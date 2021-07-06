Сборная Украины по футболу завершила свое участие в чемпионате Европы. Поражение в игре с англичанами не позволило команде пройти в 1/4 финала. Вокруг спортивного состязания было много политики, скандалов, споров и упреков. Но сборная Украина показала достойную игру и подарила своим болельщикам много эмоций и ярких впечатлений

После того как страсти улеглись, эксперты в своих соцсетях написали, какие выводы следует сделать, как готовить молодое спортивное поколение.

Общественный деятель Александр Скубченко считает, что политические лозунги мешают спорту, точнее, смещают акценты: «Да, проиграли. Потому что на поле надо было Кремня и Ницой выпускать! Неужели непонятно, что главное — мова игроков, а не умение играть. Главное, чтобы Зеленский мову защищал, а не тарифы снижал. И министры пусть тупыми будут и воруют пусть, главное — на мове чтобы. Так и живём, деградируя: от достижений к "главное, чтоб на мове".



Его поддержал бывший глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов, который убежден, что спорт вне политики: «Нельзя политику вмешивать ни в Церковь, ни в спорт, ни в искусство…. счёт 0:4 Украина-Англия, вполне можно объяснить не только качеством игры, но и присутствием политики.

Сборная Украины почти полностью представлена была игроками киевского клуба.

Боязнь попасть под осуждение нациков и других «друзів», заставила политические власти страны согласиться с утверждённым курсом, вот и получился матч Динамо Киев — сборная Англии.

Когда власть поймёт, что подобные заигрывания в чужую политику, приводят к имиджевым потерям целой страны».



Журналист Егор Чечеринда другого мнения и написал о «совковости» украинской сборной: «Про Совок и украинский футбол. Шестьдесят третья минута. Безоговорочный фаворит выигрывает 4-0. Судьба матча — решена. Сборная точно едет домой. Но есть еще 3 замены. Что делает среднестатистический тренер молодой европейской сборной?— дает шанс молодым и неопытным игрокам почувствовать на поле вкус Евро, поиграть против живого Гарри Кейна и Рахима Стерлинга, вкусить атмосферу римского Statio Olimpico. Чтобы потом эта молодежь запомнила этот день на всю свою жизнь и осознала тот высокий уровень футбола к которому надо стремиться и на который надо работать в поте лица своего… И только тренер сборной Украины, имея 3 (три!) Замены держит всех на скамейке, потому что "некого выпускать"»



Журналист Владислав Бовсуновский тоже написал о важности воспитания молодого поколения спортсменов: «Украинские спортсмены детско-юношеского возраста в большинстве популярных в мире видах спорта — в числе лучших в мире. Но в жизни каждого спортсмена наступает момент, когда в него нужно вкладывать. Это международные сборы, обкаточные турниры, семинары, матчевые встречи и многое другое. Европейские спортсмены до определенного возраста сильно отстают от украинских. Но за счёт обкатки в возрасте 12-17 лет догоняют и обгоняют.

Мы нет. Среднестатистический украинский спортсмен застрянет на локальном уровне, пока мир идёт вперёд огромными темпами.

Родители украинских спортсменов с финансовой точки зрения не вывозят в прямом и переносном смыслах. А государственная система финансирования заточена на финансирование взрослых спортсменов, трансферы и деньги тоже начинаются с определенного возраста.

Но взрослым спортсменам взяться не откуда.

Кто-то напрягается, умудряется пробиться, но это уже не тот выбор и потенциал, который мог бы быть. Так во всех популярных видах спорта. А в футболе есть ещё момент мафии, когда тебя просто так не пропустят. Поэтому я уверен, что данный результат это максимум, какой можно выжать из существующих условий.

Решить проблему можно, оплачивая юным спортсменам поездки на лоу-костах и автобусах — при оптовых заказах цена билета будет не 3-4 тыс грн, как сейчас, а 800-900 грн. Это не так дорого на фоне того, что тратится на спорт без практического смысла и результата. Пока до функционеров этот факт не дойдет, изменений особых не будет».



Предприниматель и писатель Владимир Спиваковский написал свой рецепт воспитания победителей, и он универсальный: «В то, что я сейчас напишу, поверить сложно.

Но я уже был со своей идеей в УЕФА, и они эту идею теперь рассматривают всерьёз. Должен же быть выход из этого тупика!

Потому что хватит терпеть такой несправедливый футбол! Хватит ждать, что футболисты станут играть лучше!

Пока у них не будет внутренней мотивации, они будут просто ходить по полю пешком и мазать в пустые ворота.

Вот моё предложение: На майках футболистов вместо номеров следует проставлять их стоимость.

Это раньше футболисты выходили на поле с номерами от 1 до 11. Причем №1 всегда был вратарской гордостью, а №9 — центрального нападающего.

Потом футболисты стали выбирать себе номера по желанию или по суевериям. И только сейчас всё встанет на своё место.

Теперь на майке сзади будет биржевая Цена Игрока. До матча. А к следующему матчу ему будут выдавать майку с новой цифрой цены.

Пусть попробует тогда промазать пеналь или не забить в пустые ворота!

Теперь будет так.

