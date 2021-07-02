С 1 июля на Украине отменен запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Теперь земельные участки сможет купить каждый украинец. Что приобретет страна и есть ли риски для экономики - этим вопросам посвятили свои посты в социальных сетях профильные эксперты

Суслов: Украине грозит голод из-за открытия рынка земли © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Павел Вернивский убежден, что ожидаемого экономического эффекта ждать не стоит и объяснил почему: «Сегодня первый день работы рынка земли. Давайте расскажу о наивных надеждах связанных с этим рынком, которым не суждено будет сбыться:

1. Рынок земли не принесет десятки миллиардов иностранных инвестиции. Хочу сказать, что во всем мире ОБЩИЕ инвестиции в сельское хозяйство не превышают миллиарды долларов.

2. Даже те инвестиции, которые зайдут в Украину, будут в форме кредитов. Схем существует огромное множество. И самая простая это когда материнская компания где-нить в офшоре даст кредит дочерней компании в Украине на покупку земли. И деньги как зайдут, так через время и выйдут.

3. Рынок земли не увеличит капитальные инвестиции в землю, как например орошение. Это просто невыгодно, ведь это лишние затраты. И это касается не только земли, но и других видов бизнеса тоже.

4. Рынок земли не создаст переработку. Переработка везде стимулируется другими инструментами.

5. Рынок земли не будет стимулировать выращивание более высокомаржинальных культур. Так как выращивать и продавать зерно проще, чем овощи. Из-за обработки, сбора, транспортировки, хранения.

6. Рынок не увеличит цен на землю. Так как цена будет определятся доходом получаемым от этой земли. Тот же метод дисконтирования денежных потоков для оценки никто не отменял. А учитывая, что фермеры продолжат выращивать кукурузу и пшеницу, то серьёзного роста доходов ждать не стоит.

7. Рынок земли не увеличит экспорт в разы. Так переработки не будет и агрохолдинги продолжат выращивать кукурузу, пшеницу и сою, то и роста экспорта не будет.

8. Рынок не снизит безработицу на селе. Скорее наоборот.

9. Рынок не создаст миллионную армию платёжеспособных фермеров как в Польше.

10. Рынок не увеличит прирост ВВП. По причинам, перечисленным выше».

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Экономист Алексей Кущ поддержал коллегу. Эксперт считает, что аграрный потенциал Украины будет работать на европейских и американских пенсионеров: «У Украины было окно возможностей по объединению двух сложных структурных реформ: пенсионной и земельной. Открывать рынок и предоставлять эксклюзивное право на покупку мелким фермерам и сдачу в аренду национальному накопительному пенсионному фонду.

Есть земельная рента, которая была бы долгосрочным пассивным доходом. У нас пошли по другой модели.

Тимошенко заявила, что остановит рынок земли на Украине © ba.org.ua

С 1 июля эксклюзивное право на скупку получили не пенсионные фонды, а банки, в том числе, иностранные. Они, через кредитно-залоговые схемы, будут консолидировать огромные массивы.

Вместо земельного банка будет земельный ломбард.

Для меня это провал. Иметь возможность соединить две реформы, но отдать ренту в будущем иностранным владельцам.

Когда откроется рынок для юрлиц, здесь будут американские и европейские пенсионные, инвестиционные, венчурные фонды, которые будут зарабатывать ренту для своих паевых владельцев.

Аграрный потенциал Украины будет работать на европейских и американских пенсионеров.

В ближайшие несколько лет будет турбулентный период, потому что нас ждет вторая волна перераспределения первичного капитала.

Первая была в 90-х годах при приватизации.

Сейчас от земли будут отчуждаться мелкие и средние собственники и она будет концентрироваться в руках крупных владельцев — финансовых спекулянтов, западных фондов и крупных лендлордов.

Есть законопроект о консолидации земли, и он позволяет крупным владельцам принудительно изымать участки у мелких собственников, если они граничат с их землей.

Будет происходить массовое изменения целевого назначения земли. Недаром в сопутствующих законопроектах это максимально упростили и разрешили нерезидентам покупать землю за пределами населенных пунктов при изменении целевого назначения.

Плюс отмена агрохимической паспортизации приведет к увеличению площадей под техническими культурами с использованием опасных гербицидов, того же глифосата.

