Владимир Путин написал статью про украинцев и Украину. Она опубликована 12 июля на официальном сайте президента России, причем на двух языках — русском и украинском. Какие послания там содержатся и кому они адресованы — разбирались эксперты

Политолог Сергей Маркин подметил, что статья вышла накануне встречи президента Украины Зеленского с канцлером Германии Меркель: «Сегодня Зеленский и Меркель будут обсуждать статью Путина об историческом единстве русских и украинцев. Там несколько важных мыслей.

1. Русские и украинцы в течение тысячи лет имели единство истории, государства, культуры, языка. Это единство менялось по форме, но оставалось очень сильным всегда. СССР передал Украине огромные русские территории.

2. Россия видит, что из Украины пытаются сделать анти-Россию. И никогда не допустит этого.

3. Видно, что киевскому режиму, которым Путин называет Киев, Донбасс не нужен. А война в Донбассе просто используется для создания образа врага из России.

4. Очень много истории, что свидетельствует, что Путин хорошо разбирается в этом вопросе.

5. Россия не претендует на ликвидацию государственности Украины. Россия предлагает Украине такую же модель отношений, как у США и Канады или Германии и Австрии.

6. Однако, если украинская элита будет слишком позволять внешней управляющей силе использовать Украину против России, это может привести к кризису, который приведет к краху государственности Украины.

7. В России с мыслями статьи Путина согласны 90% населения. Мнение Путина — это мнение народа. Но многие считают, что мы один народ и должны восстановить общую государственность.

8. Не согласные в России со статьей Путина менее 10% — это маргиналы, политически и интеллектуально полностью зависимые от враждебных России западных государств и их проектов.

9. В Украине трудно определить, сколько людей согласны со статьей Путина, потому что публично поддержать ее опасно из-за репрессий. Но это миллионы людей, которые думают так же. Но молчат из-за страха.

10. Статья является частью серии статей Путина, в где он обосновывает внешнюю политику России, показывает ее логику.

11. Статья очень уважительная в отношении украинцев. Эту статью даже перевели на украинский язык на сайте Кремля. Только чтобы подчеркнуть уважение к украинскому языку и культуре. Потому что абсолютно все в Украине интеллектуально развитые люди могут читать на русском языке.

12. Статья очень важна, потому что она является системным обоснованием политики России по украинскому вопросу. А украинский вопрос является сегодня важнейшим во внешней политике России, который определяет отношения России с ЕС и США.

13. Будет что сегодня обсудить Зеленскому и Меркель».



Украинский политолог Владимир Фесенко внимательно изучил документ, раскритиковал его и попытался ответить на вопрос, почему статья написана именно сейчас: «Статья Путина об Украине ("Об историческом единстве русских и украинцев") — это псевдоисторическая концептуализация и систематизация антиукраинских взглядов Путина (о том, что Украина — это нечто искусственное, "ошибка истории", есть Малороссия и Новороссия, а Украину придумали польские шляхтичи и большевики), его имперских и шовинистических комплексов и предрассудков. Для этого авторы этой статьи, писавшейся по поручению и наставлению Путина и от его имени, использовали простой методологический прием: все, что было общего и близкого в нашей совместной истории, — абсолютизируется, а все, что противоречит путинским представлениям о "едином народе", — минимизируется, замазывается, замалчивается, иногда опровергается. Думаю, что и украинским, и даже российским историкам есть на чем "порезвиться", вскрывая откровенные ляпы, передержки, натянутости и прочие антинаучные приемы в этой статье. Материал для этого есть буквально в каждом абзаце путинского "творения". Кстати, путинскую "методологию" можно легко использовать для опровержения историчности и естественности абсолютного большинства постсоветских государств и соседей России. Однако реальная политическая практика опровергает все псевдоисторические построения Путина. В общем, очередной всемирный заговор против России и лично Путина, теперь на почве истории.

Традиционный вопрос: почему эта статья появилась именно сейчас? Ответ на этот вопрос знает только Путин. Может, он решил таким образом отреагировать на 30-летие независимости Украины. Ведь исходя из базовых посылов этой статьи, "ошибка истории" давно должна была прекратить свое существование. Но Украина продолжает жить и развиваться и отстаивать свой суверенитет, вопреки путинским псевдотеориям. Вот Путин и решил лично возглавить крестовый идеологический поход против Украины. Эмоционально эту его мотивацию сильно подпитывает нескрываемое раздражение против Украины и очередного ее руководителя. Путин все ждет, когда появится "правильный" украинский руководитель, разделяющий его взгляды о "едином народе". А на практике Украина все сильнее отдаляется от России. Кремлевского властителя это бесит. Но Путин не понимает, что своей агрессией и насилием против Украины он только отталкивает ее от себя. "Насильно мил не будешь", — как говорят в России. И здесь никакие статьи не помогут.

