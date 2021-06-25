Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью украинскому телеканалу «1+1». Глава государства говорил о Донбассе, внешней политике, Путине, «вагнеровцах» и многом другом

Интервью Зеленского на своих страницах в соцсетях проанализировали эксперты.

Политтехнолог Дмитрий Раимов убежден, что президент оторвался от реальности:

«Большое интервью телеканалу «1+1». Что могу сказать. Потерял связь с реальностью.

«Я никого не хочу обидеть» — психоаналитики хорошо понимают, что такое частичка «не» во всех вариантах.

«Ермак пришёл со мной, Ермак уйдёт со мной» — ибо я боженька хочется добавить. Все в этой команде знают, что пришедшие уйдут с ними? Депутаты. Чиновники. Все

«У меня нет конкурентов, только проекты и тд» — значит полная оторванность от жизни и того, что нужно считаться с оппонентами.

Когда ты сам.

Ни с кем считаться не нужно.

Ещё незнание, о чем говорили Байден и Путин, «СНБО это мое оружие» (разбойник), давление на суды и многое другое.

Что ж.

Чуда не произошло. Только вопрос простой: если конкурентов нет, почему рейтинги уже низкие и падают, а реформ нет, война есть?»

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Журналист Диана Панченко отметила, как изменилась риторика насчет Донбасса:

«Главная новость из интервью Зеленского — он наконец подтвердил, что план «Б» — это стена.

«Если у нас не выйдет любых альтернативных договорённостей с Россией, США, Европой — о стене будет голосовать украинский народ».

Мосейчук не стала развивать тему, зато с уверенностью парировала, мол, большинство украинцев за то, чтоб «развивать Украину без Донбасса». То есть отрезать.

Очень важно, что Зеленский говорит это после встречи Байдена и Путина.

Очень страшно, что те, кто считает себя «журналистами», с лёгкостью Ивана Васильевича бросаются украинской землей и людьми. «Забирайте!»

После вызова Гаранта на ковёр в Берлин и Вашингтон, многое станет понятным.

Осень будет интересно».

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Политолог Олеся Яхно отметила взаимоотношения Зеленского с Петром Порошенко:

«Зеленский в интервью «1+1» заявил, что Порошенко как политик ему давно не интересен.

Почему же тогда редко какое видео Зеленского (когда нет вопросов журналистов, и рамка видеосообщения определяется исключительно самим ОП) обходится без прямого или косвенного упоминания Порошенко?

Как в цитате Шварца: «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны».

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Политический эксперт Евгений Хурсин привел самые интересные цитаты из интервью:

«Самое интересное из большого интервью президента Украины каналу «1+1».

О конкурентах: «У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты — это инфраструктура, война, бедные люди… это то, что будет меня догонять. Это главные мои конкуренты»

О втором сроке: «Не от меня зависит, это выбор людей. Сложно говорить. Хочется некоторые вещи просто успеть сделать»

О стене на Донбассе: «…о стене будет голосовать народ Украины… если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет»

О Минских соглашениях: «Минск» родился еле живым. То, что было подписано в 2015 году, оно еле живое. Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду решения этих вопросов»

О встрече с Путиным: «…мяч сегодня на стороне Российской Федерации»

О Медведчуке: «Мы понимаем, что с террористами и сепаратистами Медведчук торговал… Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, который через оккупацию был захвачен, уголь этот и покупала Украина через Россию, он вывозился»

О чем будет говорить с Байденом: «…блок безопасности… Вопросы «Северного потока», вопросы Донбасса, вопросы Крыма по безопасности у Черноморского и Азовского побережья, вопросы украинского флота… экономические вопросы, действительно, для нас очень важна поддержка МВФ… увеличение оборонных поставок, увеличение военной помощи»

О критике Макрона и Меркель: «Мне кажется, что я выражаюсь как равный им президент. Или представитель равной страны… Я считаю, что резкостью мы возвращаем субъектность нашей стране»

О встрече Путина и Байдена: «Уверен, что Путин получил информацию, что завтра или послезавтра вряд ли Украина получит НАТО или ПДЧ… Точно никто никому не передавал Украину, я уверен»

Также Зеленский отметил, что Порошенко никто не преследует и он никому не интересен, что Белый дом не замораживал поставки оружия Украине, а глава ОП Андрей Ермак не причастен к срыву операции по захвату «вагнеровцев». Также Зеленский хочет завершить войну и признался, что хочет чтобы «меня история не стерла, хочу остаться».

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Общественный деятель Александр Скубченко убежден, что мира при Зеленском не видать:

«По Донбассу у Зеленского нет никакого плана, как оказалось: либо взять измором по границе с Россией, либо — граница с ОРДЛО. Стена, и всё.

Посетовал, что воду перекрыть ОРДЛО не может, так как и Мариуполь без воды останется. Построит канал для Мариуполя в обход ОРДЛО, но не для того, чтобы воду ОРДЛО перекрыть. А для чего тогда в землю миллиарды зарыть? Зачем тебе второй канал, если один уже есть? Не для того ли, чтобы миллионы жителей ОРДЛО взять в заложники и водной блокадой попытаться принудить к передаче границы?

"Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсии?" — задаёт в пустоту вопросы Зеленский. Ведь пустота не ответит, что пенсия — это собственность человека, и ты обязан её платить независимо от того, "за нас" они или нет, будет стена или нет. Но ты обещал ещё в 2019 отменить унизительные проверки пенсионеров Донбасса каждые 60 дней, но так и не сделал для них ничего.

В общем, Зеленский завёл страну в тупик, увёл от мира к угрозе войны, а теперь всё скинуть на людей хочет — решайте сами на референдуме: стена или нет. А почему по земле не спросил? А по НАТО почему никто не спрашивает? По русскому языку? Но ты уже спросил по конопле и ещё по каким-то пустым для людей вопросам, и уже даже об этом забыл.

Вы ещё верите, что при Зеленском будет мир? Одна надежда, что Россия, США и ЕС договорятся по Украине и принудят Зеленского к миру. На самого Зеленского надежд нет. Мир для него — политическая смерть. Ведь когда не будет войны, проблемы мира — нищета, тарифы, раскол — Зеленского просто раздавят. Он не в состоянии их решить.

И, да… Когда там уже "Квартал 95" извиняться за русский начнёт, как Зеленский?»

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Бывший соратник Зеленского, народный депутат Александр Дубинский убедился, что Зеленский стал настоящим политиком:

«Из интервью Зеленского «плюсам» я вынес для себя только одно: за 2 года он научился врать наравне с Порошенко».