Отмена севооборота будет с креном в сторону технических культур, которые истощают почву — подсолнечник кукуруза и т.д. Словом, все то, что проходили Аргентина, Бразилия.

Частично фермеры и единоличные владельцы продадут участки, уедут в города с 10-15 тыс. долл., которые выручат за землю, быстро их потратят и мы получим приток деклассированных групп.

Кроме того, первичное перераспределение капитала у нас сопровождается потоками крови. В это время сюда вряд ли зайдут серьезные иностранные участники.

Вся история затевается, чтобы открыть рынок, создать максимальный хаос и понизить цену на землю — устроить демпинг.

При этом хаосе и максимальном обесценивании на собственников земли будут давить, чтобы они землю продавали. Это по линии фискального давления. Принимается законопроект о минимальном налоговом обязательстве — по 1500 грн с гектара.

Плюс судебное давление — по нормам о консолидации земель через суд будут землю забирать.

Все это нужно для скупки и консолидации в период турбулентного перераспределения.

Когда же появится рынок, какие-то прозрачные условия, будут сформированы большие массивы через 2-3 года после открытия рынка для юрлиц можно будет продать крупным иностранным покупателям по цене выше, чем сейчас.

Модель направлена на то, чтобы взять под контроль первичное перераспределение и стать посредником между скупкой сейчас и продажей потом. И наварить по 1-2 тыс. долл. с га.

Даже не нужно быть специалистом по конституционному праву, чтобы понять: так называемая реформа нарушает Основной закон. Любой вменяемый КСУ должен ее отменить.

Тут сценариев может быть несколько.

Первый. Если удастся открыть рынок, скупить дешево и продать дорого, никто заработанное отдавать не будет.

Поэтому вслед за земельной, нас ждет реформа конституционная, вплоть до принятия новой конституции, которая и узаконит первичное перераспределение капитала. Но это при условии, что нынешняя власть будет сильна и крепка, а в этом есть сомнения.

На Украине началась распродажа земли © Karolina Grabowska/Pexels

Но с приходом к власти она столкнется с лобби тех, кто уже заработал на скупке и продаже, и будет куплена этим лобби до корней волос.

Тогда может быть отменена реформа, но не сделки. Получим печальный результат, когда рынок закроют после скупки земли 10-15 владельцами.

Есть третий фантастический вариант, но, с учетом наших гайдамацких войн, он имеет шанс на реализацию.

Если власть будет проводить реформу быстро и жадно, решит ускорить введение широкого рынка и будут активно проводить обезземеливание, это может взорвать страну.

Тогда на волне неогайдамацкого движения может прийти сила, которая аннулирует все сделанное. Но и это чревато последствиями: придется отматывать назад, возвращать деньги, что сложно и дорого. Если будет без компенсаций покупателям, то страна будет в международной инвестиционной изоляции.

У каждого из вариантов последствия негативные.

Узаконить через новую конституцию — это новый феодализм.

Просто закрытие — только моральная сатисфакция и все бенефициары останутся при своих деньгах и покупках.

Отмотать назад — социальный взрыв.

Это и является результатом того тупика, в который нас завела власть».

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Инвестиционный банкир Сергей Фурса, которого причисляют к так называемым соросятам, ликует и шутит: «1 июля. В сторону западной границы Украины потянулись эшелоны со святой украинской землей. Акции ост-украинской земельной компании взлетели в небеса на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сорос позволил себе открыть бутылку вина, урожая 1812 года, которую берег на особый случай. На восточной границе замечены пока еще небольшие, на 1-2 млн человек, очереди из китайцев, спешащий захватить себе пядь украинской земли. Открылся рынок земли».

Народный депутат оппозиционной фракции ОПЗЖ Николай Скорик дал свою политическую оценку: «Как известно, 1 июля в Украине открывается рынок земли сельскохозяйственного назначения, что, по мнению оппозиции, является прямой угрозой национальной безопасности. Крупные земельные корпорации и, что еще более небезопасно — иностранные, — будут иметь возможность скупить украинскую землю, которая при этом, согласно Декларации независимости Украины, является материальной основой нашего суверенитета».

Политолог Руслан Бортник решил на своем опыте испытать нововведение:

«Ну что, поехали)? Куплю землю сельскохозяйственного назначения в центральной Украине 2-5 га в качестве эксперимента и инвестиции»