… «7 миллионов» забил гол вратарю стоимостью «10 миллионов», который от этого пропущенного гола сразу «похудел» до «8 миллионов», и заплакал от этого личного дефолта.

… Удар по воротам «12 млн» был таким неудачным, что вздохнули не только зрители, но и несчастные футбольные Агенты, на глазах которых стали появляться слёзы от неминуемого разорения.

… Угловой подавал «35 млн», но ни одна «20 миллионная» голова на мяч в штрафной не выпрыгнула.

… В центре поля столкнулись суммарно «74 млн», в результате чего «16 млн» в белой майке унесли на носилках. И страховая компания будет решать, какой у него будет на спине номер.

… Матч подходил к концу, когда «80 млн» забил свой коронный гол, гордо уходя с поля уже как «100 млн».

.. А то — Мбаппе самый дорогой футболист в мире, «140 млн», а решающий судьбоносный пеналь на чемпонате Европы забить не может. Значит, после игры биржа поменяет ему майку с № «140» на № «70 млн».

А то — зажрались чуток игроки с своими заоблачными зарплатами. Отрабатывать надо, ребята, и не строить из себя страдальцев.

А наш Довбик делает нашу команду победителем на последней минуте матча в чемпионате Европы. И его стоимость, которой не было "вообще", взметнулась до "15 млн".

Конечно, я понимаю, что такой сценарий можно рассматривать как иронический.

Но у меня глаз намётанный. Ведь особенно обрадовались такой финансовой схеме — владельцы клубов, которые больше всех страдают от своих очень дорогих, но не очень умелых и капризных футболистов.

Кстати, игроки не произносят слова: «Мы играем». Они говорят: «Мы работаем!».

Отлично! Тогда, если они «работают», и их покупают, продают и сдают в аренду по цене фабрик, спутников или компьютерных центров, то акции этих «фабрик и спутников» теперь начнут котироваться на биржах по индексам Доу-Джонса.

У одних акции будут падать, у других расти. После каждой игры.

А зрители, наконец, увидят, как футболисты станут бегать в 5 раз быстрее, да и бить по воротам точнее.

Иначе, к концу игры они рискуют сильно обесцениться.

Вот вам и мотивация.

А то — сидишь, смотришь, переживаешь, недоумеваешь, валидол, корвалол, валерьянка…

Теперь же, в майках со стоимостями, у них будет такой драйв, что стадионы будут ломиться от зрителей, а телекомпании — только успевать подсчитывать доходы.

И это будет совсем другой футбол. Такой, которого мы все заждались!»



Общественный деятель Максим Гольдарб считает, что «мовный» хейт мог деморализовать команду перед игрой: «Объективно: английская команда — одна из самых сильных в мире. Проиграть ей — не позор. Субъективно: несомненно, шароварный хайп, оскорбления в сетях, поучения и прочее мовное и др дерьмо, вылитое на головы нашей сборной всякими «ницоями» и пр швалью, — создали нездоровую моральную атмосферу, которая также могла сыграть свою роль в проигрыше.

Поэтому! Те, кто называет себя украинскими футбольными ультрас, — докажите, что вы такие! Найдите и по-дружески объясните всей этой, на самом деле антиукраинской «ницойщине», шпрехенфюрерам и прочим «доброжелателям», как сборную любить.

Найти не сложно — достаточно внимательно изучить публикации и комменты в соцсетях. Вот тогда да, тогда вы точно патриоты отечественного футбола, а не просто шпана или мясо для госпереворотов».



Журналист Виктор Тимошенко просто поблагодарил сборную за достойную игру: «Чудес не бывает. Проиграли наши с разгромным счетом англичанам — 0:4. Можно до бесконечности писать и говорить о причинах, но я хотел бы сказать большое спасибо украинским футболистам. Мы в числе восьми лучших команд Европы! А это здорово! Футбол, странным образом, стал критерием и показателем цивилизованности страны, ее экономического и политического развития. Это классно, когда думаешь, что все победы Украины впереди! Мы на это надеемся и верим! У нас молодая команда…»



Политтехнолог Алексей Голобуцкий выдвинул свою версию поражения сборной Украины: «Мы были должны англичанам за Defender. Рассчитались))»



Политический эксперт Юрий Романенко написал о закономерностях в политике и футболе:

«І мама молода й закохана мала

На кухні всі однаково плакали

Вчера, не помню за сколько лет, посмотрел футбол, а увидел украинскую политику. Вот так и в нашей политике доминирует отсутствие инициативы, «все побежали и я побежал», отсутствие какой-либо стратегии (часто и тактики), иррациональная вера в везение. Короче говоря, на футбольном поле играла Украина. Мы на мировой арене выглядим именно так. Причитать по этому поводу бессмысленно, а смысл переживать из-за игры, которая всего лишь отражает боль нашей социальной организации. Чем ближе к финалу, тем сильнее ты упираешься в класс. Соответственно, Англия показывала преимущество своей системы с ее Великой хартией вольностей, британским судом, разделением властей и прочими фишками. Капитализм 21 века играл против феодализма 21 века. Капитализм всегда побеждает в финале».

