влиятельных людей Украины, подал в отставку.

Важный факт — произошло это вскоре после того, как Аваков разместил фото с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом. И сделал это первым среди всех украинских чиновников.

В связи с чем в политических кругах есть две взаимоисключающие версии отставки.

По одной из них, встреча Авакова с Кентом сильно разозлила Зеленского, который почувствовал в ней угрозу сепаратной игры с американцами влиятельного министра, который уже давно ведет свою, отдельную от президента, линию по принципиальным вопросам вроде санкций СНБО. Кроме того, по слухам, Зеленский крайне тревожно воспринял приезд Кента и даже запретил чиновникам и депутатам фракции "слуг народа" с ним встречаться без разрешения Банковой.

Андрей Золотарев: Увольнение Авакова — рискованный шаг для Зеленского © Facebook, Золотарев Андрей

По второй версии, Авакова попросил уйти в отставку сам Кент, который (так же как и многочисленные околопосольские "активисты") считает главу МВД «тормозом реформ» и одним из главных лоббистов сохранения влияния олигархов в Украине. Потому, пообещав спокойную старость, Кент и дал совет Авакову написать "по собственному".

Если верна вторая версия, то проблем с голосованием за отставку Авакова в Раде не будет. Так же как не будет проблем и с дальнейшим поведением министра — он просто спокойно будет стоять в сторонке. До тех пор пока ситуация не поменяется таким образом, что он снова сможет войти в большую игру.

Если же верна первая версия, то варианты могут быть очень разные. В том числе и на улицах Киева.

Ну а пока источник в окружении главы МВД сказал "Стране" о планах Авакова так: "2694 дня Арсен Борисович проработал на посту. Он устал. Будет писать мемуары"».



Политтехнолог Тарас Березовец написал о рисках для президента Зеленского, вплоть до досрочных выборов: «Аваков подал в отставку. Ну что ж. Игра на опережение. Аваков в должности, страшно сказать, с 27 февраля 2014 года, это уже целая эпоха. Зеленский сейчас имеет все шансы получить досрочные как президентские, так и парламентские выборы. И вообще, как это может быть связано с переговорами Зеленского с Меркель, которая активно требовала имплементации "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины?»



Политический эксперт Дмитрий Джангиров дал характеристику работе министра МВД: «В прошении о своей отставке Аваков дописал от руки: "Честь имею!"

Это явная грамматическая ошибка, потому как нужно было писать: "Честь имел"…

Также экс-полицай имел совесть, закон и конституцию… как по очереди, так и одновременно он их всех имел…»



Причиной отставки Авакова стала статья Путина об Украине — Сергей Михеев © avakov.com/Nikolay Anatskyi Владимир Фесенко дал свой прогноз, кто займет место министра внутренних дел: «Ну вот вам и 13-е, хоть и не пятница. Главная новость дня, более того — сенсация! — Аваков идет в отставку. Важно, как это произошло: по просьбе Президента Зеленского. Аваков в очередной раз продемонстрировал лояльность Президенту, не стал цепляться за должность. Ушел достойно. А это означает, что его партнерские отношения с президентской командой, точнее, с самим Президентом, могут и сохраниться.

Очень многое может сказать информация о его возможном преемнике на посту министра внутренних дел. Если вдруг это будет человек, связанный с Аваковым, то тогда сохранится и его влияние на министерство. А если это будет человек из лагеря его оппонентов, то прямо противоположный сценарий. И тогда возможно усиление политической борьбы вокруг Министерства внутренних дел.

Ну вот и ответ на тему возможного преемника Авакова. Это — Денис Монастырский. Компромиссная фигура. Представитель президентской команды (фракции "СН") и человек с корнями из аваковской команды, может воспользоваться на первых порах советами и поддержкой Арсена Борисовича. Это также подтверждает версию о том, что обе стороны избрали максимально конструктивный сценарий транзита власти в руководстве МВД Украины».



Политолог Сергей Быков дал благожелательную оценку деятельности Авакова: «Я считаю, что Арсен Аваков сделал мужественный и важный шаг. С каждой должности важно вовремя уйти. Сейчас набегут многие "товарищи", которые будут его восхвалять или хейтить, но я считаю, что так радикально высказываться не стоит.

Было достаточно прорывов (к примеру, реформа полиции или внедрение сервисных центров вместо МРЭО), но были и провалы (например, расследование дела Шеремета или скандал с рюкзаками). Это неудивительно за 7 с половиной лет работы при ЧЕТЫРЁХ Президентах Украины.

Да, 22 февраля 2014 года в 13:19 назначили Авакова, а в 17:09 признали самоустранение Януковича. Поэтому 4: Янукович, Турчинов, Порошенко, Зеленский.

Одно можно сегодня сказать точно. В независимой Украине никто не занимал кресло Министра внутренних дел такой долгий период, как Арсен Аваков.

Надеюсь, что после Денис Монастырский проявит себя эффективным Министром и будет работать в Кабмине не хуже, чем зарекомендовал себя в профильном комитете Рады».



Политолог Юрий Романенко ждет от отставки министра новых потрясений в стране: «Аваков ушёл в отставку. Теперь будет ещё больше веселья. Как метко сказал мой коллега, не знаю, чем в воздухе больше пахнет: досрочными выборами или бунтом? Я думаю, что в воздухе пахнет и тем и другим».



Журналист Вадим Трухачев задался вопросом, как изменится американская позиция по внутренним делам Украины после ухода влиятельного силовика: «Аваков подал в отставку после встречи с американцами… Это всё, что нужно знать о независимости нынешней Украины…

Вопрос только, зачем США решили от него избавиться… Чем он им стал мешать? И что будет с "Азовом"? Кто будет его курировать?»

