Украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник проанализировал, о чем свидетельствуют расходы украинцев на продукты питания

Буткалюк: Украинцы тратят 79% своего дохода на еду и коммуналку © Facebook/Виталина Буткалюк

Одежда и обувь составляют лишь 4,5% расходов украинцев. Еще 7,9% идет на транспорт, 7,5% — алкоголь, сигареты и наркотики, 6,1% — здравоохранение.

Для сравнения в третьем квартале 2019 года украинские домохозяйства на продовольственные товары и питание вне дома тратили в среднем 48,8% доходов (50,1% в аналогичный период 2018 года). При этом у городских жителей расходы на питание достигали 51%, у сельских — 43,6% (52,3% и 44,3% соответственно в 2018 году).

Для понимания: по данным Евростата, в 2018 г. в Великобритании на еду тратили 7,8% от доходов, в Австрии — 9,7%, в Германии — 10,8%, во Франции — 13,1%, в Италии — 14,1%, в Польше — 16,4%, в Греции — 16,9%. Лидером среди расходов на питание в Европе стали Литва (20,9%) и Румыния (27,8%).

По стандартам ООН, страна, в которой затраты на продукты питания составляют 60% и более в общей структуре доходов, считается крайне бедной, 50-60% — с низким уровнем жизни, 40-50% — ниже среднего, 30-40% — средний уровень, 20-30% — выше среднего, 20% и меньше — высокий уровень жизни (богатое общество).