Меня заботит и волнует другое. Это не просто пропагандистская статья. Ряд ее тезисов можно рассматривать как идеологическое обоснование новой волны российской агрессии и покушения на территориальную целостность Украины. Статья Путина щедро сдобрена словесным елеем о дружбе, уважении и братских чувствах к Украине. Но сквозь эту словесную мишуру периодически прорывается звериный оскал российского империализма. Это и тезис о "единой большой нации, триедином народе", и опровержение современных границ постсоветских стран, по которым произошло разделение Советского Союза. При желании это легко можно использовать для обоснования территориальной экспансии России за счет соседей, в том числе и Украины. Мы с этим уже столкнулись в 2014 г. К сожалению, статья Путина говорит о том, что может быть и новая волна в реализации имперских амбиций Путина и кремлевской верхушки.

Но есть и один позитивный момент. Статья Путина представлена в том числе и на украинском языке. Понятно, что это сделано в сугубо тактических целях. Однако один этот факт опровергает путинские умопостроения о "едином народе". В Кремле вынуждены были признать особый украинский язык, отличающийся от русского. Рано или поздно придется признать и особую Украинскую нацию, принципиальным образом отличающуюся по своим ценностям и цивилизационным устремлениям от имперской путинской России».



Политический эксперт Елена Дьяченко тоже написала об угрозах:

«Хорошо, давайте обсудим статью Путина.

"Неустойчивое квазигосударственное образование",

"Уходите с чем пришли в СССР в 1922",

"Мы не позволим из юго-востока делать анти-Россию",

"Судьбу Крыма решили граждане, и судьбу Украины будут решать граждане",

"Киеву не нужен Донбасс"

и главный посыл — "мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну"

— если в Совнацбезе из умеющих читать — только те, кто видит угрозы в Киркорове и Меладзе, — то, конечно, ни одной буквы из этого ими угадано не будет».



Общественный деятель Александр Скубченко тоже проанализировал обращение президента России: «Кремль опубликовал анонсированную ранее статью Путина об Украине.

Начал Путин с истории: "И русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы". Напомнил о роковой ошибке тех, кто отдал Украину под внешнее управление в 1918 году: "гетьманы" и Петлюры сменяли сами себя то на немецких, то на польских штыках, отрывая от Украины для них земли и богатства.

О переписи истории в современной Украине: "Украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого, правда, за исключением вопроса границ. Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из неё всё, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР как об оккупации".

О радикализации, потакании неонацистам и о превращении Украины в анти-Россию: "Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина — не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия".

О реализации мирного процесса: "Всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "анти-Россия". А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага".

Не обошёл стороной и внешнее управление Украиной: "Прежде всего — это создание в украинском обществе атмосферы страха, агрессивная риторика, потакание неонацистам, милитаризация страны. Наряду с этим — не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооружёнными силами, военное "освоение" территории Украины, развёртывание инфраструктуры НАТО".

Прошёлся катком по Зеленскому: "Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришёл к власти. Обещания оказались враньём. Ничего не изменилось. А в чём-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса ещё и деградировала". И напомнил о миллионах Зеленским обманутых: "Для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем. И таких людей — миллионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье."

Закончил Путин такими словами: "Многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине — решать её гражданам". Что и как будут решать граждане Украины, учитывая, что они ничего не решают, Путин не сказал. Особенно те миллионы, для кого "проект "анти-Россия" просто неприемлем" и кому "не дают поднять голову". В общем, главный посыл Путина для Украины остался между строк. Или его просто нет. Но я услышал. Услышат и многие».

Политик Василий Волга восторженно встретил посыл Путина о единстве и братстве народов: «Ну, даёт! Только я написал гневное "Русские своих не бросают", как сам Путин ответил мне своей статьей. Да такой статьей, что весь мир зашатался, что вроде и разговоров других во всем мире больше нет, кроме как попробовать расшифровать: а что же он имеет в виду?

Но если серьёзно, то прямо отдушина какая, как свет от маяка. Ведь уже и не верилось, что возможно подобное услышать. Чтобы так честно, просто и без "выражения обеспокоенности" в отношении "наших партнёров". Думаю, что многие сегодня русские Украины серьезно и вдумчиво читают эту статью.

В статье нет ничего нового, да и сам Путин об этом говорит: одни факты из открытых источников. Но как говорит!

Я возьму на себя ответственность от имени всех русских Украины сказать русскому президенту Спасибо!

Выводов, конечно, в статье нет. Интрига планетарного масштаба. Но никогда ещё за последние тридцать лет правда не звучала так честно и позиция России на Евразийском пространстве не была очерчена так ясно».

